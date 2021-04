Covid no solo ataca a adultos, también ha sido inclemente con niños

Daniel "N" llegó al hospital con fiebre y dolor en el estómago, los médicos pensaron que se trataba de apendicitis, pero al siguiente día su condición se agravó y desarrolló neumonía, se trataba de covid-19.

Los especialistas le hicieron un ecocardiograma y detectaron que su problema de salud era peor de lo que esperaban, ya que también tenía dilatadas las arterias coronarias. Debido a su estado de salud, permaneció en terapia intensiva casi una semana, donde logró recuperarse.

Los niños no han logrado escapar de la covid-19, Daniel "N" es uno de los 50 mil 356 casos confirmados de covid-19 en menores de edad; sin embargo, 586 niños y adolescentes no lograron recuperarse y lamentablemente murieron de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

En seis meses se duplicaron los contagios, hasta el 22 de octubre del año pasado se reportaban 25 mil 362 casos confirmados en menores de cero a 17 años y 295 defunciones. Los más de 50 contagios se alcanzaron el 18 de abril de este año.

"Estamos viendo que el covid en niños es cada vez es más fuerte y se puede complicar, lo que pensábamos que era una enfermedad de adultos, ahora lo estamos viendo en menores", alertó Omar de la Garza, jefe de pediatría del hospital San José Satélite.

En entrevista con La Silla Rota, el especialista explicó que en la pandemia se han notado cambios sobre cómo afecta la covid-19 a los niños, ya que desde que inició 2021 ha atendido a cinco de ellos que llegaron en estado grave.

"El año pasado les daba covid a los niños y sí les daba fiebre, se ponían malitos, pero este año les está dando muy severo, incluso están presentando una inflamación sistémica del cuerpo que pone en riesgo su vida", explicó.

El especialista detalló que ha recibido casos en los que los niños y adolescentes presentan inflamación en el corazón, el pulmón o la piel, y que sí pueden llegar a ser intubados si se requiere, pero no es como en los adultos.

Xavier Tello, analista y consultor de políticas en salud, recordó que como siempre se pensó, el virus Sars-CoV2 afecta a todos los grupos de edad, por lo que no es exclusivo de adultos y advirtió que las nuevas variantes son un riesgo para los niños.

"El virus se tiene que replicar de alguna manera y seguramente que va a ir con niños. A los niños les da muy fuerte cuando tienen covid, hay una mortalidad importante en los niños, pero normalmente no se veía y lo mismo ocurre en los jóvenes", indicó.

ESTADO DE MÉXICO ENCABEZA LISTA DE MUERTES DE NIÑOS POR COVID-19

El primer caso confirmado de covid-19 en niños se confirmó el 12 de abril de 2020, a un año se han acumulado 50 mil 356 menores infectados. Las cifras oficiales muestran que en la primera infancia, que va de los cero a los cinco años, se han registrado 9 mil 684 casos y 302 defunciones.

En los menores en la etapa de niñez, entre los seis y 11 años, se reportaron 11 mil 961 casos confirmados de coronavirus, mientras que 79 fallecieron. En la adolescencia, de los 12 a los 17 años, hubo 28 mil 711 contagios y 165 muertes.

Un dato interesante es que en los datos de la Secretaría de Salud hay 144 mil 678 casos de menores que fueron considerados como "no aplica" porque no se les tomó la muestra correspondiente para la prueba de diagnóstico.

Según el reporte más reciente del Sipinna, los cinco estados en los que se han reportado más muertes de niños y adolescentes infectados a causa del virus Sars-CoV2 son: el Estado de México, con 80 decesos; Baja California, con 41; Puebla, con 38; Ciudad de México, con 36, y Nuevo León, también con 36.

En tanto, los estados con más casos confirmados de coronavirus son: la Ciudad de México, con 13 mil 894; Guanajuato, con 4 mil 738; Estado de México, con 4 mil 064; Tabasco, con 3 mil 567, y Nuevo León con 2 mil 479.

ESPECIALISTAS VEN RIESGO DE CONTAGIO POR REGRESO A LAS ESCUELAS

El gobierno comenzó la vacunación de maestros de Campeche, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, para que puedan reanudar las clases de manera presencial.

Sin embargo, los especialistas consultados por este medio alertaron que hay riesgo de poner en peligro la salud de los menores si regresan a las aulas, pues vacunar a los profesores no garantiza que no haya contagios.

"Si se acelera la entrada a las escuelas va a ser un arma de doble filo porque puede haber problemas serios en la salud de los niños, aunque los maestros estén inmunizados, eso no quiere decir que no puedan tener contacto entre ellos mismos o con otros familiares", dijo De la Garza.

Mientras que Tello señaló que vacunar solo a los maestros no es la solución, pues no se ha informado claramente cómo se procederá en caso de que se infecte alguno de los alumnos, por lo que recomendó que tendrían que hacerse pruebas de manera periódica.

"Yo no sé si el papá de un alumno o la gente con la que cohabita lo infectó y el día de mañana va a llegar y va a infectar a sus compañeros de clase, que bueno que al profesor que está vacunado no le pase nada, pero seguramente vamos a tener otra serie de infecciones que no se han tomado en cuenta", advirtió Tello.

De la Garza dijo que las clases presenciales deberían permitirse hasta 2022, hasta que por lo menos el 70% de la población esté vacunada para que ya se cuente con inmunidad de rebaño y eso proteja a la población.