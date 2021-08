Córdova y Murayama ante amago de juicio: somos mucho más que dos

Las y los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron las acusaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó en contra del instituto luego de la baja participación ciudadana que hubo en la consulta popular del domingo pasado.

"Rechazamos las acusaciones y descalificaciones que se han realizado en contra de la institución, así como en contra de las consejeras y consejeros que integramos el máximo órgano de dirección del Instituto, pues en el INE las decisiones se adoptan de forma colegiada y con plena transparencia", se puede leer en el comunicado.

En sus redes sociales, el consejero Ciro Murayama compartió el comunicado firmado por los consejeros del INE y, citando al escritor Mario Benedetti, mencionó que en el instituto "somos mucho más que dos".

Las consejeras y consejeros, once, del @INEMexico reivindicamos el trabajo para realizar la #ConsultaPopular y rechazamos los ataques a la institución ??



Parafraseando a Benedetti: en el INE "somos mucho más que dos" pic.twitter.com/L1URhcWo2H — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) August 4, 2021

Este lunes, el presidente López Obrador criticó al INE por lo que consideró escasa promoción de la consulta popular, la cual apenas tuvo un 7% de participación.

"Cuando se quiere se cede. Ellos no tenían entusiasmo por la consulta, tampoco por la democracia, fingen ser demócratas, se pudo haber extendido el número de casillas y urnas, no es un asunto de dinero, se pudo haber pedido ayuda de gobiernos estatales, del pueblo, pero no, no se hablaba del tema", dijo en la conferencia mañanera.

Este martes, el presidente reiteró que el INE "no ha estado a la altura de las circunstancias".

"La autoridad electoral, con todo respeto, no ha estado a la altura de las circunstancias, estamos en un momento estelar en la historia de México, es un proceso de transformación.

"Ellos en vez de ponerse a la vanguardia de este proceso de transformación se quedaron en la retaguardia representando al antiguo régimen, conservando los mismos vicios, cuando debieron agarrar la bandera de la transformación, el cambio verdadero y de la democracia", señaló.

Ante estas acusaciones, los consejeros del INE aseguraron "que el instituto llevó a cabo todas las actividades necesarias para que la consulta se realizara y fuera un éxito, desplegando todas sus atribuciones constitucionales y legales, y sus capacidades institucionales, a pesar de las limitaciones presupuestales y en los tiempos establecidos en la Constitución, en la Ley Federal de la Consulta Popular y en la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión".

cmo