Controladores aéreos del AICM denuncian abusos y explotación laboral

Un juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México definirá, en los próximos días, si concede un amparo a distintos controladores aéreos de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), quienes solicitaron el recurso por la explotación laboral de hasta 16 horas diarias de trabajo durante 14 días seguidos, lo que ha llevado a que algunos de ellos se queden dormidos mientras monitorean los vuelos.

Las personas que pidieron la protección de la justicia aseguran que el exceso de trabajo puede originar un percance en el espacio aéreo en el Valle de México, principalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La audiencia, programada para llevarse a cabo el pasado 24 de marzo fue reprogramada para el próximo 16 de mayo.

De acuerdo con la lista de notificaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el amparo presentado por controladores aéreos por la explotación laboral e irregularidades en el control del tráfico aéreo fue presentado en contra de Raúl Gumersindo Campilla Gómez, coordinador Regional de Servicios de Tránsito Aéreo en SENEAM, así como Areli Gallardo Arteaga, quien tiene a cargo de coordinadora de Meteorología y Telecomunicaciones Aeronáuticas, pero realiza funciones de jefa del Centro de Control México.

En el escrito que fue admitido a estudio el 6 de diciembre de 2021, los peticionarios mencionan que, de los 110 controladores aéreos en la Ciudad de México, sólo 30 realizan esas funciones por instrucciones de Raúl Gumersindo Campilla y Areli Gallardo Arteaga.

"El resultado de este tipo de decisiones implementadas por el C.T.A. Raúl Gumersindo Campilla Gómez y la C.T.A. Areli Gallardo Arteaga es que el personal sujeto a esta dinámica, aparte de las manifestaciones de inconformidad, muestra síntomas evidentes de cansancio y fatiga, lo cual se refleja en el hecho de que varios de ellos se han quedado dormidos mientras están ocupando las posiciones de control, con los riesgos que esto implica para la prestación de los servicios de control de tránsito aéreo y, por lo tanto, para la seguridad aérea".

EL ESPACIO AÉREO DEL VALLE DE MÉXICO EN PELIGRO

Este fin de semana se dio a conocer un video en redes sociales, en el que se escucha la voz de asombro de otra tripulación al presenciar en la pista 5 del AICM, una inminente colisión entre dos aviones en el AICM (uno en tierra y otro en llegada). El percance se evitó gracias a que el piloto de la aeronave que estaba por aterrizar, decidió volver al espacio aéreo ante el inminente riesgo.

#Video | ? Piloto de #Volaris evita una colisión en el #AICM; un avión estuvo a punto de aterrizar, mientras otro de la misma aerolínea esperaba a despegar https://t.co/2iCJPzwBzp pic.twitter.com/vueBtwoW1M — La Silla Rota (@lasillarota) May 8, 2022

Las dos aeronaves que estuvieron a punto de colisionar, son la N545VL (Airbus A320) vuelo VOC 4069, que iba a despegar con destino a Guatemala; y la aeronave que ingresó a la pista 05, XA-VRV (Airbus A320) vuelo VOI 799, procedente de Mazatlán, Sinaloa.

La difusión del video y el riesgo llevó a la renuncia del director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), Víctor Manuel Hernández Sandoval, según un comunicado emitido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que hay una investigación en curso sobre el incidente que se suscitó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre dos aviones.

También achacó "al conservadurismo" las alertas emitidas por asociaciones áreas internacionales sobre los crecientes riesgos de impacto en los aeropuertos de la capital.

"No, no existe, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo, es que todo cuestionan, aunque caigan en el ridículo, pero no sé qué les pasa, deberían serenarse, todo se arregla", declaró en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

El mandatario se refirió a los avisos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, en inglés) y la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA, en inglés), que han documentado 17 "eventos de alarma" desde abril de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM).

LOS ABUSOS A OPERADORES

Al solicitar el amparo, los peticionarios presentaron distintas pruebas de las irregularidades que desde el 25 de marzo de 2021 iniciaron Raúl Gumersindo Campilla y Areli Gallardo Arteaga, en el control del tráfico aéreo de las dos terminales aeroportuarias de la Ciudad de México y de Toluca.

"Desde el 25 de marzo de 2021 han implementado una serie de políticas en el Centro de Control México que contravienen la legislación y normatividad en la materia, tales como la Ley de Aviación Civil, el Documento 9859 de OACI, la Política Estatal de Seguridad Operacional, consecuentemente el Programa Estatal de Seguridad Operacional y el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS por sus siglas en inglés) en SENEAM, la circular obligatoria CO AV-09.6/07 R1 ´Factores Humanos en la Aviación´, la circular ATS/MET - 01/20 ´Criterios para la evaluación del entrenamiento en vivo y familiarización en el puesto de trabajo del personal de los servicios ATS y MET´ y la circular ATS - 02/21 ´Lineamientos que debe observar el personal de los Controladores Aéreos con licencia aeronáutica vigente para mantener la validez de las competencias en la licencia de controlador de aeródromo, aproximación y área".

En la demanda se menciona que los cambios se comenzaron a llevar a cabo, a partir de la entrada en vigor nuevos procedimientos aeronáuticos con motivo de la reestructuración del espacio aéreo en el Valle de México y el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los cuales fueron anunciados el 24 de marzo de 2021 por la SICT.

A través de un comunicado, la SICT aseguró que los cambios permitirían una reducción de hasta 16% promedio del tiempo de vuelo de las aeronaves que operen en el espacio aéreo del sistema aeroportuario metropolitano, tiempos predecibles y mayor eficiencia en rutas de llegada y salida en cada aeropuerto, reducción de las demoras operacionales, consumo de combustible y emisión de gases contaminantes, así como de las "interacciones y carga de trabajo para pilotos y controladores de tránsito aéreo".

"La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pondrá en marcha, este 25 de marzo, la primera fase del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, que contempla las operaciones de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y Toluca. La segunda fase entrará en operación con la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en marzo de 2022", menciona el comunicado.

ADVIRTIERON ACCIDENTES EN AMPARO

En la petición de amparo, presentada por diferentes peticionarios, reconoce que existe un riesgo latente en el espacio aéreo del Valle de México, principalmente, en la Ciudad de México, por las decisiones tomadas por Raúl Gumersindo Campilla Gómez y Areli Gallardo Arteaga.

"Al pasar por alto lo establecido en la Ley, la normatividad internacional y nacional en la materia, circulares aplicables e implantar políticas que no se apegan a normatividad alguna, el C.T.A. Raúl Gumersindo Campilla Gómez y la C.T.A. Areli Gallardo Arteaga están poniendo en riesgo la seguridad de la prestación de los servicios de control de tránsito aéreo; violando normatividad de observancia obligatoria y yendo en contrasentido a la Política Estatal de Seguridad Operacional".

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), aseguró que, entre los meses de diciembre de 2021 y abril de este año, se han presentado 10 reportes de incidentes aéreos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Según el secretario general del Sinacta, José Alfredo Covarrubias, tan solo en noviembre de 2021 se documentaron dos incidentes graves en el AICM, uno de ellos el 13 de noviembre entre un vuelo de Aeroméxico y otro de Volaris y el segundo en 21 de noviembre, relacionado con un avión de Aeroméxico.

El secretario general del Sinacta, consideró que el rediseño del espacio aéreo en la Zona Metropolitana del Valle de México para que entre en operación el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es el principal problema que pudo originar el percance.

Este lunes, en entrevista con Milenio Televisión, Covarrubias advirtió que la administración de Víctor Hernández, al frente de SENEAM se vio plagada de irregularidades y corrupción pues, acusó, se contrató como operadores a personas que solo hacían trabajo administrativo.

Además, el secretario general del Sinacta también refirió que otro aspecto que ha generado un mayor número de incidentes es la mala capacitación que hizo el gobierno a los trabajadores sobre aspectos del rediseño.