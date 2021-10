Corrupción y fentanilo, causa de operativo de Marina en Cofepris: Salud

El operativo de la Secretaría de Marina en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) fue porque se detectó corrupción, ya que se dieron permisos de importación de precursores químicos a discrecionalidad, como en el caso del fentanilo, que enfatizó que debe ser controlado por cuestiones internacionales del crimen organizado.

Al comparecer ante la Comisión de Salud del Senado de la República, Alcocer Varela habló sobre el operativo que hizo la Semar en las oficinas centrales de Cofepris el pasado 30 de septiembre, a pregunta expresa de la senadora Patricia Mercado.

El secretario de Salud explicó que este llamado a la participación de la Marina tuvo dos objetivos: el primero es que Cofepris encontró que había un monopolio de un grupo de trabajo que daba autorización y negaba permisos a quienes consideraba adecuados, desde sus puntos de vista.

"Se identificó una acción discrecional y masiva de los permisos de importación de precursores químicos, por eso Marina fue llamado a dar su opinión, no a invadir. Más que el operativo de Marina, eran químicos de Marina que tienen experiencia en las aduanas", precisó Alcocer.

"Los precursores químicos, ustedes saben, no voy a definirlo más ampliamente fentanilo, si hoy se quiere operar a una persona, si no hay fentanilo, se puede operar bajo otros medicamentos, pero no el indicado.

"El fentanilo es la droga de más presencia por cuestiones internacionales del crimen organizado y debe ser controlado también por eso, esas son las piezas de esta acción", enfatizó el secretario de Salud.

Asimismo, Alcocer Varela señaló que la segunda razón por la que acudió la Marina a las oficinas de Cofepris fue como medida de protección porque hubo varias amenazas al personal. Añadió que también se quería delimitar la ubicación del caso de presunta corrupción que a través de conocimiento de la Secretaría de la Función Pública. Explicó que ante esta situación fue necesario remover a varios funcionarios.

Alcocer Varela habló del tema en respuesta a la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, cuestionó que se aborde el tema de la cannabis desde la visión de seguridad y no desde la salud, en torno a lo cual recordó que el 30 de septiembre, elementos de la Marina Armada de México ocuparon las instalaciones de la Cofepris para su seguridad y protección.

Además, el 6 de octubre fue nombrado el capitán de navío, Francisco Julián Arce, como titular del Órgano Interno de Control y se ha mencionado, explicó la senadora, que la Dirección Ejecutiva de regulación de estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas será encabezada por la teniente de fragata química Celeste Ruiz que proviene de la secretaría de Marina.

"De ser cierto, ¿Cuál es la lógica de que la regulación de medicamentos y los riesgos sanitarios queden en manos de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo plantea evitar que se privilegie la visión de seguridad por una de salud en especial con respecto a la cannabis?", le cuestionó Patricia Mercado a los titulares de Salud.

El periodista Darío Celis, en su columna en El Financiero, advirtió hace unos días que se hace limpia en la Cofepris "ante la creciente corrupción que ahí impera".

Publicó que el presidente mandó a su hijo Andrés Manuel López Beltrán a meter orden, lo que significó un manotazo a Hugo López-Gatell, cuya subsecretaría asumió desde agosto pasado el control de ese regulador.

"Pese a la salida de José Novelo, los vicios y corrupción en la operación día a día de ese importante organismo no cesaron. La llegada de Alejandro Svarch, si bien destrabó procesos no fue al fondo del problema. La mano de ´Andy´ se empezó a sentir hace diez días tras el cese de funcionarios claves. El 30 de septiembre salieron Olga Piña y América Orellana, día que la Marina arribó a custodiar las instalaciones".

Ese día, horas antes agentes antidrogas en Estados Unidos habían confiscado 1.8 millones de píldoras falsas mezcladas con fentanilo fabricadas en México y que se habían vendido en línea. Piña tenía a su cargo la Comisión de Operación Sanitaria y Orellana la de Autorización Sanitaria. Las dos tomaron posesión el mismo día: 4 de noviembre del año pasado, a casi tres meses que Gatell tomó el control.

El 11 de octubre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Grupo Pochteca, distribuidora de productos químicos que está bajo la lupa de autoridades de México y Estados Unidos, como parte de una operación de gran calado encaminada a cortar el flujo ilegal de fentanilo. Ya interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) la denuncia.

EL OPERATIVO EN COFEPRIS

El 30 de septiembre, elementos de la Secretaría de Marina arribaron este jueves a las oficinas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para reforzar la seguridad de las instalaciones al ser consideradas de "seguridad nacional".

Los elementos de la Semar ingresaron pasado el mediodía de esa fecha a las instalaciones de Cofepris ubicadas en la calle de Oklahoma, en la Ciudad de México.

#AlMomento | Elementos de la Secretaría de Marina custodian las oficinas de la Cofepris ubicadas en Oklahoma, en la colonia Nápoles. #ep https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/4Wb5eAewmn — La Silla Rota (@lasillarota) September 30, 2021

La Silla Rota preguntó a Cofepris por qué hay elementos de la Semar cuidando sus oficinas centrales. En respuesta, la dependencia que encabeza Alejandro Svarch informó que están reforzando la seguridad.

"Al ser una institución de Seguridad Nacional, el operativo de Marina se encuentra reforzando la seguridad física de Cofepris en absoluta coordinación con la Secretaría de Salud y nuestro equipo de seguridad", indicó la Cofepris.

Asimismo, señaló que no hay una razón específica para que se llevara a cabo el operativo de seguridad que encabeza la Semar.

En tanto, en la entrada principal de las oficinas permanece custodiando una camioneta con dos elementos, mientras que en la parte posterior del edificio hay otra camioneta con tres elementos que resguardan la zona.

TRAS OPERATIVO MILITAR, INTEGRAN A MARINO A COFEPRIS

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció la incorporación de Francisco Julián Arce Tapia, capitán de Navío de la Secretaría de la Marina (Semar), como nuevo titular del Órgano Interno de Control de la institución.

Hasta diciembre pasado, el capitán de Navío era el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Marina.

Dichos Órganos Internos de Control dependen de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El anuncio se presenta a unos días de que la Cofepris anunciara que personal de la Marina se encontraba resguardando las instalaciones de la institución al ser un área de seguridad nacional para el país.

El nombramiento Francisco Julián Arce Tapia abre la puerta a las fuerzas armadas para ocupar cargos que históricamente eran dirigidos por civiles. Ahora, las investigaciones que se realice la institución, tendrá que tener el aval del Capitán de Navío.

Entre las funciones principales que tendrá Francisco Julián Arce Tapia son: evaluar y conducir la elaboración de los proyectos de programas y presupuesto del Órgano Interno de Control y proponer las adecuaciones que se requieran, para su autorización, ejercicio y control presupuestal

También, efectuar la ejecución de los programas específicos (de auditoría, de verificación, de revisiones de control interno, de mejora de la administración pública,), para verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Comisión Federal, mediante la ejecución de auditorías, investigaciones o visitas de cualquier tipo