Covid esfuma dinero de familias en medicina, oxígeno, estudios y placas

Cómo explicar que la pandemia reunió a Leticia y María Angélica, quienes se conocieron esta mañana afuera de la Unidad Covid del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Recargadas en una columna -donde el frío decembrino pega por ratos, igual que el constante paso de ambulancias-, ambas comparten sus historias, la precariedad e incertidumbre que atraviesan mientras esperan noticias de sus familiares que ahí fueron ingresados. Ambas son mexiquenses; la primera vive en el municipio Cuautitlán Izcalli, la segunda en Ciudad Nezahualcóyotl.

El gobierno federal registró este lunes 5,370 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 y 396 muertes por la covid-19 en la última jornada, hasta acumular un millón 325,915 contagios y 118,598 fallecidos.

Al presentar el informe técnico diario, la Secretaría de Salud reconoció que el número de casos estimados es de 1 millón 504,274 al incluir aquellos que esperan una prueba confirmatoria.

De estos casos un 5 % están activos, es decir, hay 81,967 personas con síntomas en las últimas dos semanas, informó José Luis Alomía, director nacional de epidemiología de la Secretaría de Salud.

Las cifras muestran que esta semana hay una reducción de 3 % en los casos estimados, pero con un aumento de 2 % en el número de muertes, zanjó.

A nivel nacional, el 46 % de las camas de hospitalización general están ocupadas al igual que un 39 % de aquellas que tienen un ventilador.

La Ciudad de México, con un 85 % de saturación hospitalaria, y su vecino Estado de México, con un 78 %, están en el nivel de riesgo máximo, porque menos de tres de cada 10 camas generales están disponibles.

Afirmó que hay nosocomios que ya han alcanzado el 100 % de ocupación.

En las camas de terapia intensiva, Ciudad de México encabeza la saturación con 74 % y Baja California tiene una ocupación de 73 %.

Con estas cifras, México se mantiene como el decimotercer país con más casos acumulados y el cuarto con más muertes absolutas por el nuevo coronavirus, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Asimismo, México registra más de 900 muertes de covid-19 por cada millón de habitantes, lo que lo sitúa como el decimotercer país con más decesos en proporción a su población.

El país tiene además un índice de positividad de un 40 %, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener este índice entre el 5 % y 10 %.

La Secretaría de Salud confirmó que son tres los estados que están en color rojo, en el semáforo de riesgo epidemiológico con el máximo nivel de riesgo: Baja California, Ciudad de México y Estado de México.

La zona metropolitana del Valle de México, que incluye la capital del país, suspendió el pasado fin de semana todas las actividades no esenciales hasta el 10 de enero.

Asimismo, indicó que seis entidades más están en riesgo de alcanzar el nivel máximo de riesgo: Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo y Querétaro.

Leticia Flores cuenta que Jaime Adolfo Barrera Ruiz -su esposo de 50 años de edad- comenzó con una gripa que luego se convirtió en neumonía; ni ella sabe cómo se contagió. "La doctora del particular nos mandó para acá el 10 de diciembre; mi esposo lleva 15 días aquí, le hicieron la prueba y hasta ahorita solo hemos recibido dos informes, uno por semana". Está preocupada, se le nota en la mirada. Sin embargo, tiene esperanzas; un amigo de la familia logró ingresar hoy a la Unidad Covid del Autódromo (la misma que opera desde mayo y que en noviembre, era probable cerrar cuando los números de contagios, dijo la autoridad capitalina, estaban bajo control), y confía en que él salga con noticias positivas.

#Metrópoli El familiar de la Sra Leticia llegó con 75 de oxigenación el 10 de diciembre, a la fecha solo le han dado dos reportes de su estado.

— La Silla Rota (@lasillarota) December 22, 2020

Mientras tanto ella insiste, celular en mano, en la página web a la que el IMSS les refirió para recibir información sobre los avances médicos de sus familiares. En presencia de La Silla Rota ingresa un correo electrónico y una contraseña, una y otra vez repite la operación, pero la respuesta es la misma: No existen registros de ese paciente.

#Metrópoli A través de una página web, los familiares revisan el estatus de sus familiares, sin embargo, la plataforma de @Tu_IMSS presenta fallas y no se puede accesar. Mientras, los familiares de pacientes #COVID deben esperar.

— La Silla Rota (@lasillarota) December 22, 2020

"Nada más me dicen que en esta página tienes problemas la plataforma; en el número telefónico para enviar mensaje me dice que no tienen pacientes con el folio que me dieron y ayer me llamaron para darme informes pero me dijeron lo mismo que la primera vez: que él está posible de gravedad, que sigue con el oxígeno al 15 y su saturación es de 96. Pero no me explican si el medicamento está funcionando y cuánto seguirá aquí". Del sistema de videollamada, mejor ni hablar. Nadie le ha confirmado si esa posibilidad es viable en este momento.

Leticia ya se realizó una prueba covid; el resultado fue negativo y se ha mantenido aislada, por eso solo ha podido venir a ver a Jaime en dos ocasiones. Para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, desde Cuautitlán Izcalli, sus gastos ascienden a un promedio de 100 a 150 pesos diarios, entre el uso del tren suburbano y el traslado en Metro. "Y ahora con la nueva ola de contagio es la segunda vez que vengo. Me preocupa mucho, más que nada los nervios de no saber cómo está o que no me digan exactamente qué está pasando. Confío en Dios que saldrá adelante y espero que mi próxima visita ya me lo den de alta".

POR CUIDAR DE SU HIJA

En un taxi Uber, María Angélica Rodríguez salió el 18 de diciembre de Ciudad Nezahualcóyotl para seguir a su mamá de 70 años, Natalia Hernández Hernández, quien fue trasladada en la camioneta de un familiar. Así fue como llegaron aquí.

"Tengo una hermana que estaba enferma de covid, ella ya va de salida. Pero al principio se puso mal y para que no nos contagiáramos nosotros, mi mamá dijo que ella la cuidaba. Yo estoy saliendo de un cáncer de mamá, el médico dijo que yo no podía estar ahí porque tengo las defensas muy bajas. Entonces mi mamá dijo ´yo puedo estar, no te preocupes, no está tan mal tu hermana´. Pero nunca pensamos que se iba a contagiar: no sabemos cómo fue, quizá por su edad, porque está muy grande o por qué las defensas están muy bajas. Desgraciadamente le tocó a ella", lamenta.

#Metrópoli La señora Angélica tuvo cáncer de mama, por lo cual no pudo cuidar a una persona con #Covid, su madre de 70 años se ofreció a hacerlo. Hoy está hospitalizada en el Centro #COVID del Autódromo Hnos. Rodríguez.

— La Silla Rota (@lasillarota) December 22, 2020

Natalia, como muchos, comenzó con gripa, luego tos. "Después nos dijo que le dolía la espalda y ya no podía respirar. La llevamos al médico, le mandaron mucho medicamento y oxígeno; pero llegó un momento en el que no estaba saturando lo normal y necesitaba más. Desgraciadamente, económicamente, ya no podíamos apoyarla más y le trajimos a un hospital, nos enviaron aquí". En quince días de tratamiento en casa, precisa, su familia gastó un promedio de 30 mil pesos; el equivalente al enganche promedio que cuesta un automóvil nuevo modelo 2021. Se fueron entre la compra de medicamento, oxígeno, estudios y radiografías.

"El viernes que llegamos aquí nos atendieron muy bien, la estabilizaron; pero ahora la reportan grave que porque ya no sube su oxigenación. Nos dijeron que está enfermedad es así: conforme se levantan, se pueden volver a caer que porque sus pulmones ya están muy dañados. En este momento no sé nada más, estamos en espera de ver qué Dios dice". Sin mayores noticias, recibieron una llamada del IMSS para resolver un trámite de papeleo; fue esa la puerta que aprovechó otro hijo de Natalia para ingresar y saber de primera mano qué está ocurriendo con su mamá.

En esta familia, todos se practicaron ya pruebas covid y afortunadamente, todas salieron negativas. Pero María Angélica esta triste; siente impotencia y angustia. "Hemos visto cómo esta enfermedad está deteriorando su salud y hay mucha gente que no tiene ni los medios para trasladarse aquí, ni para comprar un medicamento. Mi mamita está batallando con esta enfermedad y la vemos muy mal. Familia y amigos nos han apoyado para el pago de traslados y comida; pero se nos ha acabado lo que tenemos. Por eso no quiero pedir a la gente que se cuide y qué crean está enfermedad. Hay mucha gente que no cree en esto ¡Después de nueve meses y después de tantas muertes! ¡Cuídense, pónganse cubrebocas! Es una cosa tan horrible, que nosotros que lo estamos viviendo, no se lo deseamos a nuestro peor enemigo".

DORMIR EN LA CALLE, EN ESPERA DE NOTICIAS

Ricardo es el joven cuidacoches que trabaja en las calles que se localizan frente de esta unidad Covid. Tiene nueve meses trabajando en la zona, específicamente para una tienda de uniformes que ahí se ubica. Es por esta razón que ha atestiguado cómo desde noviembre aumentó el número de familias que pasan la noche estacionados ahí, abordo de sus automóviles, en espera de noticias de sus familiares ingresados en esta unidad.

#Metrópoli Ricardo, es cuidador de autos frente a la Unidad #COVID, asegura que se ha incrementado el número de personas que llegan y que algunos de los familiares pernoctan en sus autos a la espera de noticias de sus pacientes.

— La Silla Rota (@lasillarota) December 22, 2020

"Al principio venían solo a esta calle, pero últimamente han ocupado las calles de más adelante para estacionarse. Yo estoy aquí de nueve de la mañana a cinco de la tarde; pero la mayor parte de la gente llega a las dos; otros se quedan aquí en la noche, otros esperan todo el día".

Una enorme bolsa de plástico funciona como bote de basura; Ricardo explica que es ahí donde depositan los desechos resultado de su espera: comida, botes de unicel, plásticos pet, cubrebocas, mascarillas de oxígeno. "Se supone que en noviembre ya iban a quitar la Unidad Covid, pero empezaron a subir los casos y ya no la quitaron".

SIN PANTEÓN

Mientras tanto, el único panteón de la alcaldía Iztacalco anunció con una enorme manta en su entrada que en apego a la disposición oficial del gobierno capitalino, permanecerá cerrado hasta el 10 de enero igual que los centros comerciales. "Abierto solamente para inhumaciones con un aforo máximo de 20 personas por servicio", informó.

MÉXICO ENGAÑÓ SOBRE LA GRAVEDAD DEL BROTE EN CDMX, ACUSA NYT

El gobierno federal engañó sobre la gravedad del brote de covid-19 en la Ciudad de México, acusó el diario estadounidense The New York Times.

El rotativo acusa que la administración de Andrés Manuel López Obrador mintió al señalar en un documento del 4 de diciembre que la Ciudad de México no había alcanzado los niveles que, según los propios estándares del gobierno, requeriría la implementación del semáforo rojo.





Un análisis realizado por The New York Times sugiere que la capital del país ya había rebasado dicho umbral en la fecha ya mencionada.

"En lugar de cerrar la economía, el gobierno federal engañó al público sobre la gravedad del brote y permitió que la Ciudad de México permaneciera abierta durante otras dos semanas", acusa el diario estadounidense.

Para el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el reportaje de The New York Times es una "calumnia" y "parte de la infodemia".

El funcionario advirtió que la periodista Natalie Kitroeff interpretó mal la evidencia.

"Para empezar, el titular es una calumnia. Es una pena que, en vez de ello, tenga información parcial. Es muy notorio por la nota, que leí, que la periodista no entiende cómo funciona el Semáforo covid y no conoce ni siquiera los plazos en los que se interpreta", respondió el funcionario.

Calificó como infomedia lo publicado por el New York Times, y acusó que la reportera que firmó la nota carece de conocimiento correcto de la situación para calificar el semáforo, el cual, explicó, no es que sea irrelevante como dije en su momento sino que es "irrelevante cuando estamos en una alerta por covid, emergencia por covid", explicó.