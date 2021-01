Covid: estados que rechazan más a pacientes; en casa, la lucha por vivir

La saturación de hospitales, el déficit de personal médico y el temor de morir aislado o agravar la enfermedad en sitios donde, aseguran, prolifera el virus, genera que enfermos que presentan los síntomas de covid-19 no acudan a los nosocomios hasta que su salud se deteriora a punto del fallecimiento. Esto, alertaron médicos y pacientes, ha generado también que no exista un registro fiable sobre los contagios.

En estos meses de pandemia murieron en su casa 15 mil 548 personas que tenían covid-19, al menos en las cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Se trata del 10.12% de las 153 mil 639 defunciones que han ocurrido en todo el país.

Estas 15 mil 548 personas fueron tratadas de manera ambulatoria, algunos de ellos fueron enviados a morir a su casa, ya que acudieron a un hospital y no fueron atendidos a pesar de que tenían enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica o tabaquismo, que generan que se agrave la condición de quienes se infectan con el virus Sars-CoV2.

Los estados en donde han ocurrido más muertes de personas que fallecieron en su hogar son la Ciudad de México, con 2 mil 398 decesos; Guanajuato, con mil 383; Nuevo León, con mil 185; Puebla, con mil 111 y Tabasco, con 988.

Sin embargo, la perspectiva cambia al analizar el porcentaje de personas que murieron en su casa con base en el total de decesos que tiene cada estado. Si bien el promedio nacional indica que prácticamente uno de cada 10 mexicanos que fallecieron por coronavirus no tuvo atención médica en un hospital, en algunos casos esta cifra se triplica o duplica.

En Tabasco, tres de cada 10 de las defunciones fueron personas que se trataron de manera ambulatoria, 988 de las 3 mil 517 que han ocurrido. En otros cuatro estados la tendencia es de dos de cada 10, se trata de Tlaxcala, Guanajuato, San Luis Potosí y Baja California Sur.

Sin embargo, cabe recordar que gran parte de los decesos por coronavirus que ocurren fuera de un hospital, quedan en el subregistro porque no se les hizo la prueba de diagnóstico y en su acta de defunción se clasifican como sospechosos. Posteriormente, la Secretaría de Salud define si efectivamente la causa de muerte fue el virus Sars-CoV2.

ALGUNOS CASOS Y MUERTES POR COVID NO SE VEN REFLEJADOS EN EL SISTEMA SALUD



En el estado de Hidalgo hasta este miércoles se reportaron de manera oficial 4 mil 427 muertes por covid-19, 176 de ellas fueron personas que perdieron la vida en su casa, que representan el 3.97% del total.

"Las personas van hasta que ya no encuentran un tanque de oxígeno o ya ven que no pueden solventar la enfermedad.

"Poco a poco te vas enterando de los contagios: te van diciendo quién va teniendo y si se atendió en casa o si acudió al médico; si fue asintomático y se encerró sólo una semana. Entonces, aunque hayan tenido todos los síntomas, algunos no se hacen la prueba de covid, ni de sangre ni de PCR, que está en 3 mil 500 pesos aquí. Esos números no se ven reflejados en el sistema de salud", contó José Rodolfo, de 30 años, cuya familia se dedica al comercio y que dio positivo al SAR-CoV-2 en la segunda semana de diciembre, después que su padre.

Originario de la región del Valle del Mezquital, en Hidalgo, que conjunta municipios rurales cuya principal actividad económica es el comercio y el campo, cuenta que cuando acudió a valorización, en el último mes de 2020, había tres pacientes y tardó cuatro horas en pasar con el único médico que existe en el turno. La segunda vez, para buscar el alta médica, en enero, tardó cinco horas, pero el número de pacientes había aumentado a 15.

"Los institutos de salud, por ejemplo, en Ixmiquilpan, el del Bienestar del IMSS, sólo tiene un doctor por turno y un enfermero para el área de Covid, no hay más. Eso hace que el doctor se tarde más en dar consultas y si un paciente da positivo o se hace una toma de muestra de PCR se tiene que sanitizar o desinfectar toda el área y de eso estamos hablando de una a dos horas, más el tiempo que estás esperando; puedes tardar de seis a siete horas para ser atendido", explicó.

Reconoció que en los municipios de la región hay muertes en casas por complicaciones, lo cual saben no sólo quienes han contraído el virus, sino la población en general.

Sin embargo, la saturación y el déficit de personal que ha ocasionado que las personas traten de atenderse en casa no es una situación particular de esta región.

SATURACIÓN HACE QUE MUCHOS ENFERMOS NO ACUDAN A UN HOSPITAL

El pasado 15 de enero, Imagen Televisión difundió cuatro casos de la Ciudad de México: uno, el de un hombre de 30 años que falleció en el piso de su casa, tras 20 minutos de masaje cardiaco y un intento de reanimación con desfibrilador. El daño en sus pulmones era tal que el oxímetro ya no percibía saturación.

Otro, de 60 años y avecindado en Nezahualcóyotl, fue rechazado el 11 de enero del Hospital General de México por insuficiencia de cupo, también falleció el día 15, después de más de una hora sin que llegara la ambulancia solicitada. Una mujer igualmente murió después de ser atendida por WhatsApp. Ningún médico quiso ir a verla por miedo al contagio.

En Pachuca, la capital de Hidalgo, médicos de la Cruz Roja –que se manifestaron para pedir material de protección Covid para hacer frente a la enfermedad– aseguran que el ingreso de pacientes va en aumento, aunque no son hospitales habilitados para dar esta atención. Los contagios han llegado a sus compañeros y personal del nosocomio, pero no hay equipo suficiente ni condiciones para atender.

El 4 de enero, José Rodolfo acudió de nuevo, después del aislamiento al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ixmiquilpan –a donde deben desplazarse los pacientes de municipios aledaños–, más ahora había 15 personas esperando y eran las dos de la tarde.

Esta saturación, afirma, ocasiona que los enfermos no vayan a los centros médicos, además de que entre la población se dice que han renunciado doctores o han fallecido también a consecuencia del Covid, sin que puedan referir casos específicos. De lo que sí tienen certeza es de la insuficiencia de personal médico.

"Lo que se ha hecho ahorita es que la azitromicina y estos medicamentos que en algunos casos han sido recetados en la primera línea de atención al covid, digamos que la gente los está comprando como si fueran aspirinas, por decir algo, con la idea de que eso te va a ayudar. Obviamente, cada sistema, cada organismo es diferente, pero la gente está confiando en eso. Eso más los tés, más la medicina tradicional, el ajo, la cebolla y todas las creencias que se dan", contó el paciente en recuperación.

DE BOCA EN BOCA, LOS VECINOS SE ENTERAN QUIEN TIENE COVID

José Rodolfo explica que cuando una persona enferma es común que los vecinos se enteren de que hace su cuarentena en casa; sin embargo, ha habido casos que, por la gravedad, se complican y son los que buscan lugar en un hospital covid.

"Entonces la gente de boca en boca se va enterando cómo es que la gente va adquiriendo el virus, y cada día es más y más y más, muertes también por Covid 19.

"Como la gente se queda en casa, como se atienden de manera particular, y a veces los médicos particulares no reportan esos casos de Covid, o los sospechosos, no se sabe a ciencia cierta cuál es el número de contagios que hay al menos en Ixmiquilpan, que es el corazón del Valle del Mezquital, porque muchas personas no van a los centros de salud por miedo a que sean internados", advirtió.

El miedo, reconoció, se debe a las muertes en los hospitales y a la saturación.

Tampoco, alertó, se reporta a las personas con las que convivieron y en Ixmiquilpan han operado los tianguis, incluidos los de ganado y hortalizas, más el comercio informal que no ha tomado todas las medidas de sana distancia. Estos, aseguró, son un foco rojo de contagio en los que participa población vulnerable como adultos mayores en condición de pobreza que vienen de la zona norte del municipio, obligados, al no tener otro medio para sobrevivir.

El 25 de enero, Televisa presentó en su noticiero estelar una historia de paramédicos de la Ciudad de México, quienes, señaló, se enfrentan a distintos escenarios propiciados por la pandemia, desde casos graves de la enfermedad hasta complicaciones por el uso de remedios caseros y sustancias como el dióxido de cloro.









(djh)