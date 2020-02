Coronavirus en México: tres nuevos posibles casos, confirma Salud

La Secretaría de Salud informó que hay tres nuevos casos sospechosos de coronavirus Covid-19, uno en la Ciudad de México, otro en Nuevo León y uno más en Jalisco. Detalló que una de ellos está hospitalizado, pero se encuentra estable.

En México se han registrado 14 casos sospechosos de coronavirus, de los cuales 11 ya fueron descartados: 4 en Jalisco, 3 en la Ciudad de México, 2 en el Estado de México y uno en Michoacán y en Tamaulipas, respectivamente.

Los tres casos sospechosos que están en curso son hombres entre los 27 y los 45 años, el que está en la Ciudad de México se encuentra internado en el Hospital General de México Eduardo Liceaga, donde lo reportan como estable. Las otras dos personas presentan sintomatología leve.

Este martes Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó sobre dos nuevos posibles casos del coronavirus -recientemente renombrado por la OMS como- Covid-19 en México, enfermedad que ya ha cobrado la vida de 1,018 personas y se ha propagado en alrededor de 28 países.

Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que son 13 los casos descartados de coronavirus en el país.

"Hemos tenido 11 casos sospechosos, todos descartados, ayer en la tarde tenemos un nuevo caso sospechoso, que informaremos hoy por la tarde, serían doce, pero todos han sido descartados", expuso el funcionario.

Sin embargo, mientras López Gatell salía de Palacio Nacional, anunció de un décimo tercer caso detectado en el Hospital General de México.

"Me acabo de enterar del treceavo caso sospechoso, los estamos estudiando con el mismo rigor que se estudian todos, la mayoría con síntomas leves. No tienen ninguna relevancia médica obviamente, qué lástima que una persona tenga unos días de malestar, pero afortunadamente ninguno ha tenido una enfermedad grave", aseguró.

Detalló que en los dos casos sospechosos vigentes se trata de personas que estuvieron en China; sin embargo, dejó en claro que los servicios de salud estatales y federales han sido muy responsables a la hora de notificar, enviar muestras y diagnosticar cualquier posible contagio.

Recordó que para que una persona sea catalogada como casos sospechoso debe haber viajado a China en los últimos 15 días y presentar algunos de los síntomas característicos del Coronavirus, como fiebre, dolor de garganta, malestar general y malestares asociados a una enfermedad respiratoria grave.

En tanto, AMLO resaltó que "afortunadamente no ha habido casos (en el país). Estamos actuando con responsabilidad; no vamos a cometer el error que se cometió en el gobierno; ¿Se acuerdan que nos pusieron a todos? No podíamos hablar (...) no tenemos problema, la fortaleza del virus o lo peligroso que se esté demostrado".





(diego joaquín)