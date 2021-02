Covid-19: alertan falta de estrategia de protección civil en CDMX

En México no se ha implementado una estrategia de Protección Civil para enfrentar al coronavirus (Covid-19), lo que está causando rumores y pánico entre la población, destacó Elías Moreno Brizuela, quien era secretario de Protección Civil de la Ciudad de México cuando se presentó la pandemia de influenza AH1N1 en 2009.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el cardiólogo y ex funcionario explicó que como nuestro país está en fase 1 de Covid-19, todavía no es necesario implementar medidas como la cancelación de eventos ni el cierre de fronteras.

Indicó que México está preparado para enfrentar este nuevo brote, por eso la gente debe estar tranquila, ya que se están realizando las acciones necesarias en materia sanitaria para controlar al virus; sin embargo, reiteró que la parte donde las autoridades están fallando es en informar oportunamente a la población.

“No veo ninguna estrategia, no veo ninguna actuación en materia de Protección Civil. He notado a Protección Civil totalmente ausente de este riesgo sanitario que existe. Peor que el riesgo sanitario, el riesgo socio organizativo, que es el pánico desatado por la rumorología. En este momento, en México el mayor enemigo, no es el virus en sí mismo, sino la rumorología y el miedo que trae consigo.

“La rumorología que está llegando a ser pánico, ahorita he observado compras de pánico, si vas a comprar vitamina C, está agotada si quieres cubrebocas, si quieres comprar gel, están agotados, porque la gente está apanicada, éste es el peor problema por el que estamos pasando en el país”, enfatizó.

Moreno Brizuela recordó que, en 2009, cuando fue la pandemia de influenza AH1N1, se creía que el primer caso había sido en México y fue poco tiempo el que tuvieron para actuar, ya que se pasó de fase 1 a la 2 y a la 3 en un corto periodo.

Destacó que, en la epidemia de hace 11 años, desde la fase 1 se le informó a la población oportunamente y se hizo el llamado a que no hubiera pánico; posteriormente cuando aumentó el brote, comenzó también el cierre de escuelas, restaurantes, bares, centros, teatros, cines, espacios de esparcimiento y espectáculos deportivos.

“En este momento en México estamos en fase uno, lo peor que está sucediendo es la rumorología. Lo quiero poner de esta manera, somos 130 millones de mexicanos y no habido ni un solo muerto, o sea es exagerada la reacción del pueblo, que a través de redes y de mala información de las autoridades, está haciendo que el miedo crezca”, expresó.

Para el ex secretario de Protección Civil capitalina no importa si se hacen 10 conferencias al día, porque en sólo una se podría dar toda la información que debe ser precisa, concisa, clara, transparente y veraz.

“Siento que no ha sido así, no se está hablando con la verdad y sobretodo la Protección Civil está ausente de las conferencias, yo no veo al titular de Protección Civil ni a nadie y diciéndole a la población que hacer y qué no hacer”, señaló Moreno Brizuela.

El ex funcionario cree que podría haber más casos en el país, ya que no se están haciendo los filtros adecuados. Relató que él se enteró de un hombre que llegó de Italia a Veracruz y tenía un poco de malestar, le dijo a la persona a que lo recibió y lo ignoró, pero cuando le dijo que podría ser coronavirus, la mujer se levantó aterrada y lo dejó, por lo que salió del puerto sin que le dijeran nada.

Moreno Brizuela señaló que algunos países como Estados Unidos han exagerado en sus acciones frente al Covid-19, ya que en comparación con otras pandemias ha causado menos estragos hasta ahora.

Por ejemplo, en 2009, 575 mil personas murieron por la influenza AH1N1 que pegó fuerte en nuestro país. “Hasta este momento van 140 mil casos (de Covid-19) y 5 mil 65 muertos, es decir una tasa de letalidad baja, estamos hablando de 5 mil muertos y el comparativo para 7 mil millones de personas, pues no es nada, no quiero minimizar, pero creo que se han estado tomando algunas medidas exageradas en unos países”.