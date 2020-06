Contratos ratifican poder del cártel de la comida con la 4T

La Cosmopolitana, S.A. de C.V., empresa de suministro de alimentos que acapara millonarias asignaciones desde el sexenio de Vicente Fox, ha obtenido 289 millones de pesos en contratos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aún con el compromiso de la actual administración de revisar prácticas monopólicas y suspender este tipo de asignaciones.

La Cosmopolitana, que pertenece a corporativo Kosmos, propiedad de la familia Landsmanas, ha recibido 20 contratos de instituciones del sector salud, sus clientes recurrentes, debido a que, después de que se diera a conocer que monopolizaba el servicio de comida en centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo, inició una investigación interna y frenó la relación (contractual) laboral. Por el acaparamiento de asignaciones en los últimos cuatro sexenios Kosmos es conocido como "El cártel de la comida".

Dieciséis de los contratos con la 4T, por 286 millones 774 mil 296 pesos, los asignó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); los cuatro restantes, que en conjunto ascienden a 2 millones 890 mil 850 pesos, el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", dependiente de la Secretaría de Salud, de acuerdo con los registros de contratos y adquisiciones que el gobierno federal hace públicos en el portal Compranet, consultado por La Silla Rota.

El origen legal de La Cosmopolitana data del 21 de agosto de 1981, de acuerdo con la escritura pública 80,294, otorgada ante la fe del notario 18 del Distrito Federal, Alejandro González Polo. Fue, sin embargo, con Vicente Fox cuando recibió el impulso económico mediante acuerdos con la administración pública. Con Felipe Calderón se encumbró, con Enrique Peña Nieto se consagró y con López Obrador se mantiene pese a la monopolización expuesta y al compromiso de la actual administración de quitar la concentración de recursos que estaba en manos de reducidas empresas.

En el caso del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", todos los contratos los obtuvo sin competir y estuvieron vigentes del 28 de noviembre de 2019 al 29 de febrero de 2020 (Adjudicación Directa 190675, AA-012NBD001-E568-2019, por 383 mil 888.41 pesos) y del 20 de noviembre al último día de febrero pasado. En este último lapso se encuentran tres adjudicaciones directas para adquisición de productos alimenticios: 190672, por 184 mil 557.06 pesos; 190673, por 926 mil 310.1 pesos, y 190674, por 1 millón 396 mil 94.74 pesos.

Al IMSS, por ejemplo, cobró 47 millones 693 mil 725 pesos libres, sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA), por suministro de víveres para unidades médicas y guarderías en 2019. La firma de Corporativo Kosmos tiene como antecedente una intoxicación masiva por salmonelosis de reclusos en el penal de Puente Grande, en Guadalajara, en 2014.

El Seguro Social se convirtió en su principal cliente tras el proceso iniciado por la Secretaría de Seguridad. Lo mismo provee víveres a los Hospitales de Cardiología CMN Siglo XXI y General Dr. Gaudencio González Garza CMN La Raza que a las delegaciones de Guerrero, Regional Estado de México Oriente y Sur Distrito Federal.

Con el Hospital Dr. Gaudencio González, La Cosmopolitana cobró 81 millones 224 mil 532 pesos por "adquisición y suministro de víveres" de enero a diciembre del año pasado, el primero completo de la 4T, a través de cuatro contratos que obtuvo tras una licitación pública en la que sólo otra empresa se presentó a la junta de aclaraciones: Pan Rol SA de CV.

En esa junta, que se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2018 en el Departamento de Abastecimiento del nosocomio, en la colonia La Raza de la Ciudad de México, La Cosmopolitana envió 11 preguntas, entre las cuales solicitó que se aceptaran propuestas de modificación a aspectos establecidos en la convocatoria para quien resultara ganador, como entregar la relación de personal que tendría acceso a las instalaciones del hospital por parte de la empresa cinco días hábiles después de que recibiera el contrato, así como permitirles ofrecer productos envasados y empacados de origen dentro de un margen más-menos diez por ciento, respecto a la presentación solicitada. Ambas fueron aceptadas.

Dos empresas concursaron por todos los conceptos de la licitación, pero La Cosmopolitana no fue la que presentó la mejor oferta económica, sino Surtipractic SA de CV con 55.2 millones de pesos por los productos perecederos y 10.6 millones por no perecederos, contra los 63.4 y 11.3 millones de la firma de corporativo Kosmos, de acuerdo con el acta de presentación y apertura de proposiciones de la licitación No. LA-050GYR043-E266-2018, abierta el 17 de diciembre.

La propuesta de Surtipractic, sin embargo, fue desechada con el argumento de que omitió ofertar marca comercial y/o marca registrada que se comprometía a entregar en caso de ser ganadora, debido a que únicamente incluía la leyenda "de primera calidad" en el concepto marca ofertada, según el fallo del 31 de diciembre, que consultó La Silla Rota.

En febrero de 2019, el proyectop periodístico Vice, en conjunto con Quinto Elemento Lab, presentó la investigación El cártel de la comida, en el que reveló que desde 2002 Corporativo Kosmos había logrado contratos por al menos 29 mil 76 millones de pesos, una tercera parte sin licitación. Esto, sin contar los que firmó con Pemex y sus subsidiarias, que la paraestatal se negó a entregarles.

Asimismo, reveló que mientras con Fox, en 2002, tenía contratos por 6 millones, en 2009, con Calderón, habían subido a 343 millones, y para 2018 ya ascendían a más de 5 mil millones de pesos.

El gobierno de López Obrador se comprometió investigar la monopolización de servicios, pero continuó úo con la entrega de recursos a cambio de contratos para dotar alimentos. La Cosmopolitana es igualmente parte del contrato administrativo SSC/001/2019 por "suministro de ración caliente para el personal de seguridad pública, otorgado por el gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, también integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En este caso también participa otra empresa de la familia Landsmanas, Productos Serel, así como Servicios Corporativos KL SC, que tenía un monto mínimo de 2.2 millones y máximo de 22.3 millones de pesos.

En su edición del 21 de mayo, El Universal publicó que, con la 4T, Corporativo Kosmos ha logrado este año contratos por 964 millones 694 mil 617 pesos con su empresa Abastos y Distribuciones Industriales, por acuerdos comerciales con el IMSS, la Guardia Nacional, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, el Hospital Infantil Federico Gómez, el DIF, el ISSSTE y los gobiernos de Chihuahua y Michoacán gracias a recursos federales aplicados en esos estados.

Además, añadió que Productos Serel tiene compromisos con el gobierno por 160 millones 46 mil 401 pesos. El diario incluyó a Café Bersa, con ganancias por 24 millones 865 mil 374 pesos, como filial de Kosmos; no obstante, el representante legal de esta firma, Juan Jesús Urrutia García, aseguró, mediante una carta pública, que no tienen ninguna relación, directa o indirecta, con el corporativo de la familia Landsmanas,

A los 1 mil 124 millones 741 mil 18 pesos obtenidos con Abastos y Distribuciones Industriales y Productos Serel que ha ganado con el actual gobierno, se suman los 289 millones 665 mil 146 pesos asignados a La Cosmopolitana, libres de impuestos.

El deslinde

El 13 de julio de 2019 Reforma publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) investigaba por presunto lavado a una red de 23 empresas y personas físicas que desde México han proviso alimentos con sobreprecio al gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, entre ellas Productos Serel y La Cosmopolitana.

Como réplica, José Ramón Aquique Organes, director ejecutivo comercial de Kosmos, negó el sobreprecio y estar vinculados a una red de lavado; sin embrago, reconoció que en octubre de 2018 firmó un acuerdo con la FGR en el que Serel se comprometió a no realizar ninguna transacción comercial con el país sudamericano o terceros que se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquella nación con motivo del programa Gran Misión de Abasto Soberano.

Asimismo, acordó donar 120 mil dólares a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para que fueran destinados a ciudadanos venezolanos que están en otros países de Sudamérica en calidad de refugiados.

La Cosmopolitana con la 4T

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1782769

$383,888.41

Adjudicación Directa 190675, AA-012NBD001-E568-2019

Vigente del 28 de noviembre de 2019 a 29 de febrero de 2020

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

$184,557.06

20 de noviembre al 29 de febrero

Adquisición de Productos alimenticios para personas, Adjudicación Directa 190672

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1782813

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

$926,310.1

Adquisición de Productos alimenticios para personas, Adjudicación Directa 190673

20 de noviembre al 29 de febrero

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1782823

Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"

$1,396,094.74

Adjudicación Directa 190674, AA-012NBD001-E578-2019

20 de noviembre al 29 de febrero

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1782827

IMSS-Oficina de Adquisiciones de la Delegación Guanajuato #050GYR027

$2,058,231.37

Suministro de víveres para unidades médicas

Del 15 al 31 de diciembre

Adjudicación directa

No hay contrato

Instituto Mexicano del Seguro Social

$ 30,052,560.43

1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Licitación pública

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1584404

Instituto Mexicano del Seguro Social

$10,323,101.03

1 de febrero al 31 de diciembre

HOSPITAL DE CARDIOLOGÍA CMN SIGLO XXI LA-050GYR057-E136-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE VÍVERES CON DISTRIBUCIÓN EN UNIDADES MEDICAS DEL IMSS

Licitación pública

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1588272

Instituto Mexicano del Seguro Social

$85,128,975.64

1 de enero al 31 de diciembre

Licitación

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1586602

IMSS-Del. Guerrero, Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento #050GYR001

$25,540,000

Licitación

1 de enero al 31 de diciembre

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1586851

IMSS-Del. Guerrero, Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento #050GYR001

$2,360,000

Licitación pública

1 de enero al 31 de diciembre

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1586851

Instituto Mexicano del Seguro Social

$42,230,499.1

Suministro de víveres para unidades médicas y guarderías 2019

licitación pública

1 de enero al 31 de diciembre

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1592057

Instituto Mexicano del Seguro Social

$5,463,226.38

Suministro de víveres para unidades médicas y guarderías 2019

licitación pública

1 de enero al 31 de diciembre

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1592057

IMSS-Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Delegación Regional Estado de México Oriente #050GYR028

$300,000

2 de enero al 15 de febrero

Adjudicación directa

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1605494

IMSS-UMAE HOSPITAL GENERAL DR GAUDENCIO GONZALEZ GARZA CMN LA RAZA #050GYR043

$34,887,224.4

1 de enero al 31 de diciembre

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE VÍVERES

Licitación pública

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1591878

IMSS-UMAE HOSPITAL GENERAL DR GAUDENCIO GONZALEZ GARZA CMN LA RAZA #050GYR043

$5,609,792.49

1 de enero al 31 de diciembre

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE VÍVERES

Licitación pública

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1591878

IMSS-UMAE HOSPITAL GENERAL DR GAUDENCIO GONZÁLEZ GARZA CMN LA RAZA #050GYR043

$5,903,506.42

1 de enero al 31 de diciembre

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE VÍVERES

Licitación pública

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1591878

IMSS-UMAE HOSPITAL GENERAL DR GAUDENCIO GONZALEZ GARZA CMN LA RAZA #050GYR043

$34,824,009.6

1 de enero al 13 de marzo

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE VÍVERES

Licitación pública

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1591878

IMSS-Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Sur del Distrito Federal #050GYR025

$179,033.2

9 de enero al 31 de enero

Adquisición de Leche

Adjudicación directa

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1606284

IMSS-Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Sur del Distrito Federal #050GYR025

$555,060.8

Víveres

1 a 15 de febrero

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1614146

Instituto Mexicano del Seguro Social

$1,359,075

29 de marzo a 31 de diciembre

Invitación a cuando menos 3 proveedores

https://compranet.hacienda.gob.mx/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=1637280

TOTAL: 289 millones 665 mil 146 pesos

(Ameyaltzin Salazar)