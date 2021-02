Creará gobierno frente contra empresas outsourcing, adelanta Luisa María Alcalde

A la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, le preocupa la subcontratación, el outsourcing, por lo que habrá una estrategia conjunta con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir dicha práctica que llamó “abusivo”.

Cuestionada sobre su opinión de líderes sindicales como el líder de los petroleros, Carlos Romero Deschamps o el de los ferrocarrileros, Víctor Flores, expresó su respeto a las organizaciones sindicales y a la libertad de sus representados para cambiarlos.

En entrevista con La Silla Rota, también dijo que el programa Construyendo tu futuro para emplear a jóvenes a cambio de un apoyo económico, no fue recortado, sino reajustado para atender a un millón de aprendices.

“No hubo recorte, lo que sucedió es que en abril de este año hubo un reajuste al presupuesto asignado al programa para que atendiera la meta que nos establecimos de un millón de aprendices. Se hizo el ajuste para que atendiera esa realidad de cómo se venían incorporando los jóvenes”, dijo.

Además la funcionaria defendió al programa y dijo que no ha habido otro similar en México e incluso a nivel mundial, por lo que lo calificó de ser una hazaña.

“Ha sido muy exitoso, entendemos que haya cualquier tipo de cuestionamientos y son válidos pero realmente es una hazaña lo que se logrado y no es que lo haya logrado la secretaría o esta administración, en realidad este programa se recarga y tiene sentido porque el sector privado se ha comprometido”, reconoció.

La más joven integrante del gabinete, tiene 32 años recién cumplidos, explicó que dicho programa es una de las prioridades de la dependencia que encabeza, como lo es también la implementación de la reforma laboral, la de continuar por la ruta de recuperación del salario mínimo, atender a sectores olvidados como son las trabajadoras del hogar, y ver una estrategia conjunta para acabar con la subcontratación abusiva y el subrregistro en el IMSS, práctica que se volvió “deporte nacional” pero que afecta a los fondos para el retiro y del infonavit, porque reporta salarios menores a los realmente percibidos.

También habló sobre el proyecto del gobierno federal de recuperar los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos, atrapados en la mina número 8 desde febrero de 2006. Afirmo que de acuerdo con un grupo de expertos nacionales y extranjeros sí es posible hacerlo y ocurrirá el próximo año.

Amable, respondió sobre si su padre, el reconocido abogado laboralista, Arturo Alcalde, la asesora, y respondió que cada quien tiene su camino, y se comprometió a que si hay un caso que lleve su padre y a ella le toca analizar, se hará a un lado para evitar un conflicto de interés.

REAJUSTE

Alcalde afirmó estar satisfecha con el programa construyendo tu futuro, y aseguró que la disminución de 40 mil millones de pesos destinados este año a 25 mil millones para el 2020 no es un recorte sino un reajuste y presumió que para el siguiente año ya habrá los primeros egresados.

-¿No cumplió las expectativas el programa, tuvo fallas su diseño, o hubo recortes obligados por las circunstancias?

-No hubo recorte, lo que sucedió es que en abril de este año hubo un reajuste al presupuesto asignado al programa para que atendiera la meta que nos establecimos de un millón de aprendices. Se hizo el ajuste para que atendiera esa realidad de cómo se venían incorporando los jóvenes. El programa en realidad inicia el 10 de enero pero es hasta abril, mayo o junio que un número grande se empieza a incorporar, entonces el presupuesto de este año se ajustó lo suficiente para poder llegar a la meta de un millón de aprendices. El 2020 se nos destinó una cantidad similar, quizá poco más, 25 mil 320 millones que es la cantidad suficiente para poder continuar con los aprendices que se incorporaron este año. Como es un año es un ciclo, el próximo año se irán graduando a partir de enero los que se fueron incorporando y de manera más relevante en mayo, junio también para nuevos aprendices que se irán incorporando el próximo año.

“Ha sido muy exitoso, entendemos que haya cualquier tipo de cuestionamientos y son válidos pero realmente es una hazaña lo que se logrado y no es que lo haya logrado la secretaría o esta administración en realidad este programa se recarga y tiene sentido porque el sector privado se ha comprometido. Tenemos desde empresas trasnacionales o más grandes de México que yo diría prácticamente todas, la gran mayoría recibe aprendices, hasta pequeños negocios, talleres, un carpintero, un electricista o muchos profesionistas, abogados, arquitectos diseñadores que forman a los jóvenes y hemos logrado en meses tener más de 156 mil centros de trabajo.

Alcalde defendió el programa porque ha construido una red de red de tutores fundamental para capacitar a un millón de jóvenes. Reconoció que el programa debe ser evaluado para tener mejoras, pero también recordó que es nuevo y por su magnitud no había habido uno igual.

“Ya no digas con un programa anterior en México, no hay en el mundo uno así de grande para atender a una población. Y ha sido la posibilidad de que como país un millón que no estaban en actividades productivas, que no estudiaban y no trabajaban, no porque no quisieran sino porque no encontraban en dónde podían incorporarse al mercado laboral, pese a estar buscando alguna opción, hoy se encuentran trabajando y aprenden trabajando. Hoy el muchacho que estaba buscando y estaba en la calle está ahora formándose con una cocinera, con un panadero, con un empresario y este ha sido un acierto. Lo otro que es lo fundamental y es la enorme deuda histórica que teníamos con esta población es que hemos logrado reivindicar el derecho que tienen los jóvenes a tener una posibilidad a poderse formar y tener herramientas para ir construyendo su futuro”.

LAS PRIORIDADES

-¿Qué proyectos se avecinan? ¿Cuáles serán sus prioridades para el próximo año?

-La primera es jóvenes construyendo el futuro, continuar; la segunda es la implementación de reforma laboral una vez que se aprobó; la tercera tiene que ver con continuar por la ruta de recuperación del salario mínimo, vamos a continuar con estos esfuerzos que empezaron este año; la cuarta tiene que ver con una estrategia conjunta para acabar con la subcontratación abusiva y el subrregistro en el IMSS.

La secretaria se detuvo para explicar su preocupación por la subcontratación y adelantó que hay una estrategia conjunta con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir dicha práctica que llamó abusivo.

“La subcontratación se extendió mucho en los últimos cuatro o cinco años tristemente y se extendió de manera ilegal porque en la reforma del 2012, aquella muy dura que pegó mucho a los trabajadores, en ese momento se establecieron candados a la subcontratación pero no se cumplieron. Fue un pacto de hacerse de la vista gorda y se fue extendiendo y estos grupos la utilizaron como mecanismo perverso para evadir impuestos, para no cumplir con la seguridad social sobre todo en el subrregistro. Se registra menos de lo que realmente ganan los trabajadores y para no cumplir con obligaciones laborales básicas”, criticó.

“¿Qué mecanismos utilizan? Tú recibes un recibo de pago y de repente te está pagando la empresa equis y dos meses después quien te está pagando es otra empresa y así. Es toda una especie de red para que la gente no pueda tener antigüedad, un mecanismo perverso para no pagar reparto de utilidades y para no hacerse responsable frente a los derechos básicos de los trabajadores y nos ha ido pegando en todas las vías. Por la hacienda pública, al sistema de seguridad social y directa y frontalmente a los trabajadores que no reciben utilidades y no pueden exigir sus derechos. Se simula que para quienes trabajan no son sus empleadores, cuando realmente sí lo son y con ello vulneran todas las obligaciones establecidas en la ley de trabajo”, agregó.

Con el paso de los años el mecanismo se ha hecho más complejo con la consecuencia de precarizar los salarios y condiciones de trabajo, por eso se requiere una estrategia conjunta para combatirlo.

-¿Había grupos dentro del gobierno, incluso hay algunos que reportan menos de lo que ganan?

-Tristemente lo de subregistro del Seguro Social se ha vuelto deporte nacional y es grave sobre todo porque no solo desmantela al IMSS sino también a instituciones de seguridad social y también el impacto que resulta cuando uno llega a la edad madura y se jubile, realmente lo que pudiste ahorrar para tu retiro fue por debajo de tu salario real. Le pega a las instituciones, al acceso a la vivienda y al sistema pensionario. Estamos destinando con este modelo a generaciones a que se jubilen con cantidades precarias y el modelo no es sostenible.

Sobre la atención a trabajadores que habían sido olvidados para exigir sus prestaciones, como las trabajadoras del hogar, indicó que se mantiene el piloto y lo mejorarán para el 2020, con la intención de incorporarlas a la seguridad social.

“Para que sean reconocidas como trabajadoras, como cualquiera otro dado que tienen horarios, familias y deben tener los mismos derechos que otros trabajadores”.

LIBERTAD Y DEMOCRACIA

La secretaria del Trabajo fue cuestionada sobre si la Cuarta Transformación buscaría poner en orden a algunos líderes sindicales señalados por presumibles actos de corrupción, a lo que expresó que eso le toca a los trabajadores, que con la reforma laboral ya tendrán libertad de afiliarse a cualquier sindicato y destacó que con dicha reforma que entró en vigor el 1 de mayo, también llegó la democracia al ámbito laboral, lo que era un pendiente.

-¿La 4T va a poner orden en el sindicalismo y sus líderes cuestionados, como Carlos Romero Deschamps, Francisco Hernández Juárez, Víctor Flores, que se han eternizado en sus cargos y seguido sus nombres salen ligados en escándalos?

-El compromiso de este gobierno es la libertad y la democracia sindical, que mujeres y hombres que vivan de su trabajo puedan organizarse de manera libre. Si quieren formar un nuevo sindicato, si quieren pertenecer a donde ya están, si quieren salirse del sindicato, que los trabajadores puedan elegir a sus dirigentes través del voto libre y secreto. No solo es estar pensando en elegir a dirigentes a mano alzada o a través de delegados o terceros, sino que realmente haya una participación y elección de los trabajadores. Y el rescate con ello de la negociación colectiva, eliminar de tajo los contratos de protección que han sido muy dañinos y son el símbolo corporativo y de control, donde se firmaban contratos colectivos de espaldas a los trabajadores y estos nunca eran tomados en cuenta en la negociación colectiva. Entonces la reforma que se publicó el 1 de mayo trae esto en el centro, la libertad, la democracia, la contratación colectiva auténtica y el cambio en el modelo de justicia laboral.

“No le toca al gobierno decidir qué líder sí y qué no. Eso le toca a los trabajadores. Ni premiamos ni debilitamos, simplemente no nos metemos en la vida interna de sindicatos. Lo que sí hacemos es lograr mecanismos que permitan que estos procesos se den de manera democrática. Hemos avanzado a paso firme. Es un proceso de cambio cultural, ya olvídate normativo. En esa ruta ya se estableció un plan para la implementación de la reforma laboral. Ya está en marcha el plazo legal para cambiar los estatutos, se les dio plazo de ocho meses que inició en mayo y concluye en diciembre. Ya se establecieron plazos de implementación en los estados, vamos a iniciar el próximo año en 10 estados para la creación de los tribunales laborales federales y los locales, así como los centros de conciliación y la creación del Centro de Conciliación y registro. Será muy importante porque va a ser la autoridad encargada de dar los registros sindicales del país. Eso ya no va a quedar en manos de gobernadores, de autoridades, gobiernos y sobre todo presiones locales”.

Describió que será un órgano con autonomía de gestión que se va a encargar de que sí una organización cumple con la ley y tiene 20 trabajadores en activo, hicieron asamblea y sus reglas entonces se les dará su registro sindical y no como en el pasado que era un “vía crucis”. El mismo órgano se va a encargar del registro, de los depósitos de contratos colectivos. Si detecta que un sindicato firmó un contrato colectivo y no garantizó o probó que representaba por lo menos al 30 por ciento de los trabajadores, entonces no lo dará como depositado y ese contrato no se cumplirá.

“Se va a encargar de dar seguimiento al proceso de la democracia, la elección de dirigentes. Vamos bien, es un trabajo monumental, tiene que ver con cambio de conciencia y cultura y capacitación de nuevos trabajadores y de actores principales de las relaciones laborales, con empresarios, encargados de recursos humanos, líderes sindicales y los propios trabajadores asumiendo sus nuevos derechos, ya los tenían pero mecanismos se hacen idóneos para hacerlos valer”.

-¿Ha detectado resistencias?

-Siempre va a haber quien se oponga porque no le conviene el cambio, pero hay entendimiento general y no hay marcha atrás y en la secretaria tenemos mesas con diferentes organizaciones y con los empresarios, porque estamos convencidos que los necesitamos para una implementación adecuada.

-¿Qué piensa del líder de trabajadores mineros, Napoleón Gómez Urrutia?

-Respeto a todos los líderes sindicales y sobre todo la autonomía de organizaciones, lo que siempre he defendido es que deban ser los trabajadores los que los elijan y lo hagan de manera democrática. Esa será siempre ha sido la bandera y ha sido la instrucción del presidente Andrés Manuel López obrador. Los respeto y respeto a su autonomía y que la gente tenga acceso a poder elegir de manera democrática. Había llegado la democracia a otras esferas pero al mundo laboral nunca. Es un cambio profundo y producto de muchas luchas históricas por la democracia y la libertad.

-Sobre el líder de trabajadores petroleros, Carlos Romero Deschamps.

-Lo mismo, respeto a todos los líderes, merecen todo mi respeto. Lo importante es que sean los trabajadores los que los respalden y decidan a sus dirigentes

-¿Del líder de trabajadores ferrocarrileros, Víctor Flores?

-El que me digas te voy a decir lo mismo son los trabajadores los que deben decidir.

AÚN HAY MUCHO DOLOR EN PASTA DE CONCHOS

Alcalde compartió que el proyecto de rescate de los 63 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, sí se hará, luego de 13 años de que siguen atrapados ahí los restos, y dijo que se trata de un acto de justicia no solo para los familiares, sino para toda la región.

“Se nos encargó a la secretaría, el presidente nos dio la encomienda, para el rescate de 63 mineros que no pudieron ser rescatados. ¿Qué se ha venido haciendo? Se estableció con familiares, expertos nacionales y extranjeros que estuvieron allá, yo diría los especialistas más conocedores en minas de carbón tuvimos colaboración de China, Alemania, Australia y Estados Unidos y de manera muy solidaria han venido dando seguimiento al proceso”.

Primero se armó un expediente único que se les entregó a los expertos nacionales e internacionales, posteriormente hicieron una visita in situ, estuvieron en una mina similar y a la que sí se puede acceder, conversaron con gente de la empresa y mineros que participaron en el primer intento de rescate hace 13 años, vieron a los familiares y ella misma estuvo por allá y se concluyó que era viable el rescate.

“Prácticamente por unanimidad, por expertos nacionales e internacionales se concluyó es viable. Estamos en el proceso de que el Servicio Geológico Mexicano, que son los expertos nacionales en la materia, están viendo que ya entrarán las máquinas para hacer la exploración del nivel de gas y agua que existe bajo la mina. Recuerda que la mina está tapada y entonces se harán estos exámenes para estar en condiciones de hacer el proyecto ejecutivo e iniciar los trabajos del rescate”.

-Ha habido voces que dicen que no valdría la pena el rescate como el senador de Morena Armando Guadiana que sugirió en su lugar hacer un altar y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, criticó que no fuera invitado a ir a la mina, ¿por qué hacerlo, además de ser una promesa de López Obrador?

-Dos consideraciones, la primera es que esta administración cree que es un acto de justicia. Es responsabilidad del Estado mexicano poder encabezar estos trabajos de rescate es un compromiso del presidente y creemos que estas acciones es justamente resarcir ese daño no solo para víctimas y familiares, sino para la propia región. Aún hay mucho dolor luego de tantos años por lo que sucedió respecto al caso. Creemos es muy importante y por eso estamos al frente de este proyecto y hacer trabajos de rescate y contribuir a cerrar esa etapa tan dolorosa por un tema de justicia. Se están iniciando estudios de gas y agua y se hará el proyecto ejecutivo y esperamos, no podría decir un mes concreto, el próximo año iniciar trabajos de rescate.

-¿Verán si es el caso, sobre la probable responsabilidad penal de Grupo México, dueña de la mina?

-Eso es otro tema. Nosotros hemos tratado de dividir la parte jurídica y de responsabilidades que tiene su propio camino, de lo que estamos ahora encargados en específico, más allá del tema jurídico de los trabajos de reabrir la mina y hacer todos los esfuerzos para rescatar los restos.

CAMINOS DIFERENTES

Luisa María Alcalde es hija del alcalde laboralista Arturo Alcalde Justiniani y de la ex contralora del gobierno de López Obrador en la ciudad de México, Berta Luján. Cuestionada sobre si ha recibido asesoría de su padre en el tema de la reforma laboral, su respuesta es que no.

-Se ha hablado de que era asesorada por su padre Arturo Alcalde y que incluso podría haber un conflicto de intereses, ¿qué dice a eso?

-Con mucho respeto a mi padre lo quiero y respeto de toda la vida, cada quien ha venido formando su camino. Hoy me toca esta responsabilidad y en ese sentido no consideramos que haya ningún conflicto de interés. Si en algún momento hubiera un asunto que tratar donde hubiese una decisión que yo tuviera que tomar, me haría a un lado. No tiene nada de malo un padre que tiene 40 ó 50 años en la lucha de los trabajadores. Al contrario me parece que eso tiene que ver, mi propia formación y porque estoy aquí, desde que era niña estaba en el ambiente laboral, eso me enamoró y contribuye a estar aquí y tener este compromiso.

-¿No asesoró su padre en la reforma laboral?

-No. Cada quien tiene su camino, la reforma se dio en el marco del Congreso de la Unión y fueron legisladores los que la aprobaron y mi padre siempre ha sido laboralista reconocido, da conferencias y tiene todo el derecho a seguir dedicándose a lo que se ha dedicado toda la vida.





JGM