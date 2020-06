Covid no frenará reactivación, visita a Trump ni el "Grito": AMLO

Los mexicanos están "por salir de la pandemia" de la covid-19, por lo que la economía "necesita reactivarse", afirmó este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía, salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus en la economía mundial y que nosotros podamos salir lo más rápido posible", comentó el mandatario en conferencia mañanera.

Tras cuatro meses de la llegada de la enfermedad, México acumula más de 216,000 casos y 26,648 muertos confirmados por la covid-19 con casi la mitad del país en el nivel de "máximo riesgo".

Aun así, López Obrador reiteró su optimismo este lunes al señalar que el miércoles realizará una ceremonia en uno de los patios de Palacio Nacional para conmemorar el segundo aniversario de su triunfo electoral el 1 de julio de 2018.

El presidente también criticó el "pesimismo" del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una contracción de hasta 10.5 %del PIB de México para este año.

Como indicadores de "optimismo", López Obrador citó que en junio se perderán menos de 100,000 empleos formales en comparación con los cerca de 1 millón perdidos entre marzo y mayo, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También enunció el incremento anual promedio de 10% de las remesas recibidas en el primer semestre del año.

"Todo indica que ya tocamos fondo y vamos hacia la superficie, vamos a emerger, vamos a crecer económicamente, ya tenemos elementos para decir que ya pasó lo peor en términos económicos", aseveró.

En este contexto, López Obrador consideró "muy importante" y "muy oportuna" la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que este miércoles, 1 de julio, reemplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Confirma visita a Trump, hoy dan detalles

Por ello, anunció que este día se publicarán los detalles de su visita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente aseguró: "no soy un vendepatrias, para decirlo con claridad (...) No tengo problema de conciencia con viajar a Estados Unidos, si toda mi vida he sostenido que México es un país libre y soberano".

El mandatario mexicano resaltó la relación que existe la Unión Americana, pues es muy buena y respetuosa, por lo que agradeció al presidente de EU, Donald Trump.

¿Habrá "Grito"?

El presidente López Obrador declaró que "de ninguna manera" suspenderá la ceremonia del Grito de Independencia, a pesar de la pandemia de coronavirus que azota a México.

"¿Cómo vamos a suspender el Grito? De ninguna manera. Lo que tenemos que hacer es analizar, entonces, en su tiempo, cómo se hace la ceremonia", lanzó.

Destacó que ya no son los tiempos de antes, en los que se quitó el civismo y la filosofía de las escuelas, por lo que ahora "no es posible olvidar la historia".

