Corte corrige "error" de 4T en reforma a bibliotecas: olvidaron derechos de autor

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corrigió un error de los legisladores de la autodenominada 4T en la reforma que hicieron a la Ley General de Bibliotecas, modificada en junio de 2021, cuando dejaron fuera los derechos de autores, compositores y todos los creadores de contenidos.

En 2021, la reforma a la Ley General de Bibliotecas determinó, en su capítulo décimo, que es de interés público "la recopilación, integración, almacenamiento, custodia y conservación de toda obra de contenido educativo, cultural, científico, técnico o de esparcimiento, distribuida para su comercialización o de manera gratuita, en formatos impreso o electrónico, analógico o digital, en el territorio nacional".

Esa determinación ocasionó –en los hechos– que cada autor de obras educativas, culturales o científicas tuviera que ceder copias de éstas para integrar el denominado Depósito Legal, que serviría como base para consulta pública de los contenidos.

Eso a pesar de que por años se respetaba la solicitud previa de los derechos de autor, es decir, las bibliotecas o instituciones con repositorios documentales solicitaban permiso a los autores para el uso comunitario de sus obras, según lo explicaron fuentes de la Dirección General de Bibliotecas a La Silla Rota.

Los productos implicados con esa determinación son desde libros, publicaciones periódicas, catálogos, material cartográfico, partituras, fonogramas, discos, cintas, obras audiovisuales y fotografías, así como material gráfico y carteles.

Titulares de derechos de esas obras expresaron su desacuerdo por la medida. Ante la Corte, argumentaron que eso "pondría en riesgo la garantía de protección en los derechos de autor de las obras expuestas al público en las instituciones depositarias que no tendrían los soportes necesarios para garantizar la no violación de sus derechos, en concreto, para evitar su reproducción y lucro sin autorización".

Sin embargo, la Corte determinó que la reforma deberá someterse a lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, que obliga a cualquier parte interesada en publicar una obra protegida a contar con la autorización del propietario de los derechos. "Con previa autorización de los titulares de los derechos, las publicaciones y obras que conformen el depósito legal aludido pueden ser consultadas, puestas a disposición y, en su caso, digitalizadas únicamente para fines de conservación, con excepción de las publicaciones cuyos derechos hayan expirado o se ubiquen en las hipótesis de dominio público". La Corte también resolvió que, para la constitución del llamado depósito legal , la parte responsable deberá "implementar las medidas tecnológicas de protección efectivas y la información sobre la gestión de derechos tales como cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, proteja el derecho de autor".

¿PERDIERON ALGO LAS BIBLIOTECAS?

De acuerdo con lo resuelto por la Corte, en la reforma a la Ley General de Bibliotecas no se especifica la protección a los derechos de autores, "por lo que las bibliotecas no podrán poner las obras y producciones para consulta pública de manera digital sin la previa autorización de los titulares de derechos de autor".

La reforma al capítulo décimo sólo incluye, como instituciones depositarias de estos materiales, a la Biblioteca de México, la Biblioteca del Congreso de la Unión y la Biblioteca Nacional de México –en la UNAM–, no a todas las bibliotecas públicas del país.

Sin embargo, de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la resolución de la Corte no representa una pérdida para ninguna biblioteca pública, pues siempre se había solicitado la licencia para publicar los ejemplares y hacerlos de consulta pública.

"Si las instituciones querían poner la obra a consulta tenían que adquirir una licencia o ejemplares y todo funcionaba bien hasta que llegó la nueva Ley General de Bibliotecas", señaló Quetzalli de la Concha vicepresidenta del Centro Mexicano de Protección y Promoción de los Derechos de Autor (Cempro) en entrevista para La Silla Rota.

"Las industrias creativas nos enteramos cuando se publicó la ley. No hubo un trabajo previo que definitivamente es lo que faltó y se nos ignoró por completo. No se consultó con los gremios, sociedades de gestión colectiva, ni de autores, con nadie, y se tomaron decisiones bajo la lamentable sombra del desconocimiento e ignorancia de esto temas".

La corte analizó dos amparos promovidos por más de 80 productores y autores de contenidos editoriales, musicales y audiovisuales, en contra las reformas hechas el año pasado en la Ley General de Bibliotecas.

Hugo Setzer, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), celebró que la Ley de Bibliotecas seguirá respetando estrictamente la Ley Federal del Derecho de Autor.

De acuerdo con Quetzalli de la Concha quienes interpusieron el amparo, "los titulares de obra, autores, editores y compositores estamos muy felices con la resolución de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estudió a fondo el tema y la nueva Ley General de Bibliotecas y tendrá que reformarse.

"No nos oponemos al depósito legal. No había problema de cumplir con una figura que lleva casi 200 años funcionando en México. El problema es que ahora no se menciona a la Ley Federal de Derecho de Autor, que sería una de las normas principales para que funcione, no se hace alusión al respeto, ni a la protección a los derechos de los autores".

El depósito legal tiene como función recopilar lo que se publica en literatura, música y audiovisuales en el país. La misión es preservar una memoria histórica y las obras se depositan en la Biblioteca de México, Biblioteca del Congreso de la Unión y Biblioteca Nacional de México.

La nueva Ley General de Bibliotecas fue impulsada por el entonces director general de bibliotecas, Marx Arriaga, cuya propuesta provocó más de 100 amparos de productores y autores de contenidos que se manifestaron contra la "nueva ley" y finalmente la SCJN les dio la razón.

En México, la Red Nacional de Bibliotecas opera con 7 mil 413 bibliotecas públicas que se encuentran establecidas en 2 mil 282 municipios –93.2 % del total existente en el país– y proporciona servicios bibliotecarios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente.