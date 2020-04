Covid, fuera de control en México; urgen a mayor aislamiento social

La base de datos abierta de covid-19 muestra inconsistencias en comparación con la información que se ha presentado oficialmente, ya que se reporta que el primer caso positivo se registró el 6 de enero y que hubo en total 19 personas con síntomas antes del que se conociera el primer caso positivo, el 28 de febrero.

En la Mesa de Opinión de EL HERALDO DE MÉXICO y LA SILLA ROTA especialistas indicaron que la pandemia no está bajo control, por lo que es fundamental que la población acate las medidas de aislamiento social que ayuden a disminuir la dispersión del virus Sars-CoV2.

Aunque la base de datos abierta de covid-19 es de la propia Secretaría de Salud, muestra información diferente a la que se ha dado a conocer. La noche del 27 de febrero se reportó el primer caso de coronavirus en México, un día después se confirmó que eran tres personas las que se habían contagiado porque visitaron Bergamo, Italia.

Sin embargo, en la base de datos hay información de que 19 personas se contagiaron del virus Sars-CoV2 antes de esa fecha. El primero es una mujer de 35 años que vive en Nayarit, que comenzó con síntomas el 6 de enero. La siguiente fue una mujer de 47 años, habitante de Tabasco, que fue hospitalizada el 8 de enero. Mientras que el 27 de enero presentó signos de coronavirus el que sería el tercer caso con resultado positivo, un hombre de 43 años del Estado de México.

Durante febrero, antes del día 28, 16 personas más presentaron síntomas y tienen resultado positivo a covid-19; 10 de ellos tienen fecha de ingreso al hospital entre el 12 y el 27 de ese mes. Sin embargo, en los seis casos se reportó que ingresaron al hospital hasta un mes después de que presentaron síntomas, es decir, en marzo y abril.

Los 16 casos estuvieron distribuidos de la siguiente manera: dos en Baja California, cuatro en el Estado de México, cinco en la Ciudad de México, y Yucatán, Hidalgo, Campeche, Chiapas y Coahuila con uno respectivamente.

Dos de los casos que fueron hospitalizados un mes después, presentan fechas similares, iniciaron con síntomas el 17 de febrero y tiene fecha de ingreso al hospital hasta el 19 de marzo, uno de ellos tiene 11 años y es del Estado de México, mientras que el otro tiene 42 años y vive en la Ciudad de México.

Otro de ellos es de Yucatán, esta mujer de 38 años inició con síntomas el 19 de febrero y su fecha de ingreso al hospital fue el 25 de marzo. En la misma situación está una mujer de 60 años habitante de Campeche, ya que sus primeros signos de covid-19 fueron el 23 de febrero, pero fue hospitalizada hasta el 27 de marzo.

Los otros dos casos comenzaron con síntomas el 25 de febrero y tienen fecha de ingreso al hospital hasta los días 1 y 2 de abril. Se trata de una mujer de 56 años de la Ciudad de México y un hombre de 45 años del Estado de México.

Con base en estos datos, los tres casos de enero y los 10 que fueron atendidos en hospital en febrero se registraron antes de la fecha en la que se anunciaron los primeros tres contagios. En los seis casos restantes, por la discrepancia en las fechas de inicio de síntomas es probable que haya errores en la base de datos.

Este medio solicitó una postura sobre este tema a la Secretaría de Salud, pero no obtuvo respuesta. En la conferencia del 22 de abril, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, fue cuestionado sobre los casos de enero, a lo que respondió: "Yo creo que hay que revisar eso. No creo que sea cierto, pero si usted tiene esa evidencia compártamela porque no es creíble".

En la Mesa de Opinión de EL HERALDO DE MÉXICO y LA SILLA ROTA, se analizaron los datos que ha presentado la Secretaría de Salud. Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, dijo que la epidemia de coronavirus "no está bajo control, creo que es natural, si hubiéramos tenido suerte para controlarla en sus orígenes no estaríamos viviendo esto, en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar nuestras actitudes respecto a las acciones, para poder mitigar".

Respecto a las cifras sobre el avance de la pandemia en México, dijo que los números más duros que se conocen sobre esto son los de decesos. Explicó que con base en los 1,069 fallecimientos que había al jueves, se puede estimar que hay entre 485 mil y 776 mil infectados en el país.

Valderrama señaló que "el número que no nos da cuando nos entregan los reportes diarios es el número de infectados, por qué, porque si esta pandemia se salió de control es porque tiene una característica muy particular, y es que 80% de los infectados no va a presentar síntomas, pero sí son infecciosos".

Dijo que esa ha sido una de las razones por las que los focos de infección han crecido tan rápido. Por eso, enfatizó que es fundamental mantener las medidas de aislamiento social e incluso sería necesario que se aplicaran más restricciones para que la población acate estas medidas.

Ana Burguete, del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, recordó que el gobierno implementó la vigilancia centinela, que es correcta para la cantidad de población que tiene México, aunque no muestra el total de los casos, sino estimados.

Sobre la discrepancia de los datos federales con los estatales, dijo que las cifras nacionales que se dan, son el resultado de las que reportan cada uno de los estados, "lo que sí sabemos es que algunas entidades federativas están teniendo un retraso en el vaciado de datos".

Al ser cuestionada sobre si la gente puede confiar en las cifras que da el gobierno, dijo que el modelo centinela está avalado por la OMS, pero lo más importante es aterrizarlo de la manera correcta para determinar las estimaciones.

"Yo creo que los números le permiten a las autoridades determinar las acciones a seguir, pero lo más importante para la población es que se apeguen a las medidas de prevención", indicó Burguete.

Ambas especialistas coincidieron que a lo mejor nunca se podrán tener las cifras de infectados completas debido a la dimensión de la población mexicana, por eso para evitar contagios es importante que la gente tome conciencia de que puede estar contagiada y se acaten las medidas de sana distancia.

LA SILLA ROTA ha dado a conocer otras inconsistencias en los datos oficiales. por ejemplo, el 12 de abril publicó que al sumar los casos de ese día, el número total de pruebas realizadas era de 35 mil 301, aunque en el informe oficial se indicó que eran 36 mil 594.

Nota: Tabla ilustrativa publicada el 13 de abril con datos de un día anterior.

Otra de las inconsistencias que se encontraron fueron en las defunciones, ya que los gobiernos de 12 entidades reportaban más casos que la Secretaría de Salud federal. Por ejemplo, el sábado 11 de abril la Secretaría de Salud informó que había 273 fallecimientos por coronavirus en la República; sin embargo, al sumar las cifras que tenían los gobiernos estatales hasta ese día el número total era de 305 muertes, lo que representa 35 más.

Una situación similar se registró con los números del 12 de abril, cuando 12 entidades de la República reportaron 40 defunciones más que las que presentó Salud. Al sumar las cifras estatales el total era de 336, aunque la dependencia federal indicó que había 296.

Base muestra retraso en diagnóstico de fallecimientos

De acuerdo con información de la base de datos abierta sobre covid-19 de la Secretaría de Salud, hay 91 personas que fallecieron y que no se les dio los resultados de la prueba de diagnóstico para determinar si tenían el virus Sars-CoV2.

Por ejemplo, dos de estas personas murieron el 10 y 12 de abril y 10 días después sus familiares aún continúan sin saber si tenían covid-19, lo que muestra que hay un retraso en la entrega de resultados de estas pruebas.

También sin resultado hay tres personas que fallecieron el 13 de abril; cinco que murieron el día 14; 13 defunciones del 15 de abril, y 11 decesos ocurridos el día 16, por lo que ya ha pasado más de una semana y siguen con diagnóstico pendiente.

Una de los decesos que ocurrió el 12 de abril fue el de una mujer de 44 años de edad, que era habitante del estado de Campeche. Sus síntomas comenzaron el 2 de abril, pero fue ingresada al hospital hasta el día 10. La paciente presentaba comorbilidades, ya que sufría de asma e hipertensión.

La otra persona que murió hace 10 días presentó signos de covid-19 en las mismas fechas que el caso anterior y también era una mujer, sólo que ella vivía en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, tenía 62 años y estaba enferma de diabetes e hipertensión.

Entre las defunciones con sospecha detambién están una niña y un niño de 1 año de edad, de la Ciudad de México y de Guanajuato, así como un hombre de 93 años que vivía en la capital del país, quien murió el pasado 17 de abril.