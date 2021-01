Covid desplaza servicios de urgencia, cirugías y consultas

"Nos daban fechas larguísimas para los tratamientos y realmente en el caso de mi hermano eran urgentes, tuvimos que hacer los estudios por fuera", declaró Evelyn Carballo Sebastián, quien esperaba con preocupación afuera del Hospital General de México "Eduardo Liceaga". La condición de su hermano, quien padece cáncer, se agravó y de acuerdo con ella, la causa fue que no pudo tener acceso a la atención médica a tiempo.

La Silla Rota obtuvo información vía la ley de transparencia que muestra que hasta octubre de 2020 se habían otorgado 64.7% menos consultas, 56% menos atenciones en Urgencias y 56% menos intervenciones quirúrgicas que en 2019 en 17 de los 22 Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

En 2020 se realizaron un millón 668 mil 105 consultas, tanto de especialidad como externa, menos que en 2019. En total, en los primeros 10 meses de este año hubo 909 mil 972 consultas en estas instituciones de alta especialidad, mientras que el año pasado la cifra fue de 2 millones 578 mil 077.

La disminución en atención en el área de Urgencias fue de 161 mil 847 consultas, ya que en 2019 se brindó servicio a 364 mil 801, pero en este año fue de 160 mil 829, menos de la mitad de las que se hacían.

Una situación similar ocurre con las intervenciones quirúrgicas, ya que se realizaron 59 mil 789 operaciones menos. Este año entraron a quirófano 47 049 personas, pero en 2019 este número fue de 106 mil 838, de acuerdo con los datos que entregaron las instituciones.

La pandemia de covid-19 afectó la atención de personas que padecen otras enfermedades y esto se debe a dos factores principalmente, a que la carga de trabajo y los esfuerzos se destinaron al combate del virus y a que los pacientes con otros problemas de salud evitaron ir a los hospitales a menos que fuera completamente necesario, por temor a contagiarse.

"ME HICIERON FIRMAR UNA CARTA RESPONSIVA POR SI MI HERMANO SE CONTAGIA DE COVID"

El cubrebocas le tapaba la mitad del rostro a Evelyn pero dejaba libre su mirada que reflejaba preocupación y tristeza por su hermano Edgar, de 38 años de edad, quien padece cáncer y desde el diagnóstico ha sido atendido en el Hospital General de México.

Aunque Edgar no fue internado por el virus Sars-CoV2, esta es una de las mayores preocupaciones de Evelyn, ya que le causa mucho temor el pensar que su hermano se pueda infectar, pero al mismo tiempo sabe que no tiene otra opción para que reciba atención.

"De hecho, a mí antes de internar a mi hermano me hicieron firmar una carta responsiva donde me decían que pues, bajo mi responsabilidad que él se contagiara", señaló Evelyn.

La condición de Edgar se agravó y por la madrugada del lunes 14 sintió que le faltaba el aire, lo único que les habían dicho los doctores es que se le habían llenado los pulmones de agua, causa por la que tuvo que ser internado por segunda ocasión en el año.

Evelyn indicó que la enfermedad de su hermano se complicó porque no pudo recibir el tratamiento en tiempo y forma en el hospital. "Le mandaron hacer tomografías, estudios de sangre y nos mandaban hasta marzo las fechas. La semana pasada tenía consulta con nefrología y ya no lo atendieron, me dijeron que no había citas hasta marzo del siguiente año.

"Sí es preocupante porque en el caso de mi hermano es algo delicado y quedarse sin la atención médica es difícil. Nosotros, como familia, nos las hemos visto duras, porque tenemos que estar pagando tratamientos por fuera, cosa que el hospital no lo tiene", señaló la joven mujer, quien vestía un gorro y una chamarra acolchonada para protegerse del frío que se sentía esa mañana.

EL HOSPITAL GENERAL Y EL GEA GONZÁLEZ, LOS QUE TUVIERON MAYOR DISMINUCIÓN DE SUS SERVICIOS

La pandemia de covid-19 impactó en todas las áreas de atención de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, ya que los 17 que respondieron a la solicitud de información mostraron disminuciones importantes.

Aunque se pidió la misma información a todas las instituciones de la Comisión Coordinadora de estas instituciones, cinco de ellas no respondieron o no brindan servicio directo a pacientes.

De los que publicaron su información, el Hospital General de México "Eduardo Liceaga'' es el que presentó la mayor caída en el número de consultas e intervenciones quirúrgicas en 2020. Este centro hospitalario cambió su operación debido a la pandemia, ya que se reconvirtió para atender a pacientes covid y sólo continuó dando servicio a personas con otras enfermedades que ya tenían agendadas sus citas.

En 2020 se realizaron 241 mil 413 consultas, mientras que el año pasado fueron 705 mil 737, es decir, 464 mil 324 menos. Respecto a las cirugías, hasta octubre se hicieron 13 mil 334, pero el año pasado entraron a quirófano 32 mil 103 personas, por lo que la diferencia es de 18 mil 769 operaciones. Asimismo, la atención en el área de Urgencias bajó a 41 mil 442, mientras que en 2019 fueron 78 mil 992, lo que indica que se realizaron 37 mil 550 consultas menos.

Sin embargo, en el caso de Urgencias, el Hospital General Manuel Gea Gónzalez fue el que mostró la mayor disminución, con 43 mil 986 atenciones menos en este año. Se recibió a 39 mil 220 personas en 2020, pero el año pasado la cifra fue de 83 mil 206.

Este Hospital también es uno de los que se reconvirtió para atender a personas con coronavirus, hecho que lo llevó a tener cambios en los servicios para personas con todas las enfermedades, ya que se hicieron 100 mil 425 consultas menos y la cifra de cirugías disminuyó 12 mil 353 en comparación con el año pasado.

En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ha sido el corazón de la batalla contra la covid-19, ya que ahí se confirmó el primer caso, el 27 de febrero, y fue el lugar donde se dio la primera muerte, el 18 de marzo.

Aunque la carga de trabajo por la pandemia ha sido intensa, este instituto también disminuyó sus servicios, ya que la caída fue de 49 mil 356 consultas, 7 mil 948 consultas en Urgencias y mil 078 intervenciones quirúrgicas menos en comparación con 2019.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán también reportó una baja en sus servicios, con 199 mil 409 consultas menos que el año pasado y una diferencia de 2 mil 695 cirugías.

Este hospital que se convirtió para atender a personas con covid-19 y que es la sede del ensayo clínico de la vacuna de CanSino Bio no dio a conocer los servicios que ha realizado en Urgencias durante 2020, pero el año pasado fueron 42 mil 125.

La misma situación se presentó con el Hospital Juárez de México, que no respondió cuántas atenciones en Urgencias dio en ninguno de los dos años. En este hospital donde también se atiende a personas con coronavirus se hicieron 136 mil 464 consultas menos que el año pasado y hubo una disminución de 5 mil 176 intervenciones quirúrgicas.





(djh)