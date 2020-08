Contra covid no recurramos a medidas extremas: Juan Manuel Carreras

Juan Manuel Carreras López, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) advierte que para avanzar en la atención de la epidemia de covid-19 se debe evitar caer en situaciones extremas y priorizar la coordinación entre los gobiernos.

En entrevista con La Silla Rota, el gobernador de San Luis Potosí se mantiene al margen de la discusión entre algunos gobernadores y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, luego de solicitarle a éste su renuncia, sólo afirma que los acuerdos caminan bien.

Adelanta que la Conago es y seguirá siendo un organismo importante para establecer coordinación entre el gobierno federal y los estados, agendar prioridades; pese a que su permanencia pueda depender de Morena después de 2021.

- ¿Cómo lo han tratado sus primeros encargos al frente de la Conago?

Sigue siendo el primer objetivo el tema sanitario, el tema es el que más nos interesa, y de la mano con ello, los efectos que está teniendo, particularmente en el ámbito económico. Las circunstancias ya no son las mismas de marzo y abril, y por supuesto hay que tratar de entender cómo -con el debido cuidado y equilibrio- también se puedan ir incorporando ciertas actividades laborales.

Está latente también el tema de una economía que no está teniendo números positivos, sino negativos, y que está teniendo menos actividad y uno de los indicadores que también se ven afectados es el tema de los recursos púbicos, justo cuando tienes que incrementar tus capacidades para atender la emergencia sanitaria.

- ¿Hay confianza de parte de la Conago en las acciones que está llevando a cabo el subsecretario Hugo López-Gatell?

Todos los integrantes de la Conago han mostrado una gran institucionalidad. Lo que necesitamos es tener muy buena comunicación para coordinar adecuadamente los esfuerzos de la sociedad.

Estamos trabajando en tres cosas específicas: en coordinación, primero es que los procedimientos con los que se va a establecer la semaforización tengan fechas para tener información [...] tiene que haber una fecha de corte.

Con ese grado de semaforización, ponerse de acuerdo con los sectores productivos para poder establecer cosas muy prácticas, como pueden ser horarios, cupos, cierto tipo de actividades, si se realizan al aire libre o no y ya cosas muy específicas.

Y un tercer punto es, que un grupo científico lo tiene que estar observando de manera constante, queremos que esa discusión científica pueda tener siempre margen de libertad, poder estar integrando eventualmente nuevos criterios o estar cambiando sus ponderaciones, de la mano con las autoridades.

Y en medio de reuniones de trabajo y de discusiones, a veces se pueden plantear posiciones extremas y justo es lo que queremos evitar, si existe toda esta comunicación cotidiana entre las instituciones de salud federales y estatales, lo que necesitamos es que todos compartamos los mismos criterios y nos pongamos de acuerdo, no que pensemos en situaciones extremas de desacuerdo.

- ¿Se han planteado situaciones extremas en estas reuniones de trabajo?

No, no, se han planteado como hipótesis que pudieran suceder, no que estén sucediendo son discusiones de borrador, de documentos de borrador, no le estoy dando la mayor importancia porque todavía no terminamos, es decir, nunca se ha plasmado, en un documento que tengamos los gobernadores, alguna circunstancia extrema, se plantean como discusiones prácticas, hipótesis de trabajo.

- ¿Este acuerdo de semáforos con Segob ve que vaya caminando bien?

Vamos en el camino correcto, creo que hemos avanzado en algunos puntos. Hay que escuchar a todos los integrantes, hay que escuchar también al Sector Salud, pero me parece que cada vez estamos más cerca de los acuerdos, creo que tiene que privilegiarse más donde están los acuerdos que los desacuerdos.

- ¿Cree que el pacto fiscal golpea a los estados?

Creo que este tema es muy amplio, algunos han planteado la necesidad de la revisión y todos hemos mostrado disposición a que es un tema que se tiene que revisar y aquí incluyo al presidente de la República y al gobierno federal, el tema sería tratar de construir una ruta, porque no nada más es un tema entre estados y federación, es muy importante también las opiniones y las voces del sector productivo del país.

Estamos tratando de, primero, tener esa ruta, yo no sé si eventualmente vamos a concluir en ello, porque eso sería un acuerdo mayor que rebasaría a lo que es la Conago, sería un acuerdo de más partes, pero eventualmente estaríamos analizando esta posibilidad.

- ¿Urge un nuevo pacto fiscal?

Urge discutirlo, urge platicarlo, estamos viviendo un tiempo de emergencia donde tenemos mayores necesidades de gasto y hay menos recursos públicos que se están recaudando porque van ligados a la economía, es un tema que se tiene que abordar.

- ¿Cómo ha visto el tema de seguridad con la entrada de la Guardia Nacional?

Evidentemente, las medidas que se van tomando en el tema sanitario para atajar la contingencia afectaron a ciertas actividades delictivas y estas están reduciéndose, pero hay otras que se vuelven más violentas y tenemos que estar claros de estos efectos también, para llevar a cabo una contención de las mismas.

- ¿Cómo ve la salpicada de algunos gobernadores con el caso Emilio Lozoya?

Lo que tenemos es alguna información con carácter de medios de información y en las reuniones de Conago no hemos abordado esa circunstancia. Lo único que podemos decir es que la posición general de todos es que cualquier circunstancia que se tenga que resolver se haga conforme a derecho.

- ¿Cree necesario cambiar el esquema de la Conago?

El diálogo entre los distintos sectores y los niveles de gobierno va teniendo distintas expresiones y la Conago es un instrumento más que, yo siento, en este momento sí es de utilidad porque nos permite escucharnos a todos en momentos donde estamos viviendo circunstancias que no habíamos vivido.

Por supuesto que siempre hay que estarla adecuando y hay planteamientos que ya han hecho para modificar lineamientos o a nuestro régimen interior de funcionamiento, cosa que ocurrirá seguramente dentro de las mejores prácticas.

- Si para 2021 hay mayoría de gobernadores de Morena, ¿hay vigencia para la Conago o la pueden sepultar?

Habrá que esperar que ocurran las elecciones y ya serán decisiones que tomarán quienes estén cargo de ese tema. Yo en lo personal considero que la Conago es y seguirá siendo un mecanismo útil para construir una agenda de trabajo entre instancias de gobierno.

(María José Pardo)