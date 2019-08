Costó informe de AMLO en Zócalo 3.4 mdp; Congreso de CDMX también cooperó

El primer informe presidencial o de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino el pasado 1 de julio costó 3 millones 390 mil 703 pesos con 20 centavos, de acuerdo con la respuesta de Presidencia de la República a la solicitud de información 0210000194019, hecha por LA SILLA ROTA.

La proveedora del servicio realizado fue Yazmín Adriana Bolaños López, contratada por adjudicación directa por la Oficina de la Presidencia. De acuerdo con información periodística publicada en Milenio, se trata de la misma empresaria que prestó sus servicios en el cierre de campaña de López Obrador el año pasado en el estadio Azteca, donde tuvo a su cargo el streaming¬† de la transmisión del evento vía Facebook, Twitter y Periscope. Según el informe de gastos de los candidatos, por sus servicios se le pagaron entonces 135 mil pesos.

Se trata de una proveedora que el año pasado estuvo de manera colateral en medio de discusiones de revisión de gastos por parte del Instituto Nacional Electoral, ya que fue contratada por el partido local Vía Radical en el estado de México, para el uso de una planta de luz. El instituto político tenía la obligación de contratar proveedores de la entidad, y Bolaños López tiene su domicilio en la ciudad de México, lo que causó que el INE multara al partido local, por lo que este recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tratar de impugnar la decisión.

Es escasa la información que hay sobre Bolaños López y según el diario AM en su edición del 29 de junio, en 2016 aparecía como beneficiaria del programa de Abasto Social de Liconsa en la ciudad de México.

LA SILLA ROTA también solicitó información al Congreso de la ciudad de México sobre si realizó gastos para el primer informe de actividades de López Obrador.

Pese a tratarse de otro poder, el Congreso gastó 8 mil 810 pesos para la adquisición de una cortina de lona, la cual fue colocada en el edificio Plaza de la Constitución (edificio que alberga oficinas de los diputados locales). La lona fue colocada a petición del diputado morenista José Luis Díaz de León.

También hubo un gasto en la instalación de una sala de prensa para quienes cubrieron el informe. Lo erogado fue de seis mil pesos para la compra de extensiones de uso rudo y cinco supresores de picos para el montaje.

La compra fue a petición de la Dirección General de Servicios, de acuerdo con la solicitud de información 5003000086719.

DIFUNDIR E INFORMAR

Yazmín Adriana Bolaños López se encargó del servicio integral para la organización del evento denominado Informe de actividades del presidente de México, y estuvo a cargo de la logística y producción de actividades, con lo que debía cumplir dos objetivos:

La difusión a toda la ciudadanía de los avances del gobierno, e informar los cambios iniciales de la administración, algo similar al informe de gobierno que dará el presidente de manera oficial en Palacio Nacional el próximo 1 de septiembre.

El contrato preveía que desde el 27 de junio iniciara la instalación del montaje. Entre lo más caro del servicio estuvo la instalación del escenario, que tuvo un costo de 514 mil 200 pesos; los requerimientos de los artistas tuvieron un costo de 484 mil 800 pesos. La colocación de 10 mil sillas fue por 120 mil pesos (a 12 pesos cada una), y la colocación de 70 sillas acojinadas, donde estuvieron los invitados VIP como los empresarios Carlos Slim y Emilio Azcárraga, representó un desembolso por 4 mil 200 pesos (a 60 pesos cada una).

Ese día el informe empezó pasado el mediodía, y previo al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador subieron al escenario la cantante Margarita, la diosa de la cumbia, así como la banda sinfónica de Tlaxiaco, entre otros artistas. La plancha del Zócalo lucía llena alrededor de las 5 de la tarde, de simpatizantes de López Obrador, de contingentes llevados por diputados de Morena, así como grupos del Partido del Trabajo.

De acuerdo con el primer mandatario, los artistas no cobraron nada por su participación. Aun así La Silla Rota pidió saber si hubo algún contrato o documento que avalara que no cobraron o si lo hicieron a cambio de una contraprestación, o incluso si hubo ayuda para su transporte, pero no hubo respuesta.

AJ