Corruptelas y registros poco confiables en Becas Benito Juárez: SFP

Al no tener actualizado el Manual de Organización y Procedimientos, de acuerdo con la normatividad vigente establecida, no se cumplen con las actividades esenciales, así como se pueden duplicar funciones y no se cumpliría con las metas y objetivos del programa; asimismo, las actividades que se desarrollen no serán confiables, transparentes, propiciando con ello posibles actos de corrupción, lo que puede ocasionar un posible daño al erario federal