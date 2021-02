Creará AMLO 265 coordinaciones regionales para combatir inseguridad

TAMAULIPAS (La Silla Rota).- El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que su estrategia de seguridad será dividir el país en 265 coordinaciones regionales donde trabajarán de manera conjunta todas las corporaciones en las que habrá un mando único.

Así lo anunció a su llegada al Aeropuerto Internacional General “Lucio Blanco” el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, previo a la reunión de trabajo con el gobernador Javier García Cabeza de Vaca.



“Vamos a regionalizar todo el país, 265 regiones hasta ahora en cada coordinación, esto surge de mi experiencia cuando fui jefe de gobierno, creamos en la Ciudad de México 70 coordinaciones regionales”, lanzó.

En cada coordinación regional trabajan de manera conjunta y organizada todas las corporaciones y hay un mando único. Eso mismo que nos funcionó cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo vamos a aplicar a nivel nacional”, abundó.



Reiteró que será a finales de octubre cuando se presente la estrategia de seguridad del nuevo gobierno para garantizar la tranquilidad y la paz en el país bajo el esquema de 265 coordinaciones regionales. De manera paralela anunciará a los próximos titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

“El plan va a implicar la distribución de la atención al problema de la inseguridad por regiones. Vamos a regionalizar todo el país”, subrayó.

La división territorial se dará a partir de tres criterios: coordinaciones con poca incidencia delictiva en los que se destinarán alrededor de 300 elementos; incidencia delictiva no grave, en los cuales se desplegarán 450 elementos, y en tercer lugar las zonas que presentan mayor número de delitos, en los que se dispondrá de hasta 600 elementos.

“En el diagnóstico que estamos haciendo muy profesional, desgraciadamente son mayores las coordinaciones donde necesitamos tener 600 elementos, yo creo que más de la mitad”, indicó.

López Obrador informó que la estrategia de seguridad se construye a partir de un análisis de densidad poblacional e incidencia delictiva. No obstante, la mayor parte del plan se centra en la prevención, es decir, la atención a las causas que generan la inseguridad y la violencia.



“Es decir, 70 por ciento va a ser preventivo, 70 por ciento va a ser crecimiento económico, empleo, atención a los jóvenes, educación, bienestar; 30 por ciento es lo que tiene que ver con lo coercitivo, es decir, estrategias para que se actúe con eficacia, que haya coordinación entre todos los cuerpos policiales y militares, no el desorden que se ha venido presentando”, explicó.

El próximo mandatario del país dijo que habrá un acercamiento con los 32 gobernadores para que se sumen a la estrategia.



“Es un proceso de formación, hay que dar atención especial a las policías municipales, va a haber no sólo una limpia, sino un proceso de formación, pero eso se tiene que convenir con los gobiernos estatales. No olvidemos que los estados son libres y soberanos”, enfatizó.

Asimismo, trabajará en la profesionalización de la policía –particularmente en el orden municipal–, a quienes se pagarán salarios dignos y prestaciones.

Indicó que no se permitirá la corrupción en las corporaciones policiacas y que prevalecerá la comunicación y el trabajo conjunto.

Recordó que a partir de que asuma el cargo, cada día se reunirá con el gabinete de seguridad, donde recibirá un reporte sobre los delitos cometidos en las últimas 24 horas, y agregó que el plan también considera la incorporación de las policías Militar, Naval y Federal.

En cuanto al papel de las Fuerzas Armadas, afirmó que es una institución “que merece ser respetada, fortalecida, ante una crisis de inseguridad y violencia con policías que no han terminado de agruparse, que no tienen la disciplina suficiente, que no tienen espíritu de cuerpo. Se requiere la participación del Ejército y de la Secretaría de Marina con dos componentes distintos a lo que se hace hoy”.

El primero de ellos, dijo, es la regulación del uso de la fuerza. El segundo, la garantía del pleno respeto a los derechos humanos.









lrc