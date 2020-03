Covid-19: deceso, previsto: Ssa; no cambiaremos estrategia: AMLO

El primer fallecimiento a causa de covid-19 en México -donde hasta el momento se cuentan 118 casos confirmados- se encuentra dentro del escenario previsto sobre el desenvolvimiento de la enfermedad en el país por parte del gobierno federal, aseguró durante la conferencia matutina el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, luego de lamentar el suceso; mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se cambiará la estrategia para afrontar el coronavirus.

"Ilustra lo que sabemos que va a pasar, desde hace tres meses tenemos un escenario claro de lo que va a ocurrir, las personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes y obesidad, tienen un riesgo más elevado, así como personas adultas mayores de 65 años en adelante", expuso el funcionario desde el Palacio Nacional.

"Que haya ocurrido ayer un descenso, no significa que automáticamente se escalan las fases, es previsible que este momento de transmisión entre la fase 1 y la 2 ya se empiecen a reconocer descensos como el que ocurrió", agregó.

Este miércoles, alrededor de las 19:00 horas fuentes informaron a LA SILLA ROTA del fallecimiento de un paciente con coronavirus en el área de Urgencias del INER, quien además padecía enfermedades crónico degenerativas, las cuales complicaron su situación.

Por su parte, la Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por coronavirus en México a través de una publicación en redes sociales a las 10:46 pm indicó que el fallecido inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes.

En tanto, este jueves 19, López-Gatell indicó que se tiene información de que la persona fallecida estuvo seis días antes de la presencia de los síntomas en una concurrencia pública donde pudo haber estado expuesto a personas que pudieron haber viajado o de origen extranjero.









Así, recordó los tres escenarios previstos que ocurran en México: un primero de importación del virus, donde se cuentos menos de unas decenas de casos y prácticamente nula transmisión comunitaria; le sigue la de transmisión comunitaria, en la que "no sabemos quién infectó a quién" y los pacientes llegan a las centenas; y por último la fase de brotes comunitarios.

"Tenemos que estar preparados para una epidemia larga, los escenarios que están pasando están ocurriendo en los momentos que lo teníamos calculado", dijo el subsecretario y precisó que con ayuda de guías epidemiológicas mundiales, en especial el informe de la OMS, permite al gobierno mantenerse firme en un plan técnico "bien planeado, bien calculado y con las intervenciones que son convenientes".

"Es una epidemia en la que va a haber casos, en su enorme mayoría, 80% leves; un porcentaje menor, del 15% de personas adultas mayores, con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas que requieran hospitalización; y un porcentaje aún menor, el desafortunado deceso de las personas.

NO HEMOS TENIDO IMPREVISTOS

En tanto, el presidente López Obrador aseguró que el desarrollo del coronavirus causante del covid-19 en el país "se ha venido llevando de acuerdo a este plan (trazado tres meses atrás), no hemos tenido imprevistos, algo que nos haga cambiar, son las tres etapas que se pidieron desde el principio".

Cabe recordar que de acuerdo con el 62% de encuestados por Enkoll para LA SILLA ROTA, el Gobierno Federal no ha tomado medidas adecuadas para prevenir la propagación de la pandemia, y sólo 37% avala las decisiones que ha tomado el presidente sobre el coronavirus.

Este jueves, el jefe del Ejecutivo recalcó que se tiene presupuesto suficiente, así como que ya se está ejerciendo presupuesto para disponer de "todos los recursos que se necesiten".

Asimismo, dijo que médicamente el país está preparado para atender los casos de coronavirus que se presenten. "Tenemos un plan de atención a enfermos, espacios y camas suficientes en centros de salud, en hospitales, medicamentos necesarios", detalló AMLO.

"Y si se requiere ya se está preparando un plan DN-III con este propósito. Vamos a contar como siempre lo han hecho, con el apoyo del Ejército, de la Marina, con su personal médico, con sus instalaciones, está todo el gobierno preparado", agregó.

Por otro lado, aseguró que "no deja de haber campañas de desinformación" en torno a la presencia del covid-19.

Al referirse a la ciudadanía, dijo que "no debe caerse en el miedo, la psicosis, no perdamos la calma, hay un gobierno que protege al pueblo, ya no es el tiempo de antes"

"Aprovechaban circunstancias como estas para robar, para hacer compras innecesarias, venden de todo, le ofrecen de todo al gobierno, desde termómetros hasta cubrebocas".

En ese sentido, dijo que para los insumos para atender las fases dos y tres "se hacen compras pre ordenadas a buen precio, no vamos a permitir la corrupción".

Por su parte, López Gatell hizo un llamado a comunicadores y medios a ayudar "a que la población mantenga la atención en cosas que son importantes y no con escándalos de ´quien le dio la mano a quien, quien no se puso alcohol´".





(diego joaquín)