Corruptos del mundo: Lozoya "no está solo"

Desde Estados Unidos y Canadá, hasta Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y una lista que podría seguir y seguir; en todos se han presentado escándalos de corrupción sobre sobornos que involucran a la clase política con el sector privado (Castells, Manuel. Comunicación y poder. 2009), que muestran que Emilio Lozoya "no está sólo" y que México no es el único país con este tipo de casos por no mencionar a Brasil y Perú, países en los que se piensa al escuchar sobre el caso Odebrecht.

Emilio Lozoya Austin, en referencia a sobornos recibidos por funcionarios mexicanos por parte de la constructora brasileña, ha revelado nombres durante sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de concretada la extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde España.

En la declaración firmada por Lozoya, se asegura que la constructora pagó cuatro millones de dólares que fueron usados para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y comprar a consultores extranjeros en materia electoral contratados por el entonces coordinador de la campaña, Luis Videgaray así como pagó sobornos por un monto de 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas del Pacto por México, publicó este 24 de julio La Silla Rota.

6.8 millones de ese monto habrían sido destinados para el entonces, 2013-2014, presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya.

¿Cómo se han gestado casos parecidos en otros países?

Estados Unidos

Jack Abramoff (2006): un conocido lobbista (intermediario) se reconoció culpable fraude de correo, evasión de impuestos, y conspiración a sobornar y ejercer presión sobre congresistas estadounidenses.

El fraude en cuestión fue sobre la compra de una flota de barcos casino en Florida. Al declararse culpable de los cargos de conspiración y fraude en febrero de ese año, afirmó haber falsificado documentos para lograr un préstamo de 60 millones de dólares para comprar los casinos. El lobbista y otro coacusado, Adam Kidan, fueron sentenciados a pagar 21.7 millones de dólares como indemnización, publicó El País.

Sus antecedentes como cabildero, las cuales empezaron en los años 90 en nombre de grupos indígenas que buscaban establecer los juegos y apuestas en sus reservaciones. En los años de 1996 y 1999, Abramoff presionó y cabildeó en el Congreso para derrotar proyectos de ley que afectarían directamente a su negocio de los casinos, de acuerdo con información de la Universidad de Texas. Los legisladores habrían cometido tráfico de influencias al favorecer a sus clientes a cambio de aportaciones para campañas electorales, regalos como entradas para la Super Bowl, entre otros.

El 29 de marzo de 2006, Abramoff fue sentenciado a cinco años y 10 meses de prisión. El congresista Bob Ney, dos funcionarios de la Casa Blanca y nueve miembros de grupos de presión y ayudantes del Congreso también fueron condenados por corrupción.

Canadá

Caso Airbus (1995-2003): cuando el exministro conservador Brian Mulroney y el Partido Conservador perdieron el poder tras permanecer al frente del Gobierno desde 1984, entonces, el político canadiense recibió varios sobres con decenas de miles de dólares del empresario alemán-canadiense Karlheinz Schreiber para promover sus negocios.

El portal Panamá América publica que distintos medios de comunicación y una investigación policial revelaron supuestos sobornos pagados por el consorcio europeo Airbus al ex primer ministro por la adquisición de aviones por parte de la entonces aerolínea bandera del país, Air Canada.

Mulroney presentó una demanda contra el Gobierno canadiense después de que la policía sugiriese en una carta que había recibido los sobornos. El ex primer ministro ganó en 1997 la demanda y recibió una indemnización de dos millones de dólares, pese que durante el juicio nunca mencionó que tenía intereses comerciales con Schreiber, ni que recibió dinero del empresario y traficante de armas.

En 2010, una comisión investigadora afirmó que Mulroney actuó de forma "inapropiada" cuando aceptó "sobres llenos de dinero" de manos de Schreiber. El informe de la "Comisión Oliphant" es el último capítulo de una compleja historia con numerosas ramificaciones internacionales.

Francia

Caso Elf Oil (1996-2003): A finales de mayo de 2001 el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, el socialista Roland Dumas, fue juzgado por receptación y complicidad de abuso de bienes sociales por casi 10 millones de euros que la que fuera empresa estatal abonó entre 1989 y 1993 a su entonces amante y colaboradora, Christine Deviers-Joncour, por un trabajo que los fiscales consideraron como ficticio, según información del suplemento Cinco Días de El País.



Deviers-Joncour, de 53 años, autora del éxito de ventas La Puta de la República, estuvo detenida seis meses en 1997 pese a haber sido sentenciada a 18 meses de prisión exenta por pagar una multa de 228 mil 658 euros.

Al final, cuarenta ejecutivos del gigante petrolero que había sido propiedad del estado, políticos y burócratas fueron llevados a juicio.

Alemania

Kohlgate: en marzo de 2001, informa El País, un tribunal en la ex capital alemana, Bonn, decidió sobreseer definitivamente la causa contra el ex canciller alemán Helmut Kohl por malversación de fondos.

La fiscalía, durante 14 meses investigó al antiguo canciller conservador, quien recibió una multa de 300 mil marcos, por haber aceptado durante los años noventa 2.1 millones de marcos en donaciones políticas no declaradas, es decir, ilegales.

El propio Kohl admitió públicamente que este dinero fue ingresado en la contabilidad paralela de su partido, la Unión Cristiana Democrática (CDU). Con la multa de por medio, el ex canciller pudo declararse inocente en sentido jurídico.

Se trató de la tercera vez que Kohl salió indemne de investigaciones formales sobre prácticas de financiación ilegal. En 1986, como canciller, se suspendieron dos procesos en su contra. Entonces, las demandas habían sido interpuestas por el abogado Otto Shily, quien posteriormente fuera ministro del Interior socialdemócrata.

Helmut Kohl fue acusado de aceptar 10 millones de dólares en sobornos de Elf Oil para su campaña electoral de 1994. También se hizo público que la CDU había aceptado muchas donaciones ilegales durante el mandato de Kohl y que los fondos se habían transferido desde cuentas secretas. Tras el escándalo, la CDU casi desapareció.

Italia

Tangentopoli (ciudad del soborno) (1992-1996): Una amplia investigación de corrupción en la que estaban implicados políticos, el Vaticano y la mafia. Entre ellos se encontraba el exprimer ministro socialista Bettino Craxi, amigo del también exprimer ministro Silvio Berlusconi, quien saldría salpicado y fuera investigado en 1994 y pasaría siete años en prisión.

El escándalo estalló en febrero de 1992, poco después de que Craxi ganara las elecciones, cuando el presidente del orfanato milanés Pio Albergo Trivulzio, Mario Chiesa, se disponía a meterse en el bolsillo la novena 'tangente' de 14 millones de liras (moneda italiana) por una concesión a una empresa de limpieza. Los billetes entregados por un empresario para poder construir estaban marcados y el constructor, harto de sobornos, había denunciado a Chiesa ante la justicia y se entrevistó con él portando con un micrófono oculto, con lo que eventualmente el presidente del orfanato fue detenido por la Policía.

Chiesa fue un "chivo expiatorio" del sistema de corrupción que dominaba desde hacía varios años la política y la economía italiana. Berlusconi, fue investigado por sobornos pagados por su holding, Fininvest, a la Guardia de Finanza. Salió de la cárcel al ser absuelto después en apelación.

Reino Unido

Dinero por preguntas (1994-1997): Escándalo iniciado al publicarse unos artículos en los diarios Sunday Times y The Guardian, en los que se denunciaba que un diputado tory (del partido conservador) aceptó dinero de grupos de presión a cambio de hacer preguntas en la Cámara de los Comunes en nombre del propietario de los grandes almacenes Harrods, Mohamed Al-Fayed. La aplastante victoria electoral de los laboristas en 1997 se atribuye a este caso.

Al-Fayed, de origen egipcio, entregó facturas y material comprometedor a uno de los diarios y reveló que paralelamente a sus pagos a dos viceministros, entregó a los tories un cheque de 50 millones de pesetas, correspondientes a la época de cuando la compañía competía en el mercado con la firma House of Fraser.

En octubre del 94, publicó El País, el escándalo obligó al viceministro británico para Irlanda del Norte, Tim Smith, a presentar su dimisión, luego de que el empresario egipcio asegurara haberse reunido con él al menos 19 veces durante los años 1987-89; mientras con Neil Hamilton, el otro viceministro involucrado se habría entrevistado 21 ocasiones.