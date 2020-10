Convulsiona a Morena amago de TEPFJ para frenar elección de líder

El proyecto a discusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que eliminaría la encuesta como método de elección para el presidente de Morena, convulsionó a este instituto político.

Los principales aspirantes a la dirigencia y el presidente actual manifestaron sus posturas frente a esta posibilidad, lo que llevó a un cruce de señalamientos públicos.

El presidente interino de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, declaró a La Silla Rota que independientemente del fallo del Tribunal Electoral para cancelar o no la elección de los nuevos presidente y secretario general de Morena, debe aclararse los "gastos insultantes" de campaña entre sus participantes.

Por su parte el aspirante Mario Delgado señaló a lo largo del día, En diversas entrevistas con medios de comunicación y una docena de tuits que La encuesta es la salida al partido y qué se debe respetar la decisión de la gente "porque el partido es del pueblo". Porfirio Muñoz Ledo, también vía Twitter, señaló que el TEPJF "atropelló la democracia mexicana" y qué el senador Ricardo Monreal ofreció su ayuda para frenar "los excesos" de este órgano.

Incluso diputados federales organizaron el domingo por la noche una campaña en redes sociales contra el proyecto del magistrado Felipe Fuentes que propone posponer la realización de la encuesta abierta, misma que el INE comenzó a organizar desde el 20 de septiembre, luego de que el tribunal le ordenara realizarla cumpliendo con criterios de equidad y género.

"GASTOS INSULTANTES" DE ASPIRANTES

Independientemente del fallo del TEPJF para cancelar o no la elección de los nuevos presidente y secretario general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), deben aclararse los "gastos insultantes" de campaña entre sus participantes, advirtió Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de ese partido político.

"También para esclarecer los lineamientos, son muy precisos; referían que no habrá campañas y por lo tanto no habrá gastos. Y esto ha sido superado, rebasado, con gastos insultantes que generaron inconformidad de otros participantes. Un derroche de recursos que no tiene precedente en una campaña interna para la dirigencia de Morena", afirmó el exdiputado federal en entrevista con La Silla Rota.

- ¿De cuánto dinero estamos hablando?, se le pregunta.

- Es incalculable la verdad. Hay espectaculares por todo el país, de esos móviles con propaganda, brigadistas, mantas, acceso a medios, redes, es algo que supera lo establecido en los lineamientos y la propia convocatoria del INE. Y esto vulgarizó y está vulgarizando y pervirtiendo la encuesta.

- ¿Se refiere específicamente a Mario Delgado o también incluye a Porfirio Muñoz Ledo?

- No, no, yo creo que por eso solicitamos al INE una investigación para recibir un reporte de fiscalización, ellos tienen todo un aparato muy sofisticado de fiscalización. Estamos esperando una respuesta ojalá llegue hoy, hicimos la petición la semana pasada.

El fin de semana, el periódico Reforma publicó que el diputado Porfirio Muñoz Ledo gastó en una semana 625 mil pesos en publicidad en las redes sociales Facebook e Instagram; mientras que Mario Delgado señaló haber gastado "mucho menos" que él; en diversas ocasiones ha señalado a reporteros de la Cámara de Diputados que él pagó de su bolsillo el costo de sus traslados para recorrer la mitad del país.

El sábado, por ejemplo, en su cuenta de Twitter retuiteó un jingle político para su campaña, una cumbia que lleva su nombre dado a conocer por la diputada federal por Puebla, Nay Salvatori.

Me fascinó la canción

Venga!!! @mario_delgado con ese mismo ritmo vamos a saborear la victoria.

Este lunes, el Tribunal perfilaba revocar el método de encuesta abierta con el que se ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) renovar la dirigencia nacional de Morena y posponer la misma hasta pasado el proceso electoral.

Sin embargo, la sesión del Tribunal Electoral agendada esta tarde para abordar el tema de cancelar o no la encuesta de Morena, fue pospuesta de último momento. En un tuit Delgado reaccionó y acusó a Ramírez Cuellar de estar detrás del tema.

La actual dirigencia de #Morena es la que ha estado interponiendo recursos con el objeto de tirar el proceso de la encuesta que está en marcha. La opinión sobre esta dirigencia ya la dijo el Presidente, "Mucho pueblo para tan poco dirigente"



Con @MLopezSanMartin — Mario Delgado (@mario_delgado) October 5, 2020

A pregunta expresa, el dirigente interino de Morena respondió "Pues sí, con eso se garantizó la equidad de género y también el tema de los lineamientos". Y agregó que el partido nunca canceló las elecciones de sus dirigentes, sino que la pandemia lo pospuso en apego a decisiones de las autoridades sanitarias.

Fue una decisión de las autoridades, no fue decisión propia sino una prohibición expresa. Los magistrados tienen en sus manos el oficio donde el secretario nos señala que mientras no haya semáforo en verde no se pueden realizar ninguna de las actividades que vienen señaladas ahí

Por último, señaló que se debe convocar a una gran comisión para la unificación del partido qué integra diversas personas y propuestas para realizar una estrategia frente a las elecciones de Hidalgo y Coahuila; y después las del 2021.

-¿Da por hecho que usted se queda en la presidencia, entonces?

-No, no, no sabemos, independientemente de cuál sea la resolución yo no tengo ninguna obsesión por nada.

La senadora de Morena Citlali Hernández compañera de fórmula de Muñoz Ledo, señaló en entrevista con La Silla Rota que esta sería la segunda ocasión en que el TEPJF interviene sobre un tema interno del partido. Sin embargo, dijo, que en caso de que el Tribunal confirme la suspensión de la encuesta "nosotros continuaremos respetando a la actual dirigencia hasta el 2021 rumbo al proceso electoral", afirmó.

Esta tarde legisladores de Morena confirmaron a La Silla Rota la existencia de un grupo de diputados afines al coordinador Mario Delgado, que a través de redes sociales presionan a los magistrados del Tribunal Electoral para que no se suspenda la encuesta para la dirigencia del partido. "Apoyamos con los hashtags y con la inconformidad contra esa posible decisión", explica uno de los legisladores quien pidió reservar su nombre.

Rechazamos todo intento de complot fraguado contra la renovación de la dirigencia nacional de #Morena. Los intereses mezquinos sólo traicionan a @lopezobrador_ y a la #4T. Vamos a la encuesta y con @mario_delgado. #QueLaGenteDecida

EL CHOQUE DE GRUPOS EN MORENA

Desde que Yeidckol Polevnsky permaneció más de un año al frente de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, personajes como Alejandro Rojas la acusaron de "querer perpetuarse" al frente del instituto político. Para inicios de este año, y luego de postergar el Congreso Nacional Extraordinario para la elección de una nueva dirigencia nacional en más de una ocasión, la presidenta del Consejo Nacional Bertha Luján advirtió que Polevnsky "no se saldría con la suya".

Así fue como se evidenció que Morena se dividiría en los grupos que migraron de su conformación anterior: el PRD, al que más de uno de sus ahora líderes perteneció. El grupo conocido como "los puros" apoyaron la decisión de Luján de convocar al sexto Congreso Nacional Extraordinario, el 26 de enero, donde los consejeros nacionales eligieron al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino.

Polevnsky y su grupo, principalmente conformado por los dirigentes estatales, impugnaron el interinato de Ramírez Cuéllar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que muchos acusan como la judicialización del proceso. Pero tanto el Tribunal como el Instituto Nacional Electoral (INE) se vieron involucrados desde antes, en 2019, cuando Polevnsky solicitó varias prórrogas a su interinato bajo el argumento de que la renovación vía el Congreso Nacional era imposible con un padrón irregular, "manoseado" como ella lo calificó entonces.

El Tribunal emitió su primera resolución sobre la renovación de la dirigencia nacional de Morena el 26 de febrero de este año, validando la presidencia interina de Ramírez Cuéllar y los nombramientos que éste hizo en el CEN, pero poniéndole un plazo para poder "ordenar" al partido en su interior, y renovar los órganos de dirección.

Para el primero de julio, el Tribunal ultimó a Ramírez Cuéllar a renovar la dirigencia nacional de Morena renovar su dirigencia antes del 31 de agosto, y cuando éste le solicitó una prórroga, alegando imposibilidad de realizar asambleas debido a la epidemia de covid-19, le fue rechazada.

El Tribunal determinó el pasado 20 de agosto que la dirigencia nacional de Morena se definiría a través del método de encuesta abierta, que estaría a cargo del INE y en la que podría participar no sólo la militancia, sino también los simpatizantes. Con la resolución del Tribunal el choque de grupos se hizo más evidente, ahora no sólo era Bertha Luján, arropando a Ramírez Cuéllar en búsqueda de tomar el control del partido, sino que el grupo de los líderes parlamentarios, encabezado por Mario Delgado y apoyado bajo el agua por Ricardo Monreal, preferían la encuesta abierta.

Bertha Luján, quien se había destapado como aspirante a la presidencia del CEN, se bajó de la contienda cuando el Tribunal resolvió que la renovación sería a través de una encuesta abierta, lo que el grupo de legisladores celebró. Para apoyar a los intereses del grupo de Luján, se convocó al diputado Porfirio Muñoz Ledo y a la senadora Citlalli Hernández a postularse como candidatos a la presidencia y a la secretaría general, respectivamente.

Otros aspirantes como Gibrán Ramírez, Yeidckol Polevnsky y Alejandro Rojas disputaron en solitario su lugar en la contienda, que se definió el pasado 30 de septiembre, cuando el INE definió que de ellos, sólo Delgado, Muñoz Ledo y Polevnsky serían candidatos.

Muñoz Ledo acusó en reiteradas ocasiones a Mario Delgado de servir como alfil de los intereses del canciller Marcelo Ebrard, quien -según lo dicho por el exembajador- pretende ser el candidato presidencial de Morena en 2024.

De forma no oficial, se ha relacionado al grupo de Bertha Luján, encarnado en las postulaciones de Muñoz Ledo y Citlalli Hernández, de buscar apoyar a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum rumbo a la candidatura de 2024.

Este domingo circuló un proyecto resolutivo por el que el Tribunal Electoral pospondría la renovación de la dirigencia de Morena y revocaría el método de la encuesta abierta hasta pasado el proceso electoral de 2021, pero la sesión de la Sala Superior, agendada para este lunes, se pospuso hasta nuevo aviso.

Mientras el grupo representado por Mario Delgado acusó que revocar el método de encuesta abierta sería "grave" para el partido, Porfirio Muñoz Ledo y su grupo lo calificaron como "un atropello" a la democracia, pues el proceso de aplicación de la encuesta terminaría el próximo 10 de octubre.

CRONOLOGÍA

2017

Diciembre 12.- López Obrador deja la batuta de Morena en manos de la secretaria general Yeidckol Polevnsky, para registrarse como aspirante a la presidencia

201

Julio 1.- Elecciones federales donde resultan ganadores

Agosto 20.- En Congreso extraordinario, consejeros acuerdan renovar dirigencia en noviembre de 2019

2019

Enero 31.- Inicio de actualización de padrón de militantes

Agosto 21.- Definen celebrar el Congreso Nacional el 24 de noviembre para renovar la dirigencia vía elección de consejeros

Septiembre 30.- Líderes locales piden que se atienda la vía de encuesta abierta propuesta por el presidente López Obrador

Noviembre 17.- Yeidckol Polevnsky solicita prórrogas para concluir proceso interno de renovación

Noviembre 20.- Vence presidencia de Polevnsky al frente de Morena

Noviembre 30.- Difiere el Congreso Nacional al 26 de enero, Polevnsky alega que vía del Congreso no es posible por irregularidades en el padrón

2020

Enero 26.- Congreso Nacional elige a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino por un máximo de ocho mese

Febrero 26.- El Tribunal electoral emite su primera resolución validando la presidencia interina de Ramírez Cuéllar y los nombramientos de éste en el CEN

Julio 1.- El Tribunal exige a Morena renovar su dirigencia antes del 31 de agosto

Agosto 20.- El Tribunal rechaza la prórroga solicitada por Ramírez Cuéllar para renovar la dirigencia y encomienda al INE realizar una encuesta abierta

Septiembre 1.- El INE inicia el registro de aspirantes a la dirigencia de Morena

Septiembre 30.- INE y casas encuestadoras presentan resultados de la encuesta de reconocimiento

Octubre 1.- Inicia presentación de impugnaciones ante el Tribunal

Octubre 2.- Inicia levantamiento de encuesta abierta

Octubre 4.- El Tribunal alista posponer hasta pasado el proceso electoral la renovación de la dirigencia de Morena

