"Covid revela la cloaca en la que se trabaja en el Sector Salud"

"Por lo menos en el Seguro no tenemos un acceso a ese dichoso kit (de equipo de protección para covid) que marca la normatividad que debemos tener. Nos dotan única y exclusivamente de un cubrebocas común y corriente y es todo, y arreglatelas como puedas", denuncia Carlos Guzman Nava, médico adscrito al servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Regional 1 del IMSS, en Morelia, Michoacán.

Este médico relata que por ser médico gineco-obstetra no entra todo el tiempo al área covid del hospital, pero sí atiende a pacientes embarazadas que son casos sospechosos de tener el virus, por lo que tener sólo un cubrebocas normal no lo protege de contagiarse.

Guzmán Nava labora por las noches en el Instituto Mexicano del Seguro Social y por las mañanas en el Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelia, donde asegura que sí le dan el equipo de protección completo, por eso señala que quizá se está haciendo mal uso de los recursos en el IMSS.

"A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, aquí en el ISSSTE se nos dota de todo el kit, lo único que falta es un overol que debe llevar. Y resulta que en el Seguro Social no se nos da nada. Ahí como que siente uno que hay jiribilla, que hay desviación de los insumos, porque resulta que por todos lados hay venta de insumos. A ver, si hay para venta, por qué no hay para dotar.

"Por qué el ISSSTE nos dota del 80% del kit y el Seguro nos dota del 10%, por qué esa diferencia. Es cuando uno empieza a preguntarse si algo no anda bien", cuestiona el médico michoacano.

Guzmán Nava señala que esta situación los pone en riesgo, ya que durante su jornada laboral atienden a embarazadas con cuadro sospechoso de covid, aunque no queden a su cargo porque tienen que ser trasladadas a otra área.

"Otra situación que nos toca vivir, con más frecuencia en el Seguro Social, es que te dicen ´ve revisa a la paciente, dale la prestación de lo que requiere de área obstétrica y regrésate con tus pacientes que tienes a tu cargo de área no covid´. Por más que se les comenta que yo mismo estoy siendo un foco de contaminación, primero no me das todo lo necesario para evitar que sea un foco de contagio, ya me metiste a donde hay problemas de infección y ahora me regresas a área no contaminada", expresa molesto el médico gineco-obstetra.

LA SILLA ROTA solicitó al IMSS una postura sobre la falta de equipo de protección personal y sobre el hecho de que los médicos de este hospital entran al área covid y después regresan con otros pacientes, pero no ha respondido.

Declara que la falta de equipo de protección personal ha causado que varios de sus compañeros se contagien de covid y que cuatro de ellos fallecieron por este virus. Sin embargo, ahí empieza otro problema que se ha vuelto general en el Sector Salud, no se los avalan como riesgo de trabajo.

Esta situación deriva en que el personal de salud que se infecta de coronavirus no recibe su sueldo completo mientras esté de incapacidad y si lamentablemente fallecen, tampoco les otorgan el 100% a sus familiares, sólo el 60%.

De hecho, ése es uno de los puntos del pliego petitorio que tiene la Unión de Trabajadores por la Salud de México que se está preparando para marchar el próximo 1 de julio de manera simultánea en varias partes del país.

Guzmán Nava forma parte del Frente Michoacano en defensa de la Seguridad Social que se sumará a esta protesta. Explica que trabajadores de todo el Sector Salud en esa entidad conformaron esta organización hace algunos años para buscar mejoras en sus condiciones laborales, ya que algunos de los problemas que enfrentan no son nuevos, sólo se han exacerbado.

"(El covid-19) nada más está dejando ver la cloaca en la que venía trabajando el. Todas estas condiciones de desabasto y desmantelamiento llevan años, décadas, y se han ido agudizando cada vez más, al grado que ahorita dejan ver que hay problemas muy serios en prestación de servicios de salud", enfatiza.