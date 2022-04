Copia Morena 50% de contrarreforma opositora para avalar ley eléctrica de AMLO

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, confirmó lo que ayer reveló la columna Lenguas Viperinas. Adelantarse a la coalición Va por México y retomar la mitad de su propuesta de contrarreforma eléctrica al dictamen que aprobó la alianza oficialista en comisiones; y de esta manera sumar votos de la oposición para aprobar la Reforma Eléctrica presidencial.

Afirmó, "de esas 12 propuestas he tenido oportunidad, junto con el grupo parlamentario y la coalición, de revisar al menos seis. Y de estas seis coincidimos plenamente en lo que han presentado. Y vamos a hacerlas nuestras el jueves. Morena hará públicas a cuáles se suma para que vayan como una sola propuesta".

Ayer La Silla Rota publicó la ruta que planea Morena y sus aliados para concretar, sí o sí, la Reforma Eléctrica tal como lo perfiló la 4T desde 2020. El plan A es aprobar el dictamen en San Lázaro con las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes en el pleno, que podrán votar a favor o bien ausentarse de la sesión, con la finalidad de que la coalición "Juntos haremos historia" reúna por sí sola las dos terceras partes de los votos.

El plan B es que los ministros aprueben en la Corte la propuesta de la ministra Loretta Ortiz (afín a la 4T) para avalar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) de 2021. Hoy inició el análisis del tema y el pleno consideró que Ortiz no está impedida para votar el tema. Además, dieron una pausa al debate y será el jueves cuando continúen el tema.

Por ahora, el ministro Javier Laynez planteó que su opinión se ajustará en señalar si la LIE se ajusta o no, a la Constitución; mientras que el ministro Juan Luis González Alcántara respaldaría el proyecto de la ministra Ortiz.

Por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador repitió en su conferencia mañanera el planteamiento que hizo en octubre y las últimas semanas para exhortar a diputados del PRI y PAN a votar a favor de su propuesta; de lo contrario, dijo, serían traidores a la patria.

Según declaró ambos partidos no respaldan a la Comisión Federal de Electricidad sino a las empresas particulares. "Que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la CFE y que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Si no lo dijeron así, textualmente, sí lo insinuaron", declaró el mandatario. Y aseguró que hay legisladores de oposición que respaldan su propuesta a quienes llamó "a votar en libertad".

Mientras tanto, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial en 2024, convocó al mitin que realizarán mañana en el Monumento a la Revolución para defender la propuesta presidencial.

¡Nos vemos mañana a las 5 de la tarde en el Monumento a la Revolución, vamos a apoyar la Reforma Eléctrica del presidente @lopezobrador_! — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) April 5, 2022

LA RUTA DE MORENA, A PESAR DEL PRI

En el reportaje publicado ayer las fuentes oficialistas consultadas afirmaron que, a pesar de que el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno ordenó a sus legisladores votar contra la propuesta presidencial, son en realidad los gobernadores priistas quienes negocian con sus legisladores para dar salida a la propuesta de López Obrador porque llevan buena relación con él.

Se trataría del gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, y el oaxaqueño Alejandro Murat quienes respectivamente apoyaron en la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, así como el desarrollo de diversas obras de comunicación en Oaxaca.

También refieren una buena relación con Carolina Viggiano (diputada federal con licencia y aspirante a la gubernatura de Hidalgo) y su esposo Rubén Moreira (coordinador de la Junta de Coordinación Política y ex gobernador de Coahuila). Cabe recordar que en esta última entidad habrá elecciones en 2023.

Un segundo bloque de votos llegaría desde la bancada de Movimiento Ciudadano, a pesar de que su coordinador parlamentario Jorge Álvarez Máynez aseguró en entrevista que votarán contra la Reforma Eléctrica presidencial. Las fuentes consultadas revelaron que realidad la instrucción llegará del gobernador Enrique Alfaro quien recién visitó Palacio Nacional y obtuvo el apoyo del gobierno federal para dos obras locales relevantes en aquella entidad.

Morena perfila también sumar algunos votos del Partido de la Revolución Democrática.

