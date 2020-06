Covid va a la mitad y cálculo de muertes será de 35 mil: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, elevó de nuevo la estimación de las muertes por covid-19 en México y dijo que podrían ser hasta 35 mil, esto durante su comparecencia virtual ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Legisladores de oposición acusaron que el gobierno no ha podido contener la pandemia de covid-19 e hicieron un exhorto a que los convoquen para colaborar, ya que "es ahora o nunca, se está muriendo la gente".

El subsecretario compareció este jueves ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para explicar las acciones que se han aplicado para mitigar la pandemia de covid-19 en México y dar detalles sobre las cifras de casos y decesos que se han registrado.

Respecto a los señalamientos sobre el subregistro de decesos, el subsecretario recordó que en desde febrero comenzaron a hacer las primeras estimaciones y que con una tasa de 0.5% han determinado que en este ciclo epidémico México podría llegar hasta las 30 o 35 mil defunciones. Comentó que cuando hicieron las estimaciones también probaron con tasa de 1% y en ese caso la cifra aumentaba a 60 mil muertes.

"No hay una estimación general, pero preservamos de manera referencial esa idea de que podrían, en este ciclo epidémico llegar hasta 30 mil o incluso 35 mil defunciones, todas y cada una lamentables", expresó López-Gatell.

López-Gatell dijo que actualmente "estamos en la mitad del proceso epidémico, particularmente en la zona centro del país" y recordó que el avance del virus no ha sido de forma homogénea, por lo que en algunas ciudades como Monterrey probablemente se extenderá hasta la segunda o tercera semana de octubre.

Asimismo, López-Gatell aseguró que no porque una persona muera sin que se la haya hecho la prueba de diagnóstico de covid-19 no quedará registrada, sino que se definirán a través del comité técnico que se ha integrado para identificar esta carga oculta no observable. Detalló que en este momento no se sabe cuántas terminarán identificándose, pero que se comunicarán cuando haya información.

"Cuál es la verdadera letalidad, no la sabremos ahorita ni nos preocupa saberlo", dijo el subsecretario, al indicar que la cifra real la sabremos hasta que pasemos a la etapa de las pruebas serológicas.

Sobre la idea de que puede existir un subregistro de casos de virus Sars-CoV2, dijo que "definitivamente por diseño, la vigilancia focalizada centinela no pretende contabilizar la totalidad de los casos leves, sí los de los graves". Detalló que no se necesitan contabilizar a todas las personas con síntomas leves porque no tienen una repercusión importante en términos médicos.

Los legisladores lo cuestionaron sobre el subregistro de casos y defunciones, los contagios de personal médico y el regreso a la nueva normalidad sin haber domado a la pandemia del virus SARS-CoV2. Poniendo en duda las acciones que se han implementado.

René Juárez Cisneros, diputado del Partido de la Revolución Democrática, cuestionó al subsecretario respecto a las pruebas, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hay que hacerlas, mientras que López-Gatell ha señalado que no es necesario hacerlas de manera masiva. Asimismo, Señaló otras contradicciones del funcionario, como en el tema del uso del cubrebocas y los cambios en el número de fallecimientos que primero se estimó en 6 mil, luego en 8 mil y ahora en 30 mil.

Destacó que "nosotros no le apostamos al fracaso del gobierno, sino al éxito de México", por eso dijo que es necesario que se le convoque a un diálogo nacional, porque no se ha logrado aplanar la curva ni se domó la pandemia, como han dicho las autoridades federales.

"El gobierno solo no puede contener la pandemia, los datos así lo demuestran, es tiempo de dejar a un lado la soberbia", enfatizó Cisneros, quien añadió que "Es ahora o nunca, se está muriendo la gente".

Otro de los diputados que fueron más críticos fue Éctor Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, quien dijo que durante la actual administración se disminuyó el presupuesto al Sector Salud, hecho que ha mermado la operación del sistema.

También puso en tela de juicio las cifras de muertes por covid-19, luego de que este miércoles se registraran más de mil decesos por coronavirus. "Quiero preguntarle, ¿esas muertes han podido ser prevenibles o no? Estamos entrando a un incendio a ojos cerrados, deje la soberbia y debemos unirnos".

Verónica Juárez Piña, coordinadora Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, cuestionó a López-Gatell sobre varios temas, como las cifras de la pandemia y el hecho de que los trabajadores de salud continúan denunciando falta de equipo de protección personal a tres meses de que inició la propagación del virus.

"Parece que el gobierno no quiere que se conozca la magnitud de la pandemia", dijo la legisladora, al destacar que se ha hablado de subregistro de casos y decesos, así como la falta de aplicación de pruebas de diagnóstico.

Criticó también que el gobierno federal tuvo una falta total de liderazgo y dejó solas a las autoridades estatales. Asimismo, resaltó la falta de presencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, con quien, dijo, tendrían que haber tenido la reunión y no con el subsecretario.

La diputada Maiella Gómez, de Movimiento Ciudadano, también lo cuestionó sobre la discrepancia entre actas de defunción y muertes registradas, principalmente en la Ciudad de México, donde se concentra el mayor número de casos de covid-19.

Mientras que Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, dio el espaldarazo a López-Gatell al reconocer la labor que ha hecho para combatir la pandemia de coronavirus y criticó algunos de los señalamientos que hicieron los otros legisladores.

