Coronavirus ya paraliza al país; preocupa a expertos estrategia

En México se tendrían que hacer más pruebas de detección de coronavirus (Covid-19) y ampliar la definición de casos sospechosos, porque actualmente se podrían estar escapando algunos casos, alertó Alejandro Macías, médico infectólogo internista que en 2009 fue designado comisionado Nacional para la atención de la influenza en el país; además, destacó que existe el riesgo de que las camas de Terapia Intensiva no sean suficientes si el virus se dispersa rápido y afecta a muchas personas al mismo tiempo.

Ante el anuncio de que México podría pasar a la etapa de dispersión comunitaria a finales de marzo, el coronavirus ya empezó a paralizar al país. La Cámara de Diputados, el Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tec de Monterrey, entre otros, ya anunciaron medidas preventivas para evitar contagios.

Especialistas entrevistados por LA SILLA ROTA coinciden en que no es necesario cerrar fronteras ni prohibir la llegada de vuelos de países donde hay contagios, ya que son medidas extremas que no se requieren tomando en cuenta la situación actual.

Alejandro Macías destacó que México necesita hacer más pruebas para determinar mejor el mapa de actividad del virus, porque "quizá ya tengamos transmisión comunitaria y no lo sabemos.

"Ya tendríamos que estar haciendo más pruebas, yo creo que México ha hecho menos de 300 pruebas para identificación de este virus, tendría que estar haciendo más. Hay 32 estados de la República, no es mucho pedir que hagamos unas tres o cuatro diarias por estado, eso significa unas 100 pruebas diarias, yo no veo que con menos se puedan sacar buenas conclusiones", enfatizó.

De acuerdo con la economista Valeria Moy, en México se han realizado 0.3 pruebas de diagnóstico de Covid-19 por cada mil habitantes, mientras que en Corea del Sur se hacen 410 y en Italia 101.

Macías señaló que es posible que no se hagan más porque no hay suficientes, además, porque son muy costosas, aunque no hay un precio exacto, estimó que valen alrededor de 400 dólares cada una; asimismo, son técnicamente demandantes y se requiere de personal calificado para hacerlas.

Indicó que no cree que sea por mala fe o porque se quieren ocultar casos, por el contrario, dijo que las autoridades de Salud están siendo transparentes en este proceso. Otro de los factores que mencionó el especialista es que se tiene que ampliar la definición de caso sospechoso.

"Actualmente se pide que tenga el cuadro de coronavirus y que además tenga conexión con alguno de los países donde hay actividad, si es así no vamos a poder detectar cuando haya una transmisión autóctona en México, digamos que ya no tenga conexión con nadie del extranjero y eso también hay que detectarlo.

"Entonces yo creo que hay que ampliar ya la definición de decir que cuando se haya descartado razonablemente influenza y la persona tenga fiebre y tos, pues es el momento de empezar a sospechar que tiene coronavirus y empezar a incrementar el número de pruebas que estamos haciendo, porque yo creo que se nos pueden estar escapando algunos", expresó.

Macías indicó que otro de los temas en los que debe trabajar el Sector Salud es en evitar una propagación rápida como la que hubo en Italia, ya que no hay suficientes camas de terapia intensiva y si hay muchos casos al mismo tiempo, no alcanzarán para todos los pacientes.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México tiene una cama por cada mil habitantes, por debajo del promedio de 4.8 de los países del organismo.

Respecto a las decisiones de no prohibir vuelos de países con contagios, el doctor Macías dijo que está de acuerdo con lo que ha dicho el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ya que estas medidas de vigilancia rinden muy pocos dividendos.

"Lo que pasó en una país de Centroamérica, El Salvador, que todavía no tienen transmisión activa del virus y ya cerró fronteras y decretó la cuarentena nacional, eso no está bien, eso es un destiempo, las cosas se van a hacer a tiempo, solamente que sí me gustaría insistir, hay que hacerlas a tiempo, pero también hay que hacer más pruebas para darnos cuenta de cuándo tenemos que aplicar esas acciones, sino no nos vamos a dar cuenta", enfatizó.

Para Guadalupe Soto, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, hay que tomar con reservas las estimaciones respecto a la propagación del coronavirus, ya que son hechos con base en modelos matemáticos que no son 100% seguros, por lo que no es posible saber exactamente si en dos semanas habrá un aumento en el brote.

Sin embargo, destacó que es fundamental "evitar la transmisión, sobre todo rápida, que eso sí nos puede ocasionar mucho problema, nos puede ocasionar saturación del servicio, que las personas entren en pánico y entonces ya no nos daría la capacidad en cuanto a recursos para atenderlas".

Consideró que nuestro país y las autoridades del Sector Salud cuentan con la capacidad para atender este brote de covid-19, aunque detalló que el avance del virus depende de las condiciones de la población y de la situación en la que se da la enfermedad.

La especialista de la UNAM expresó que a la comunidad académica le preocupa la posible saturación de los servicios de salud si hay muchos casos, por eso recordó la importancia de seguir las medidas preventivas como lavarse las manos.

"Queremos que la población se pueda atender, que no ocurran demasiados casos en un sólo momento, probablemente haya más allá cada vez más porque ya vimos la capacidad de infectar y de transmitirse del virus, pero que esta transmisión no se haga de manera tan acelerada para poder atender de manera adecuada a la población", destacó.

María Isabel Salazar, investigadora en inmunovirología del Instituto Politécnico Nacional, dijo que se continúa con acciones como mantener a la gente en cuarentena, en observación, hacer el diagnóstico oportuno y evitar sitios de congregación social, se reducirá el riesgo notablemente.

Al ser cuestionada sobre la capacidad de nuestro país para enfrentar al brote, expresó que "en el mundo ninguno estamos preparados para esto, estar preparado para algo que no sabes qué va a ser es muy difícil, México no es la excepción.

Destacó que en el sistema de salud se está haciendo un enorme esfuerzo desde hace varias semanas para tener un diagnóstico rápido, aunque "es importante considerar que se puede mejorar, que se puede invertir más en todo el sistema de vigilancia epidemiológica y en los programas de prevención de infecciones de esta naturaleza".

En tanto, Graciela Hernández, médico internista infectóloga, resaltó que para enfrentar esta pandemia se formó un grupo estratégico para tener un plan y ser lo suficientemente capaces para responder.

"Es difícil hablar de insumos y demás, porque a veces son situaciones que nos rebasan un poco más allá a los profesionales de la salud, pero en cuanto a estrategia y planeación, lo que sí puedo decir es que sí se está trabajando en eso, todo el equipo de epidemiología, de vigilancia a nivel nacional se está preparando, igual que las instituciones que van a recibir a los pacientes para responder de la mejor manera a esta enfermedad si es que llegan a aumentar los casos", declaró.

Sin embargo, señaló que todos los mexicanos debemos estar alertas, porque sin duda no es una enfermedad que pase desapercibida, sino una cepa a la que hay que darle importancia, pero sin caer en medidas desesperadas.

SUMAN 16 CASOS

Hasta ahora suman 16 casos confirmados en México, los cuatro nuevos reportados hoy son en Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Querétaro, todos son asociados a importación porque tienen antecedente de viaje al extranjero.El subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que México podría entrar a la fase 2 de transmisión del coronavirus a finales de marzo.

"Si tomamos la experiencia directa de los países de Europa y Estados Unidos, es probable que tengamos 30 días de lapso, esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria", dijo.

Consideró que el 80% de los casos serán leves, por lo que es posible que los portadores ni siquiera se den cuenta de que están contagiados; otro 15% tendrá síntomas leves y acaso el 5% restante requiera hospitalización.

Pese a ello, la Secretaría de Salud no considera necesario restringir viajes o cancelar eventos masivos que en los próximos días están programados.

Este fin de semana, se desarrolla en Acapulco, la Convención Nacional Bancaria; y en la Ciudad de México el festival de música Vive Latino; en el Edomex el Hell&Heaven; y en Monterrey, el Pal´Norte los próximos 19 y 20 de marzo.

"No pasa nada": AMLO

Este jueves, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México "no pasa nada" ante la expansión del Covid-19, coronavirus del que se registran ya 13 casos confirmados en territorio nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República anunciaron la aplicación de medidas preventivas en torno a la enfermedad que a nivel global ha cobrado la vida de 3 mil 170 personas de los más de 140 mil contagios registrados.

Por su parte el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que se espera que dentro de 15 días en México se inicie una etapa de transmisión comunitaria que podría elevar los casos registrados a centenas.

Por su parte, la cámara alta, la de senadores, a través del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, anunció que hasta que se supere la crisis sanitaria mundial el grupo mayoritario -Morena- impulsará un acuerdo para limitar las actividades en el recinto legislativo a la reunión plenaria y las de comisiones que resulten ser indispensables.

Se trata de "restringir el que se lleven a cabo foros, eventos, visitas, invitaciones a grupos o personas ajenas a la actividad legislativa", detalló la senadora Guadalupe Murguía.

"Vamos a suspender actos masivos, foros nacionales o internacionales e incluso interparlamentarias en Europa y Asia o en México, que sean reuniones de carácter internacional. Por ejemplo, ya suspendimos Beijing, que iba a ser en mayo; ya suspendimos también una Interparlamentaria de jóvenes del Parlatino; ya suspendimos una Interparlamentaria con Asia; y vamos a suspender foros nacionales masivos", apuntó Monreal.

Medida que también ha sido planteada por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN) e Institucional Revolucionario (PRI), Mauricio Kuri y Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente, así como por el senador Dante Delgado de Movimiento Ciudadano.

PIDE PUNTO DE ACUERDO PARA MEDIDAS URGENTES

El senador Víctor Fuentes presentó una proposición un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que tome medidas urgentes que garanticen la protección de la salud de los mexicanos frente al coronavirus.

El legislador federal expuso que, con fundamento en el artículo 181 de la Ley General de Salud, el Senado de la República debe exhortar respetuosamente al Secretario de Salud, Jorge Alcocer, a efecto de que dicte inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud frente a la pandemia.

"Hay dos presidentes de América en observación, el de Brasil y el de Canadá, por posible contagio de covid-19, mientras en México el primer mandatario nos recomienda abrazarnos. Más bien debemos actuar conforme a lo que dictan los organismos internacionales y los estudios disponibles, no según el criterio a todas luces equivocado del presidente mexicano", demandó.

DIPUTADOS

Por su parte, la cámara baja publicó un decálogo de medidas contra el coronavirus surgido en Wuhan, China:

-Se posponen hasta nuevo aviso, las visitas de cualquier tipo a la Cámara de Diputados, así como los eventos que no sean exclusivamente de carácter legislativo, como foros, presentaciones de libros, exposiciones de entidades federativas, etc.

-Se eficientarán los trabajos del pleno a fin de que en las sesiones se priorice la aprobación de dictámenes y se fijará una hora máxima de duración de éstas.

-Se solicita a todos los grupos parlamentarios reducir al mínimo indispensable la presencia de asesores en las reuniones de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política, a las sesiones del Pleno y de las Comisiones Legislativas.

-Se solicita a las Comisiones Legislativas que implementen procedimientos de trabajo a distancia y que privilegien las reuniones presenciales solo en los casos en que esté previsto la votación de dictámenes. En los casos de dictámenes con consenso en los que la unanimidad posibilite obviar la discusión en comisiones se sugiere la aprobación mediante el procedimiento de recabar firmas.

-Se cancelará el uso de los lectores de huella digital para el acceso al pleno de las y los diputados. Para acceder, se les solicita identificarse con el pin o la credencial que los acredita como legisladores.

-Se habilitará a los brigadistas de protección civil que hay en cada área de la Cámara de Diputados y en los Grupos Parlamentarios para que permanentemente recuerden la importancia de implementar las medidas personales de prevención como lavarse las manos constantemente, no saludar de mano, de beso o abrazar, y quedarse en casa ante cualquier síntoma de enfermedad.

-Se solicitará el apoyo de las autoridades sanitarias correspondientes para que envíen un consultorio móvil para para aumentar la capacidad de revisión médica del personal, y se implementará el protocolo de detección, aislamiento, atención y traslado de personas que presenten síntomas.

-En fases posteriores y de ser necesario, se implementarán medidas que habiliten el trabajo a distancia del personal de la Cámara de Diputados cuyas funciones lo permitan.

-En fases posteriores y de ser necesario se suspenderán las actividades del CENDI y de dotará a las madres y/o padres de las y los niños con las facilidades laborales durante el tiempo que dure un eventual cierre.

-La Mesa Directiva dará puntual seguimiento de la implementación de estas medidas y solicitará a las áreas responsables de la misma un informe semanal que se hará del conocimiento a los grupos parlamentarios.

El diputado Alfonso Robledo manifestó su inconformidad por la poca seriedad del Gobierno Federal frente al Corvid-19, pues las políticas impulsadas no están acordes a la gravedad de la pandemia.

Después del anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que catalogó al coronavirus como una pandemia mundial, el legislador panista recalcó que el sistema de salud mexicano se encuentra en una crisis que podría impedir su pronta reacción, ya que cuenta con una desarticulación en diversos niveles.

"Desde la supresión del Seguro Popular, el sistema de salud no ha logrado abastecer los medicamentos y servicios que antes atendía, dejando a gran parte de la población sin servicios de salud adecuados". En ese sentido puntualizó que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) aún no se encuentra en condiciones para enfrentar el reto mundial que ya se encuentra en territorio mexicano.

Robledo realizó un llamado respetuoso al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para implementar medidas capaces de proteger a todos los mexicanos, pues la epidemia ya ha infectado a 126 mil 256 en 114 países.





#DesdeLaCurul La diputada @cynthialopezc1 habló sobre las nuevas medidas que se implementarán en @Mx_Diputados para prevenir los contagios de #coronavirus pic.twitter.com/umNQmf4fPP — La Silla Rota (@lasillarota) March 13, 2020

SCJN Y TEPJF ADOPTAN MEDIDAS

AVISO

La Corte cancela los eventos públicos programados como medida preventiva ante situación sanitaria por Coronavirus. Se restringe el acceso a las sesiones del Pleno y de Salas; se les dará publicidad a través de https://t.co/imihXeQMp3 y https://t.co/lsL3i9pMXD pic.twitter.com/VwcfdtlweE — Suprema Corte (@SCJN) March 5, 2020

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomó la determinación de cancelar y/o posponer actividades públicas, como parte de las medidas preventivas debido a la situación sanitaria que enfrenta el país y diversas partes del mundo a causa del coronavirus (COVID-19).

El pleno de la Sala Superior tomó la decisión de restringir el ingreso de la ciudadanía a las sesiones públicas de resolución, así como a los eventos organizados en la sede del Tribunal, con el fin de aminorar los escenarios de riesgo de contagio.

Esta determinación también aplica para las cinco salas regionales que integran el TEPJF: Guadalajara; Monterrey; Xalapa; Ciudad de México; Toluca y la Sala Regional Especializada.

UNAM PREPARA CLASES VIRTUALES

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con las recomendaciones y opiniones de sus expertos, implementará una serie de medidas preventivas durante el mes de marzo, ante la presencia e inminente dispersión del covid-19.

A partir de la próxima semana se fortalecerán las acciones preventivas y sanitarias en todos los campus y oficinas de la Universidad.

Asimismo, se alistará un proyecto académico para que eventualmente alumnos y profesores puedan trabajar desde sus domicilios.

No se prevé, por ahora, la suspensión de clases en los salones, pero sí se reducirá el número de eventos masivos en lugares cerrados.

TEC CANCELA CLASES PRESENCIALES EL 17 DE MARZO

El Tec de Monterrey informó a su comunidad que suspenderá clases presenciales y eventos académicos en todos sus niveles a partir del 17 de marzo. En semana santa, la institución evaluará la continuidad de las medidas

A toda la comunidad de estudiantes y padres de familia,



Ante la propagación a nivel internacional del coronavirus Covid-19, nuestro compromiso es velar por la salud y seguridad de todos en nuestra comunidad.



De manera preventiva hemos tomado las siguientes determinaciones: — Tecnológico de Monterrey (@TecdeMonterrey) March 12, 2020

Aquí está el comunicado completo: pic.twitter.com/4jEdahQU5z — Tecnológico de Monterrey (@TecdeMonterrey) March 12, 2020

La Universidad Iberiamericana (UIA) solicitó a toda su comunidad estar pendientes de la comunicación oficial que emita ante la aparición de cuentas de redes sociales apócrifas que han confundido a los estudiantes.

EN ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ, EN CDMX, YA TOMAN MEDIDAS

El alcalde de Benito Juárez Santiago Taboada, luego de evaluar la información oficial que califica de "inminente" la presencia y dispersión del Coronavirus, toma la decisión de suspender todos los eventos públicos de la Alcaldía Benito Juárez programados a partir de este 16 marzo y hasta nuevo aviso.

Entre las medidas se encuentran la Instalación de filtros de control sanitario en los accesos de las 9 Estancias infantiles, 7 CENDIS, 5 Deportivos incluyendo la Alberca Olímpica, CECAMS y otros centros más en los que se concentran grupos de riesgo. Los filtros estarán integrados por personal de salud de la Alcaldía, quienes podrán restringir el acceso a todas aquellas personas que pudieran presentar síntomas en vías respiratorias.

(diego joaquín)