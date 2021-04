"Coyuntura electoral", argumento en SEP para no pagar ilustraciones; refutan académicos

Con el argumento de la "coyuntura electoral", la Secretaría de Educación Pública (SEP) se justificó para no dar una remuneración a ilustradores ni a quienes participan en el rediseño de los Libros de Textos Gratuitos; sin embargo, especialistas en estos temas electorales aseguraron que no hay nada que le impida a las dependencias pagar o contratar servicios.

En el cierre de capacitación de evaluadores, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, habló sobre la anticonvocatoria que surgió en redes sociales a manera de crítica porque la dependencia no ofreció ninguna remuneración por ilustraciones o fotografías que se planean incluir en los nuevos libros de texto.

En el evento virtual, realizado el pasado 2 de abril, Arriaga dijo que conservará las imágenes que circularon en redes sociales y trató de justificar la falta de pago a quienes participan en la convocatoria con el proceso electoral que se lleva a cabo en el país.

"Sin ánimos de confrontar, les apuntó lo siguiente, no podemos remunerar su trabajo por la coyuntura electoral que vivimos, pero en unos días, repito no meses, no años, no solo es discurso, en unos días observarán los mecanismos que hemos estado diseñando, buscando la manera de concretar un mecanismo de apoyo, de profesionalización para que los docentes, cronistas, bibliotecarios, normalistas investigadores, ilustradores, puedan tener un Justo pago para sus esfuerzos y continúe su profesionalización", dijo.

El director de Materiales Educativos de la SEP argumentó también que no se precarizó la labor de ilustradores, ya que no hay registro de que la dependencia comprara alguna ilustración directamente, sino que lo hacía a través de agencias intermediarias.

NO HAY NINGUNA PROHIBICIÓN PARA PAGAR: ESPECIALISTAS

En entrevista con La Silla Rota, Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, explicó que no hay ninguna relación ni impedimento entre lo que hace la SEP y el proceso electoral.

"No, por supuesto que no, porque lo que ellos están diciendo es que no les pueden pagar por la coyuntura electoral, pues no sé a qué se están refiriendo con eso, pero no hay ninguna prohibición para contratar trabajos especializados, no hay veda. Imagínese que eso ocurriera, entonces todas las instituciones públicas tendrían que suspender labores durante las campañas electorales y evidentemente eso no ocurre, entonces no sé a qué se refieran con que no pueden pagar en la etapa de las campañas electorales, pero lo más importante es que no nos vayan a sorprender con los contenidos y vayan a ser contenidos ideológicos, adoctrinantes que perjudiquen a los niños", señaló.

Baños Martínez indicó que llama la atención la premura con la que se quiere hacer el proceso y cuestionó que no se ha dado a conocer algún diagnóstico sobre cómo han funcionado los contenidos actuales de los libros para justificar que se quieran modificar en este momento.

Arturo Sánchez Gutiérrez, ex consejero del INE e investigador del Tecnológico de Monterrey, coincidió en que no hay impedimento alguno para que el gobierno haga pagos o contrataciones durante el proceso electoral.

"Lo que no pueden hacer es propaganda electoral, pero no están contratando propaganda electoral, simplemente estarían contratando a especialistas que se dedicaran a hacer libros de texto con una convocatoria bien hecha, seguramente un concurso para escoger a los mejores y eso está perfectamente permitido, eso no tiene absolutamente nad que ver con el tema electoral", indicó.

Sánchez Gutiérrez detalló también que cambiar los libros de texto en este momento tampoco tiene algún efecto electoral, ya que si se modifican ahora, comenzarán a circular hasta el próximo ciclo escolar, además de que van destinados a niños que no votan.

Sobre los dichos de Arriaga sobre el pago y la coyuntura electoral, Gustavo López Montiel, académico de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explicó a este medio que "no hay nada que impida eso, si fuera así no habría ningún contrato del gobierno corriendo en este momento y el gobierno tiene muchas cosas, tiene contratos por comida, por limpieza, por asesorías, en realidad no podrían pagar nada. No es un argumento que me parezca válido".

El especialista consideró que la falta de remuneración se debe más bien a recortes presupuestales o a que no hay los suficientes recursos para elaborar los libros, como se hace todos los años. Recordó que el rediseño normalmente se hace por grupos de profesionales, tanto docentes, como pedagogos.

"Me parece que no tuvieron la planeación y el presupuesto suficiente y por lo tanto la salida más fácil es pedirle a los maestros y maestras que ellos hagan los contenidos y se les dé reconocimiento por eso. Hay muchos maestros dispuestos a hacerlo, porque a final de cuentas es parte de su vocación y de su actividad, pero no es la forma en la que normalmente se tendría que hacer", indicó.

(djh)