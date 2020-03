Covid-19: austeridad no cabe en crisis, exige quien combatió al AH1N1

Hace 11 años, la influenza AH1N1 sacudió a México que fue el epicentro de la pandemia. José Ángel Córdova Villalobos era secretario de Salud en ese momento y fue quien enfrentó junto con su equipo -en el que estaba el actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell- esa enfermedad.

Ahora que el coronavirus (Covid-19) amenaza con propagarse en nuestro país, Córdova Villalobos enfatizó que en este momento no cabe la austeridad franciscana que impulsa el presidente López Obrador ni escatimar en gastos, porque eso podría causar que se pierdan vidas.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el ex secretario de Salud recordó que en 2009 la pandemia de influenza AH1N1 comenzó en México, lo que llevó a tomar medidas inmediatamente para controlar su transmisión.

Tras esa pandemia, la CEPAL realizó un estudio en el que determinó que al final el gobierno gastó 0.334% del Producto Interno Bruto en las acciones para controlar a la influenza AH1N1; para el ex funcionario una vida que se salve puede valer esos millones.

"Lo que sí no se vale es decir pues no hay que gastar mucho, porque si no gastamos mucho vamos a tener problemas y los muertos, esos quién los va a sacar o quién los va a revivir, no pensamos nunca que a lo mejor le toca a mi mamá, mi hermana, mi tía, mi papá, en fin. Por eso es que las acciones deben ir apoyadas de un presupuesto suficiente para poder actuar y eso también es una medida que ojalá y no vaya a fallar", destacó.

"Lo dijo el secretario de Hacienda, que iba a dar prioridad para todo lo que sean gastos en salud, ojalá, porque ahorita no podemos estar otra vez con la austeridad ya no Franciscana o republicana, sino calcutiana, como dicen donde ya no hay nada y como hemos estado viendo en el desabasto de algunos medicamentos, aquí sí hay que echarle, hay que echarle si queremos que la gente no se muera, porque si faltan equipos y personal, habrá gente que que se va morir y podría no morirse", advirtió Córdova Villalobos.

La pandemia de hace 11 años fue distinta a la de ahora, en esa época el brote comenzó en México y se entró directamente a la fase 2 de transmisión comunitaria por el número de casos que había. Actualmente, nuestro país se encuentra en fase 1, de casos importados, por lo que ha tenido más de tiempo para prepararse ante la posible dispersión del Covid-19.

El presidente López Obrador cuestionó el pasado viernes en la conferencia mañanera las acciones tomadas en 2009, al señalar que hubo confusiones y se pasó directamente a la instrucción de cerrar la movilidad en la Ciudad de México y el área metropolitana, así como espacios públicos sin que fuera necesario. Añadió que estos criterios fueron gobernados por el miedo y por la política, no por la técnica.

Al respecto, Córdova Villalobos respondió que el mandatario "desconoce cómo se dieron las cosas y desconoce lo que manda el reglamento de Sanidad Internacional, y que si lo quiere comparar lo que está pasando con lo que pasó hace 11 años, este equivocado porque no es igual".

Resaltó que no se pueden comparar peras con manzanas, ya que las acciones tienen que ser diferentes ante un escenario distinto, por eso ahora da la apariencia de que las autoridades no están haciendo nada, pero sí están con preparación y las medidas más fuertes se van a aplicar conforme vayan creciendo el número de casos.

Detalló que cuando se vivió la pandemia de influenza AH1N1, México informó la Organización Mundial de la Salud el mismo día en que se detectó y cómo la transmisión ya estaba en desarrollo tuvieron que tomar las decisiones de cerrar espacios en ese momento para evitar que se dispersará más.

"Tan exitoso fue que a la hora que se critica esto no se tiene en cuenta o parece que se desconocen las felicitaciones que el país recibió de parte de la OMS, de la OPS y de muchos otros países por el bien actuar y el actuar temprano que permitió evitar daños superiores en otras naciones", resaltó.

Uno de los temas que se ha cuestionado a las autoridades de Salud actuales es la cifra de pruebas de diagnóstico de Covid-19 que se han realizado, que se estiman de 0.3 por cada 100 mil habitantes.

Sobre este tema, el ex secretario de Salud dijo que cuando se registró la influenza AH1N1 la prueba llegó 5 o 7 días después de que se detectó el virus y que se muestreo a 500 mil personas que tenían síntomas en un periodo de seis o siete meses. Posteriormente inició la etapa de hacer la prueba a 1 de cada 10 como lo indica la OMS.

Al ser cuestionado sobre si nuestro país tiene la capacidad para enfrentar al nuevo coronavirus, Córdova Villalobos declaró: "En principio sí, porque el sistema de salud de México es muy sólido, hay un muy buen grupo de epidemiólogos.

"Yo he mencionado que el doctor Hugo López-Gatell, que es el subsecretario, estuvo con nosotros en 2009. Además de ser una gente con formación de doctorado, ya vivió esa experiencia, entonces ya tiene todos los elementos para poder enfrentar ahora al nuevo desafíos tiene muy bien equipo", enfatizó.

Sin embargo, señaló que es fundamental que se reporten todos los casos y que se tomen la medidas adecuadas de manera oportuna, para evitar que la situación pudiera desbordarse por lo haber aplicados las acciones de contención adecuadas, no solo en la capital, sino en todo el país.

