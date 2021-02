Controladores aéreos amagan con irse a huelga en aeropuertos

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) presentó este 4 de diciembre un pliego de demanda de huelga ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a la parte patronal, Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, (Seneam), el cual deberá ser resuelto en 10 días.

Según el documento, cuyo expediente es el 141/19, el emplazamiento de huelga es para avisar a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), del cual depende el Seneam “para que resuelva en un término de diez días a partir de la notificación de este acuerdo, sobre las peticiones planteadas con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido este Tribunal proveerá lo conducente”.

La Silla Rota habló con el secretario general de Sinacta, José Alfredo Covarrubias, quien explicó que el próximo miércoles 11 de diciembre ellos y representantes del Seneam se volverán a reunir con el procurador de los trabajadores al servicio del Estado, Rufino León Alatorre.

“Presentamos nuestra demanda con nuestras peticiones, las violaciones enumeradas, tuvimos un diálogo con el procurador de la Defensa de los trabajadores al servicio del Estado, preocupado porque sabe que el asunto es delicado, es la vida de personas, que los controladores aéreos no estén recibiendo la protección laboral correcta, entonces hoy (4 de diciembre) a las 6 de la tarde notificamos a la Secretaría que presentamos la demanda y tienen 10 días para dar respuesta”.

-¿De qué deben dar respuesta?

-Sobre la serie de violaciones que están enumeradas en el documento.

En el emplazamiento de huelga, de cuyo documento posee copia La Silla Rota, una de las peticiones concretas es que se de cumplimiento exacto de los artículos 1 y 3 de las condiciones generales de trabajo vigentes, “que establece que el Sinacta es el representante y el sindicato mayoritario de todos los controladores aéreos de la SCT y quien tiene la administración de los mismos, por tanto es el único que está facultado para tener licencias sindicales y descuentos de las cuotas sindicales para ser entregados a estos, no así diversos sindicatos que de acuerdo a la libertad sindical tiene el derecho a constituirse , pero no gozar de los beneficios que otorgan de unas condiciones generales de trabajo de trabajo de que se les otorgan licencias sindicales y la emplazada descuente cotas sindicales sin estar afiliadas al Sinacta”.

LAS INCONFORMIDADES

En una entrevista previa Covarrubias había adelantado que el Seneam no estaba pagando cuotas sindicales, que hacía amenazas laborales y que hacía trabajar horas extras sin pagarles a controladores aéreos, además de que el equipo de radares y el software ya estaba obsoleto, lo que ponía en riesgo las operaciones aéreas.

Cuestionado sobre lo que el Seneam respondió a la entrevista previa de que hay cinco sindicatos de controladores, Covarrubias lo negó, aunque reconoció que sí hay más sindicatos pero que son de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero que de los controladores solo es Sinacta.

“Platiqué con dos compañeros de diferentes sindicatos y lo que me dijo el de SCT es que de la dirección de Seneam los estuvieron localizando y les mandaron un documento para que lo publiquen y desmarcarse de nosotros y acusarnos de cosas. En el caso de SCT lo van a mantener ahí, no lo han publicado y depende de las negociaciones que mantenga la secretaría. Lo están haciendo por presiones, es hostigamiento en la misma condición que estamos denunciando. Pero la gente está temerosa, entonces es falso, actúan como mafiosos como el director del jurídico del Seneam y con falsedades y dicen que buscamos beneficio personal. Sí nos propusieron al principio `sálvense ustedes, vemos la manera de rescatarlos` pero nos dijeron que a cambio teníamos que acceder a renunciar a cosas que sobran en las prestaciones y por eso es esa situación.

-¿Si hay cinco sindicatos?

-Sí, son de la Secretaría de Comunicaciones y de alguna manera convergen en la Seneam, sin embargo el sindicato de controladores el único es el nuestro, de controladores de tránsito aéreo y las condiciones generales de trabajo dice que estén afiliados o no, debemos representarlos.

-Sobre quejas de violaciones, ¿no respondieron?

-No tienen argumentos para contestar lo evidente y cosas reales que ya contestamos con la base y trabajadores. No podemos reunirnos como quisiéramos porque están en todo el país y en los 59 aeropuertos y tenemos contacto por vías electrónicas, entonces les pregunto si ven un beneficio personal para mí díganme, ustedes tienen la versión real que afectan sus condiciones del trabajo, son ellos quienes las padecen. Ahorita atacan al del comité porque no está permitiendo esa situación.

-¿Sobre la norma que usted no la cumple, que dice?

-Es falso, es una situación que ellos están creando a propósito porque legalmente tenemos varios puntos específicos, pero particularmente para que me validará debo recibir un curso que no me han dado, lo que pedido, tengo el documento, para tomarlo y revalidar mi licencia de controlador y no me han contestado. Se va a acabar el año y voy a quedar imposibilitado para presentar el documento que acredite y mantener vigente mi licencia.

“Están creando artificialmente un problema para justificar y presionarnos. Debemos tener un certificado de radiotelefonista aeronáutico restringido que certifique que hablamos inglés con nivel mínimo de conversación pero no es para estar controlando. Yo no he ido a presentar el examen por motivos que no soy controlador, estoy en mi actividad sindical y les comentaba que nos ordenan nos presentemos pero a los policías les piden impedirnos la entrada.

La Silla Rota buscó la postura de la Seneam, y fue el área de comunicación social de la SCT la que respondió. Reconoció que estaba enterada de que a través de un chat Covarrubias le avisó a sus compañeros.

“Ante las violaciones reales de nuestras condiciones de trabajo el hostigamiento y amenazas en contra de los CTAs y dado que se niegan a tomar en cuenta nuestras quejas, tuvimos que acudir a la autoridad laboral para que intervenga haciendo respetar nuestros derechos. A ese reclamo se llama emplazamiento de huelga que no significa que nos vayamos a la huelga ni que pongamos en riesgo el trabajo de ningún controlador”.

Además, la SCT expuso que el fondo del emplazamiento es porque Covarrubias no cumple los requisitos de tener la tercera parte de los trabajadores para su huelga.

De acuerdo con el área de Comunicación social, aún no han sido notificados del emplazamiento de huelga, pero en cuanto lo hagan ampliarán su postura.