Covid-19 frena plenarias de diputados; solo PRD acude a Cancún

Mientras legisladores federales del PRI, PAN y Morena realizan sus reuniones plenarias en Ciudad de México en el contexto de la pandemia, la bancada perredista (conformada por 16 legisladores) viajó a Cancún, Quintana Roo para realizar ésta durante dos días, previo al inicio del segundo período de sesiones en Cámara de Diputados.

El lugar se eligió también en el contexto electoral: el 5 de junio habrá elecciones para gobernador en aquella entidad; y la candidata que se registró fue la perredista (otrora integrante del PVEM) Laura Fernández.

Los perredistas se reunieron en el hotel Live Aqua, considerado uno de los resorts 5 estrellas en la entidad. El costo de una habitación ronda entre 15 mil y 20 mil pesos por día durante enero, por ser un mes de baja afluencia turística.

Esta semana los legisladores de Morena realizaron su reunión en San Lázaro y sus principales ponentes fueron integrantes del gabinete Federal. Después el PAN realizó su reunión en la sede nacional de su partido e invitó a diversos ponentes, entre ellos, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova. El hecho fue criticado hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien consideró que acudió a una reunión del partido.

El @INEMexico siempre ha acudido a reuniones plenarias donde es invitado. Dialogar con los diferentes actores políticos es parte de su responsabilidad democrática. — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 28, 2022

Sin embargo, Córdova también participó hoy en la reunión plenaria de los perredistas y señaló en su cuenta de Twitter que él está abierto a reunirse con todas las fuerzas políticas.

Esta mañana acudí a la reunión plenaria de diputados del PRD para dialogar sobre la agenda legislativa del periodo ordinario que está por comenzar. En democracia, es absolutamente normal que la autoridad electoral converse con todas las fuerzas políticas.

¿QUÉ DIJERON EN CANCÚN?

Una de las ponencias más aplaudidas fue la de Transparencia y Corrupción, con Mauricio Merino. Afirmó que éste es uno de los temas más débiles en México "a pesar del discurso de combate a por el gobierno de la República y muy en particular por el presidente López Obrador. La situación de la corrupción no ha mejorado".

Enfatizó que el Sistema Nacional Anticorrupción "fue boicoteado desde su origen primero por el presidente Peña Nieto y hoy por el presidente López Obrador". Y consideró que la propuesta que enviará el Ejecutivo al Congreso para proponer desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción no es relevante.

Ejemplifico que una prueba es la asignación de dinero a programas sociales cuyos padrones no son transparentes.

"El presidente propone el cambio de la Secretaría Ejecutiva por una secretaria técnica, yo con eso no me pelearía si estuviera en el papel de ustedes. Hay que dejarlo pasar porque no importa: de todas maneras, no funciona. El problema no está ahí".

"El SNA no ha cumplido con su deber, esa es la verdad. No ha servido para gran cosa porque, entre otras razones, éste no ha nacido. Tendría que haber empezado a operar en 2017 pero esa política comenzó a operar hasta 2020", dijo Merino. Y enlistó que ninguno de los órganos que lo integran ha cumplido con sus funciones. "Ni la Auditoría Superior de la Federación; no han entrado en sus obligaciones: no hay metodología, datos. Y no lo hace, debiéndolo hacer, aunque sí lo mandata la Constitución".

Mauricio Merino enlistó que las evidencias de su afirmación son las recientes mediciones de Transparencia Internacional y World Justice Project que colocan a México en los lugares más bajos. "En 2012 teníamos mejor calificación que en 2021, es decir, ha disminuido en los últimos años". Destacó que estas mediciones no se realizan con sesgo político y subrayó que de los hechos de corrupción se desprende la violencia en el país.

"La violencia es hija de la corrupción porque la corrupción es la captura de lo público. Todos sabemos que la corrupción está rampante en el país". Y desmintió la tesis que prevalece en este momento respecto a que si ´el corrupto de moda´ va a la cárcel, significa que ya se acabó la corrupción. "Sea (Emilio) Lozoya o Genaro (García Luna), el corrupto de moda cambia cada mes o por semanas. Pero ni van a la cárcel ni se acaba la corrupción porque el problema es que la corrupción está incrustada en la operación cotidiana del sistema político mexicano y por otro lado no es impunidad"

"No hemos logrado transmitir esta tesis básica de que impunidad y corrupción son dos términos distintos". Agregó que el Sistema Nacional de Transparencia no ha logrado nacer por completo cuando siete de cada diez solicitudes que se hacen en la materia no son atendidas porque la información desaparece, se niega, se clasifica o no existe.













