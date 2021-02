Covid volvió frívolo a AMLO y excluyó a científicos: Antonio Lazcano

Las respuestas del gobierno federal ante la emergencia por la pandemia de la covid-19 han sido frívolas, tardías y no se ha tomado en cuenta a la comunidad científica, afirmó a La Silla Rota el doctor en Ciencias e integrante de El Colegio Nacional, Antonio Lazcano.

“Han sido muy erráticas, primero la frivolidad con que el presidente trató el problema. Esa es una primera característica inadmisible. Dos, el hecho de que cuando comenzó el problema la Secretaría de Salud no hizo lo que debió hacer, que era comprar y surtir a los hospitales para tratar a pacientes, pues ya estábamos viendo lo que ocurrió en otros lugares. No se hizo el número de pruebas adecuadas, cuando el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell fue al Congreso no pidió más recursos. Luego esas declaraciones ridículas de que el presidente es una fuerza moral y que lo mejor sería que se infectara, eso es inadmisible en una autoridad de salud. Luego está el problema del secretario de Salud (Jorge Alcocer) que pareciera no existiera y cuando habla uno dice ‘mejor que se quede callado’. Cuando quiso hacer una mención a Darwin y no se acordó de quién estaba hablando”, criticó.

En entrevista el autor del libro La bacteria peligrosa, explicó que el actual gobierno también despidió a epidemiólogos y aunque México siempre ha padecido por la falta de virólogos, le quitó recursos a la Red Mexicana de Virología, cuando era previsible que se presentarían más epidemias causadas por virus como el que actualmente trae de cabeza a los sistemas de salud de medio mundo.

La reacción tardía del gobierno, la falta de acercamiento con la comunidad científica para tener modelos matemáticos más precisos sobre el comportamiento de la enfermedad, hace temer además que para una segunda oleada de la covid-19 no se esté listo, ya que se podría cruzar con los casos de influenza, advirtió el investigador, que últimamente se ha dedicado a estudiar las propiedades de los distintos ácidos ribonucleicos RNA (el coronavirus es una estructura RNA).

Lazcano lamentó que en la crisis sanitaria sólo se ha consultado a un pequeño número de científicos, ya que se les ve con desconfianza, pues el propio presidente los descalificó y los llamó privilegiados.

“Déjeme decirle algo que es bastante público. El presidente de la república alguna vez calificó a los investigadores como un grupo de privilegiados que vivíamos del presupuesto en nuestros cubículos, ajenos a la realidad con viajes de lujo a costa del presupuesto. La banalidad de las afirmaciones del presidente queda comprobada con el compromiso de la comunidad que está teniendo ahora. Luego le dio por atacar a las mujeres, luego hace unos días a los médicos. El presidente debería ser más prudente en sus juicios que lo que reflejan es una actitud profundamente anti intelectual, cuando en este momento es del mundo intelectual, científico y médico donde están saliendo los paliativos y soluciones esenciales para resolver el problema y otros que se presentarán”.

Pero para los retos que vienen en México es necesario consultar a la comunidad científica, expresó.

“No va a haber solución si no hay un acuerdo que permita cooperar a todos, pero eso requiere que deje de haber esa actitud de desprecio en que al presidente se le vaya la boca”, dijo el investigador, que entre 1997-1998 fue parte del Comité Científico organizado por la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos (Nasa) para supervisar la creación del Astrobiology Institute.

MAS AGRESIVO QUE EL VIRUS DE LA INFLUENZA

Lazcano es una autoridad en estudios del origen de la vida. Reputado investigador, forma parte de El Colegio Nacional desde 1994. Su discurso de ingreso llamado “La aparición de la vida, Consiliencias y discordancias”, fue contestado por el ex rector de la UNAM, José Sarukhán.

La Silla Rota lo consultó sobre el virus SARS-CoV2 que causa la covid-19 y cuyos efectos no se conocen del todo. El investigador explicó su visión al respecto.

“El virus es parte de una familia de virus que se conoce desde los años 60 cuando fue descubierto por una investigadora de origen escocés casada con un chileno, June Almeida y había un grupo de investigadores no muy grande que había estado estudiando ese tipo de virus, los coronavirus. Se hicieron famosos los coronavirus cuando se dio la epidemia del SARS, hace más o menos 17 años. Los virus son de RNA (ácido ribonucleico) lo que quiere decir que mutan rápidamente, pero este muta más lentamente y además resultó que este tipo de virus tiene un genoma complejo, muy grande. Eso provoca que codifique para una serie de cofactores cuya naturaleza desconocemos en parte y, en ese sentido, no es sorprendente que estemos viendo que tiene una serie de consecuencias adicionales.

“Probablemente uno de los errores que muchos cometieron, incluso las autoridades de salud de países como Inglaterra y quizá fue una de las premisas en el caso mexicano, fue pensar que se iba a comportar como el virus de la influenza, pero es más agresivo y el resultado es que estamos viendo una serie de consecuencias adicionales. Afecta a otros órganos, entran las células por receptores que tenemos por todo el cuerpo, receptor AC2. Como es un patógeno nuevo apenas estamos aprendiendo a conocerlo, a ver la facilidad con que se transmite y con el problema de que aún carecemos de un tratamiento y de vacuna”.

-Cuando dice que se pensó se comportaría como la influenza, ¿se refiere a que se pensó sería menos agresivo, o que se apostaba al contagio de rebaño?

-Primero, el virus afecta el aparato respiratorio, se transmite por gotitas de saliva que permanecen un rato en el aire, tiene una alta infectividad, ahí fue el error, no darse cuenta de que la naturaleza del virus es químicamente diferente.

-Apuesta del contagio de rebaño, ¿era correcta?

-Cuando hay patógenos, enfermedades nuevas entonces se deben tener cuidados extremos. Lo que pasó es que al entrar el nuevo gobierno se sabe despidieron a muchos expertos en epidemiología, a gente que tenían una experiencia profesional alta. Por otro lado México siempre ha padecido de la falta de virólogos y poco antes que apareciera el problema se habían suprimido los recursos para la Red Mexicana de Virología, cuando en realidad desde muchos años antes muchas personas decíamos que vendrían más epidemias de RNA, cosa que era fácil de predecir, pero no se le prestó atención.

-¿Por qué se podía prever?

-Si usted se fija y nada más me voy a restringir en este momento a las epidemias que afectan a los humanos, en los últimos 25 años hemos tenido la epidemia de Sida, zika, chikungunya,de SARS, de Mers, del virus del Nilo, todos son virus del RNA. Si va a los virus vegetales el virus de la tristeza de los cítricos, por ejemplo, y otro que afecta a la papaya, son de RNA. Los virus de RNA tienen una tasa más alta de mutación y una tasa elevada de recombinación donde los virus intercambian entre sí trocitos de material genético. Esto genera diversidad y ahí tenemos dos indicadores importantes. El otro punto nada trivial es el hecho de la expansión de la agricultura, de la ganadería y la expansión urbana, lo que ha hecho ponernos en contacto con animales silvestres que son reservorios enormes de sus propios virus. Un caso concreto es de los murciélagos que aparentemente tienen entre 300 y 400 linajes virales distintos. Eso no quiere decir que hay que lanzarse contra los murciélagos porque de hecho ahora son recursos valiosísimos para entender cómo le hacen para protegerse de la infección y ver qué podemos aprender de ellos.

Lazcano ha sido crítico del papel realizado por el gobierno mexicano durante la actual emergencia, pero también desde antes por el desmantelamiento del aparato científico. Un indicador que usa de ejemplo para mostrar el pobre papel del gobierno es el número de contagios entre el personal médico.

“El número de miembros de personal de salud contagiados en el IMSS es aberrante. No sabemos bien a bien cuál es la situación en el ISSSTE. Un caso muy concreto es el incidente terrible en Tabasco donde fallecieron varias personas sometidas a diálisis porque alguien surtió heparina contaminada. Ahí se ve desarticulación, desorden y falta terrible de coordinación en lo que debía ser una prioridad de primer orden. A eso agréguele que la pandemia llega a México cuando el Insabi (Instituto d eSalud y Bienestar) que es uno de estos elementos políticos del presidente López Obrador, no se había instalado del todo. Llevaba un mes la pandemia en México y no tenía en el Insabi al encargado de compras. Entonces es una situación muy preocupante”.

-¿El papel de la ciencia en México? ¿Se le ha consultado?

-La comunidad científica mexicana es pequeña pero ha estado con una decisión, voluntad manifestada de manera expresa de participar. Ha sido convocado un número pequeñísimo de investigadores, un número pequeñísimo de científicos. Le puedo poner un ejemplo concreto, el modelo de desarrollo de la pandemia requiere de un aparato de modelaje matemático que es inevitable que tenga una serie de limitaciones como todo modelo. Lo que debieron haber hecho las autoridades de Salud es convocar a todos los expertos de modelos matemáticos, no solo a un grupo para reducir, exponer, criticar y analizar. No solo no lo han hecho sino que hace unos días al doctor José Luis Alomía (director de Epidemiología de la Secretaría de Salud) le preguntaron cuáles eran los parámetros del modelo y la respuesta que dio es inadmisible, que no podía responderlo porque es propiedad intelectual del Conacyt.

“¿En qué país cree que vive el doctor Alomía? La información del Conacyt es información de la nación y en un problema de esta gravedad los datos tendrían que estarse mostrando abiertamente, respetando la privacidad de los pacientes pero al mismo tiempo haciendo públicas las premisas en que están basadas sus predicciones. Fue un acto totalmente bochornoso que demostró que no está capacitado para tener la responsabilidad que se le ha otorgado”.

-¿Con estos antecedentes se podría pensar que para el futuro los científicos no serán tomados en cuenta o solo a los afines ideológicos se les tomaría en cuenta?

-Me parece normal que la gente tenga preferencias ideológicas o partidistas. El problema es de naturaleza tal que serían precisamente las autoridades las que estarían obligadas ir más allá de esas preferencias y hacer una convocatoria amplia para que la gente participe. El problema ni siquiera es esperar a que se presente una pandemia o epidemia por otro patógeno. La segunda oleada de esta pandemia en el caso mexicano puede traducirse en efectos mayores de los que vemos ahora. El segundo problema es que se vuelve indispensable no sólo que tengan una política de apoyo a la ciencia, sino en general además al aparato académico.

-¿En qué consistiría esta segunda Oleada?

-Si nos pesca la segunda oleada con el personal de salud exhausto, con los hospitales sin recursos, con descuido colectivo e individual respecto a los riesgos, la situación es terrible. Si además coincide con la epidemia de influenza las complicaciones pueden ser mayores. Lo que se vuelve indispensable es darse cuenta que por la naturaleza del virus y la complicación que tienen los modelos, no sabemos bien a bien lo que va a pasar pero eso precisamente se debe abrir a la discusión en lo académico. Ahí las decisiones no se toman por democracia sino por consenso científico e intelectual y eso debió hacerse desde un principio y no cerrarse a grupos reducidos.

“En torno al subsecretario Hugo López-Gatell hay científicos eminentes y otros que diríamos inminentes. No tienen preparación académica suficiente. México tiene grandes epidemiólogos en distintas áreas de epidemiología y es gente que no ha sido convocada. Yo cuando veo el curriculum del doctor Alomía o Ricardo Cortés (director general de Promoción de la Salud) me quedo atónito, tal vez tengan la facilidad de comunicación mediática pero no tienen formación académica y la experiencia científica que se requiere en el caso.

-¿Al doctor Gatell como lo evalúa?

-Dejó la investigación hace mucho tiempo. Ha hecho una carrera política lo cual encuentro legítimo pero si él hubiera aprendido del mundo académico se daría cuenta que la ciencia y del mundo científico descansa en la discusión abierta, crítica y directa de lo que está ocurriendo. El escogió y es su derecho una carrera mediática, política, de administración pública que sí es importante pero le falta ese componente científico de equilibrio para consultar a los especialistas del campo que en México hay muchos.

-¿La Ciencia jugará un papel relevante?

-Ese el consenso universal. Si ve las declaraciones de políticos serios de otros países, hay consenso y claridad de que hay que apoyar al mundo científico como parte central de la solución. No es la única solución. Evidentemente se requiere de aspectos políticos, económicos pero no se puede pensar que un círculo pequeño cerrado donde la característica fundamental sea la lealtad ideológica o la convivencia política con sus preguntas, eso se vuelve irrelevante. Lo que se necesita es tener a la gente mejor preparada ayudando a todo mundo.

“Los ejemplos que le puedo dar son enormes. La Sociedad Mexicana de Virología tiene línea donde investigadores jóvenes están haciendo un papel central, la cantidad de estudiantes que ayudan a dar información, conferencias, es enorme. La cantidad de miembros del personal de salud que cooperan es impresionante.

-¿Cuál es el papel del presidente en este tema?

-Una cosa es lo que diga el presidente y otra lo que pasa en la realidad. El presidente dijo ‘dejo el problema en manos de los científicos’. El presidente tiene que asumir un liderazgo político y asumir la posición de responsabilidad que tiene ante los mexicanos que votaron y los que no votaron por él. Lo que debería es verse en el ejemplo de la señora Angela Merkel, de políticos del pasado de las más diversas actitudes ideológicas para darse cuenta que no se puede estar trivializando con tréboles o santitos. Estos me parecen muy bien si quedan en los límites de su hogar pero no en el caso del presidente.

“Todos los colegas que conozco están preocupados por el problema que vivimos. Hay el consenso de que debe haber revalorización del mundo académico y científico. No es solo tener declaraciones banales como la de la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, de la ciencia neoliberal sino de apoyos efectivos, que se tienen que tomar medidas para garantizar que no vamos a perder generaciones de investigadores por las condiciones en que están las universidades, que tiene que haber una actitud autocrítica de todos los sectores y que deben que percatarse que en el mundo contemporáneo es imposible garantizar salud y bienestar si no participa el mundo científico”, concluyó.