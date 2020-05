¿Contra covid-19, ciencia neoliberal o del pueblo?

El uso de términos como "ciencia neoliberal" y "ciencia pública", empleados por María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ideologizan a la ciencia, que es universal.

Así lo consideraron científicos consultados por La Silla Rota. Pero además obstaculizan que en México se empleen mejor los recursos científicos en situaciones como el coronavirus, y se polariza a la comunidad científica, consideraron por separado el doctor en física, Shahen Hacyan y la astrónoma Julieta Fierro. Ambos alertaron que al hacer tales categorizaciones se pueden apoyar proyectos cercanos ideológicamente pero que carezcan de rigor científico. La única división que aceptaron es la de ciencia básica y ciencia aplicada, ambas relacionadas entre sí y con la misma importancia.

Por su parte la integrante de la organización ProCienciaMx, Alma Maldonado, opinó que utilizar ambos términos muestra las filias y fobias ideológicas de la titular del Consejo, y aseguró que sí ha habido algo neoliberal durante su actual gestión son los recortes a la ciencia.

El ex coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Luis Fernández Zayas por su parte dijo que se trata de una discusión que no es nueva entre científicos, pero que en este momento el término no resulta útil.

GESTIÓN POLÉMICA

La gestión de Álvarez-Buylla ha sido cuestionada por la disminución de un 23 por ciento de becas para investigadores mexicanos, así como a los centros públicos de investigación. A ello se suma un clima de confrontación entre la comunidad científica, tal como manifestó la organización ProCienciaMx el 7 de octubre pasado.

También se sumó a la política del presidente López Obrador de dejar de dar recursos a organizaciones de la sociedad civil, y en su caso ya no le dio al Foro Consultivo.

Asimismo ha estado en el ojo del huracán por la destitución de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, uno de ellos el doctor Antonio Lazcano, uno de los más reconocidos epidemiólogos del mundo. La destitución ocurrió en septiembre del año pasado, luego de que el reputado investigador lanzó unas críticas sobre el rumbo de la ciencia bajo la 4T.

El más reciente escándalo es la licitación de un seguro médico especial para 26 jefes de área y sus familiares del Conacyt, que abarca de marzo a fines de 2020. Según información publicada el 30 de abril por el diario El País. La licitación se lanzó el 28 de febrero, el mismo día que murió la primera víctima en México por la covid, y el contrato alcanza los 2.4 millones de pesos

RESPUESTA DESARTICULADA CULPA DE LA CIENCIA NEOLIBERAL

María Elena Álvarez-Buylla estuvo presente en la conferencia norturnera del 23 de abril del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, donde además de hacer el anuncio de que el Conacyt coordinaría la fabricación de 500 ventiladores en México para atender a pacientes con la covid, criticó que la ´ciencia neoliberal´ haya dejado al país con unas capacidades de articulación limitadas, baja eficiencia en innovación, transferencias millonarias al sector privado, abandono de la ciencia básica y dependencia para enfrentar la pandemia.

"Cuando llegamos al Conacyt nos encontramos esta paradoja, había aumentado el gasto en ciencia y tecnología en el último sexenio, por lo tanto había subido el país siete lugares en términos de gasto. Sin embargo, con ese mayor gasto el país bajó, perdió 16 lugares en eficiencia de innovación. Para ser más profunda la paradoja, nos encontramos que más de 35 mil millones de pesos vía Conacyt se habían transferido a las empresas privadas y sin embargo nos encontramos con esta incapacidad de innovación, articulación y respuesta rápida ante retos tecnológicos que tenemos", dijo, luego de mostrar una lámina con las palabras ´ciencia neoliberal´.

La titular del Conacyt explicó que México destinaba el 0.31 por ciento del Producto Interno Bruto a la ciencia –el año pasado fue de 0.4 por ciento- y otros países tienen porcentaje mayor del PIB como Italia, lo que no garantizaba una mejor manera de enfrentarse a situaciones como la de la pandemia, y que para hacerlo de mejor manera se requiere un régimen como el encabezado por López Obrador.

"Sin embargo esto lo que nos muestra es que el gasto en ciencia y tecnología no es suficiente para resolver un problema tan grave como el que estamos enfrentando y tampoco para tener una política en la que la ciencia y tecnología estén comprometidas con el bienestar social y cuidado ambiental. Para eso necesitamos un régimen político como el que se está construyendo en este país con el liderazgo del licenciado Andrés Manuel López Obrador, donde realmente estos recursos científicos y tecnológicos de innovación se canalicen para aportar al conocimiento universal desde nuestro país y para resolver problemas urgentes como los que tenemos ahora de salud para ir en favor del bienestar social y del cuidado ambiental", expresó en su exposición realizada en Palacio Nacional.

Incluso, propuso repensar la organización mundial del sistema neoliberal.

"Esta crisis nos está invitando y así lo han manifestado muchos científicos en el mundo, a repensar la organización mundial del sistema neoliberal, puesto que estamos viviendo es un síntoma del fracaso de un modo civilizatorio de un sistema neoliberal y esto ha afectado y ha cooptado a la ciencia y países con poderosísimos sistemas tecnocientíficos como Estados Unidos no están pudiendo hacer frente a un reto como este país y ahí están muriendo muchísimas personas", añadió.

Ya el 27 de junio del año pasado había expresado que con la 4T había un momento inédito para la ciencia, tecnología e innovación comprometida con el pueblo y aseguró que entre 2013 y 2018, casi la mitad de los fondos del Conacyt fueron transferidos al sector privado. Eso llevó a que México ganara en cuestión de gastos destinados a la ciencia 7 lugares a nivel mundial, del 63 al 56, pero en contraste descendió 15 lugares, del 56 al 72. Entonces habló del abandono de parte del gobierno a la ciencia básica y que incluso entre 2017 y 2019 no se invirtió un solo peso, mientras que en 2019 se recuperó el apoyo a la "ciencia pública", con 1 mil 659 millones de pesos.

Cabe mencionar sobre el término Ciencia Neoliberal que desde 2011 forma parte del curso Estudios de la Ciencia, de la Universidad de San Diego, en California, en Estados Unidos. Ahí se estudia la crisis de los mercados petroleros en 1973, el neoliberalismo de la Guerra Fría, periodo en el que "la organización abierta de investigación científica se vinculó filosóficamente con la política y la economía de la democracia capitalista".

El curso incluye entre sus lecturas el texto Ciencia Neoliberal y comercio global en México, donde la antropóloga Cori Hayden se ocupa de un capítulo llamado Cuando la naturaleza se hace pública: la creación y destrucción de la bioprospección en México. El material fue publicado por la Universidad de Princeton.

PELIGROSO

El doctor en Física por la Universidad de Sussex e investigador del Instituto de Física por la UNAM, Shahen Hacyan, recordó que en el pasado se han hecho distinciones de la ciencia y las experiencias no han sido afortunadas.

"Considero que no hay tal cosa como ciencia neoliberal o ciencia de tal tendencia política. Daba el ejemplo, muy mal ejemplo, de lo que pasó en la Alemania nazi, en la Unión Soviética que justamente por estar promoviendo una supuesta ciencia proletaria estuvieron apoyando las teorías genéticas del supuesto científico Trofim Denisovich Lysenko que tenía sus propias teorías genéticas y que supuestamente estaba de acuerdo con el materialismo dialéctico y al final de cuentas eso provocó una tragedia en la agricultura soviética en los años 60", dijo en entrevista con La Silla Rota.

"Para mí es muy preocupante que la directora del Conacyt todavía a estas alturas de la historia aún nos hable de que hay ciencia neoliberal", agregó Hacyan.

La astrónoma y ex directora del Museo Universum, Julieta Fierro fue también consultada al respecto sobre las declaraciones hechas por María Elena Álvarez-Buylla.

"En particular lamento las declaraciones de la doctora porque dejó de apoyar económicamente por diferentes razones y rubros a los centros de investigación en matemáticas como es el Cimat, los investigadores se la pasaron muy mal, pero ahora está acudiendo a ellos para tratar de entender cómo se propaga la covid, hacer simulaciones y gracias a los investigadores matemáticos puros del Cimat están logrando estos programas, así como los de la UNAM. No apoyar las ciencias puras como las matemáticas es un error inmenso. Menos mal que ahora ella rectificó".

-¿Este tema de ideologizar la ciencia lo había visto en su carrera como científica?

-Jamás, me parece escalofriante. La astronomía no sirve para reducir el precio de las tortillas, pero sirve para que la gente tenga imaginación. Piense, es una ventana de las demás fuentes, se puede abarcar desde el punto de la ciencia y la maravilla de los astros hace soñar a las personas, no solo necesitamos productos prácticos para vivir, también desarrollar nuestro intelecto y ciencias como la astronomía permiten el desarrollo intelectual de las personas. Oponerse a estas ciencias me parece un error garrafal, inexplicable, no entiendo cómo la doctora ha menospreciado a los científicos y los ha ofendido de muchas maneras, siendo que somos el motor del desarrollo de las naciones y desarrollamos habilidades productivas", agregó.

La doctora en Educación Superior por el Boston College, Alma Maldonado, consideró que una categorización de ciencia neoliberal y ciencia del pueblo es innecesaria en estos momentos, solo muestra las filias y fobias ideológicas, pero que además si algo ha mostrado ser neoliberal, es el recorte de recursos que se ha hecho a la ciencia durante el actual gobierno.

"Considero que es grave que en momentos de crisis para el país y el mundo donde además ha reconocido por todos lados la importancia del papel de la ciencia y sus contribuciones y donde todo esperamos que las respuestas de la ciencia nos ayuden con esta crisis. Sí me parece muy grave que estemos en estas discusiones que son básicamente ideológicas, quizá políticas y que nos estemos desgastando en ello, cuando si vamos a hacer una discusión la tendríamos que hacer muy seria sobre qué está entendiendo por ciencia neoliberal. Es muy confuso y después discutir lo de fondo, qué es lo que está haciendo el gobierno en términos de política científica.

"Podemos estar hablando mucho de ciencia neoliberal y se está refiriendo más a políticas científicas neoliberales, pero para mí no hay nada más neoliberal que recortar los recursos a la ciencia y a la educación y eso se puede discutir desde muchos puntos de vista y esos son los temas más relevantes. Cuando más necesitamos de la ciencia estamos ante estos recortes francamente escandalosos y que van a dejar en una situación de absoluta gravedad a los centros de investigación y no solo eso, sino a los centros educativos porque con estos recortes de 75 por ciento de gasto corriente presupuestal nos van a dejar en situación complicada. Todo eso me parece política científica neoliberal si de eso se trata. Pero lo más importante en este momento es discutir qué vamos a hacer con esta crisis, cómo se va a resolver".

El ex director del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Luis Fernández Zayas recordó que el tema de ciencia neoliberal ha sido motivo de discusión entre algunos colegas y reconoció que los recortes hechos a la ciencia forman parte de la molestia de la comunidad científica hacia la doctora Álvarez-Buylla.

Además, el doctor en ingeniería por la Universidad de Bristol mencionó que para figurar en la ciencia a nivel internacional se deben publicar los artículos de investigación en las mejores revistas de corte mundial, y para formar parte del Sistema Nacional de Investigadores se requiere una certificación que no precisamente la da el pueblo.

Sin embargo, reconoció que incluir en la pentahélice de la ciencia en México el cuidado del medio ambiente y proyectos útiles para México, como propone el Conacyt, además de incluir al gobierno, la academia y las empresas, es positivo.

"Esta discusión entre ciencia neoliberal o global y la ciencia para el pueblo debemos entender que cada país debe poner sus intereses y no seguir las normas que se establecen en la mayor universidad del mundo al este de Estados Unidos y seguirla como corderitos. No es tan descabellado ni tan radical y hay que ver dónde se pueden rescatar los nuevos conceptos. Y dejar la idea de que todo lo que se estaba haciendo estaba perfecto, no lo estaba. Claro que no", admitió.

LA IMPORTANCIA DE LAS CIENCIAS BÁSICAS Y APLICADAS ES IGUAL

Una de las críticas de parte de Álvarez-Buylla a la gestión anterior en el Conacyt es que hubo poca atención a las ciencias aplicadas, lo que la comunidad científica ha considerado que es un desdén a la ciencia básica.

Shahen Hacyan explicó a La Silla Rota que ambas son importantes.

-¿Con divisiones como esta de ciencia neoliberal y pública se puede discriminar proyectos científicos al hacer a un lado a proyectos que no le son útiles al pueblo?

-Yo lo veo como un gran riesgo, que se ya no se apoye correctamente a la ciencia básica y por otro lado de hacer ciencia por el pueblo se presta mucho a charlatanería, como vimos en el caso de Lysenko. Aclaro que no toda la gente que hace cosas aplicadas sean charlatanes, al contrario, pero sí se presta a que surja gente como Lysenko que el supuestamente vayan a ayudar al pueblo, se llevan una buena parte del presupuesto y al final de cuentas sean un fiasco. Espero no sea un caso como el suyo o los científicos nazis que hacían ciencia aria, no hemos llegado a ese extremo ni creo que se llegue pero hay que tener eso presente.

Hacyan dejó claro que no cree que se lleguen a extremos de persecución hacia quienes hagan ciencia neoliberal, que ocurra como en la Unión Soviética donde muchos acabaron en la cárcel como el físico Lev Landau a quien al final los tuvieron que sacar para ayudar a desarrollar el programa nuclear de la desaparecida URSS.

"En México no creo vamos a llegar al extremo de meter a la cárcel a aquellos que no piensen como la doctora pero sí es preocupante que tenga esas actitudes. Hay ciencia básica y la aplicada y esta toda relacionada y no tiene que ver con las ideologías y los sistemas económicos".

El autor del libro Relatividad para principiantes fue cuestionado sobre si resulta preocupante esta clasificación entre ciencia neoliberal y pública y si puede llegar a afectar la manera en que se atiende una crisis como la de la pandemia por covid, y respondió que sí.

"Por supuesto puede afectar. Como le decía el problema es que no hay tal cosa como ciencia neoliberal o ciencia del pueblo, hay una ciencia y punto. Hay una ciencia internacional, eso sí quiero insistir. Ahorita se han restringido las becas al doctorado al extranjero y las consecuencias es que nos podemos quedar encerrados en nuestra propia investigación sin tener el contacto con colegas extranjeros".

Sobre la reducción al número de becas otorgadas a investigadores para que cursen sus posgrados en el extranjero dijo que eso complica el acercamiento con la ciencia más actual y su carácter universal.

"No hay tal cosa como ciencia nacional, si usted entra en la mayoría de los artículos que se publican son colaboraciones internacionales, entonces es muy importante tener el contacto internacional y actualmente se ha restringido muchísimo las becas de doctorado al extranjero y eso tiene muchos problemas para personas que se dedican a ciencias básicas porque lo que es básico hoy en día y dentro de unos años puede ser aplicado. Por ejemplo los trabajos de investigación de Faraday de hace dos siglos en su época sobre electricidad y magnetismo decía que era por curiosidad. Le preguntaban para qué sirve, y él contestaba, sirve lo mismo que un recién nacido, ¿para qué sirve un recién nacido? Los trabajos de Faraday dieron lugar al aprovechamiento de la electricidad, sin eso aun estaríamos usando velas y lámparas de petróleo.

"El láser surgió de otra idea que tuvo Einstein allá por 1920 y 40 años después a alguien se le ocurrió la idea de implementar eso y lo volvió realidad y sabe lo importante que es el láser actualmente".

Pese a las críticas, el investigador del Instituto de Física afirmó que aún le da el beneficio de la duda a la titular de Conacyt.

"Mira, respeto a la doctora Álvarez, todavía quiero darle el beneficio de la duda, todos cometemos errores, espero que recapacite, es una persona diligente y capaz, pero tiene que tener cuidado con estas aseveraciones de ciencia neoliberal y tener más cuidado de cómo se distribuyen las becas de doctorado, las prioridades sí debería tener más contacto con la comunidad científica, con el foro consultivo, no entiendo por qué se peleó con la gente del foro. Debería tener más contacto con la gente de la academia mexicana de ciencias, yo todavía quiero darle el beneficio de la duda".

LAS CIENCIAS BÁSICAS AYUDAN A AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO

La profesora de la Facultad de Ciencias, Julieta Fierro consideró que la utilidad de las ciencias básicas es avanzar en el conocimiento y no nacen con un interés en algo práctico.

"Uno preguntaría por qué invierte México en estas ciencias que no tienen aplicación inmediata, la razón de ser es que todas las ciencias básicas avanzan el conocimiento, sino fuera porque astrónomos querían medir las ondas gravitacionales que en principio producen los hoyos negros cuando colisionan entre sí, pusieron en orbitas para medir estas ondas gravitacionales. El experimento falló pero se perfeccionaron los posicionadores globales y gracias a ellos ahora puede medirse la movilidad y cómo esta afecta a la propagación de la covid 19.

"Así como este ejemplo hay miles, sin ciencia básica no hay desarrollo tecnológico, sin desarrollo tecnológico no hay innovación. Por ejemplo un celular es producto de la innovación. Se requirió ciencias materiales, tecnología para mejores cámaras y mejor manera de almacenar mejores datos y comunicaciones, más los posicionadores globales, así que dejar de apoyar a ciencias básicas es un error muy grande".

Pero además para que se dé la innovación como celulares se necesita que los científicos interactúen con los industriales porque ellos son responsables de desarrollarlos, no los científicos, señaló.

"Podemos platicar con ellos, hacer transferencia de tecnología que ellos pueden transformar en productos de innovación. La humanidad no tiene futuro sin proyectos de innovación como celulares. Imagínese lo que costaba antes mandar una carta por ferrocarril".

-¿Qué no se tenga concepto de ciencia universal puede atraer riesgos frente a la pandemia?

-Por supuesto. ¿Por qué se ha paralizado la economía? Porque no tenemos suficientes hospitales para tratar a todos los enfermos que se podían enfermar si no nos quedamos en nuestra casa, si tuviéramos 20 veces más hospitales con los médicos que hacen falta no tendríamos por qué paralizar la economía y nos pusiéramos a investigar en cuáles medicamentos pueden funcionar y ojalá una vacuna, es muy difícil generar vacuna contra el virus, pero se tiene que avanzar en eso. Cuando venga el rebote de la pandemia no tendríamos por qué frenar la economía, el rebote va a venir.

"La solución está en tener más camas de hospitales, que pueden ser móviles como los del ejército en plan DNIII, lo necesitamos hacer para no frenar economía, además a seguir aportando investigaciones en ciencia básica. Finalmente que Álvarez-Buylla haya colaborado con industrias para producir respiradores fue un proyecto mexicano, pero no fue innovación mexicana, fue adaptación de un proyecto que existía de afuera. Lo ideal sería hacer innovación. Además el tipo de pandemia en México tiene sus variantes y hay que buscar la manera de entender la pandemia a la mexicana y ver productos de otros lados cómo funcionan y comenzar a probarlos en México o desarrollar moléculas que sirvan para combatir este mal".

-¿No se está haciendo?

-No, porque en el pasado no se apoyó a todas las ciencias, no puede haber ciencia que sobreviva solita. Los físicos necesitan de los matemáticos y los matemáticos y físicos necesitan de los biólogos y ellos necesitan inteligencia artificial y así, las ciencias modernas son multidisciplinarias, dice la también divulgadora.

"No tengo nada contra la doctora. Lo que me duele en el alma es que nos ataque a los científicos porque somos su gremio, debería ser al contrario, debería unirse, formarse redes, admirar lo que muchos hacemos en lugar de estarnos utilizando, no tiene ningún sentido. Ella es parte de nuestro gremio y nos sorprende que nos ofrenda y nos descalifique de esta manera terrible y no tiene sentido.

-¿No hubo tampoco un mayor presupuesto?

-No, es una lástima porque la ciencia básica resuelve problemas. Pasó como en la epidemia anterior, AH1N1, como no había apoyo a la ciencia no pudimos desarrollar. Hubiera sido necesario. Esa vez por fortuna eran menos transmisibles y menos agresivos contra cuerpo humano, este es de muy alta transmisión y efectos que producen en cuerpo son horrorosos.

RECORTES PREOCUPANTES

La integrante de ProCienciaMx, Alma Maldonado recordó que durante su estancia en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos había escuchado una terminología como de capitalismo académico, pero se trataba de una construcción teórica en sociología o estudio de políticas educativas o científicas.

En el caso de la ciencia ponerle adjetivos es riesgoso y considera que Álvarez-Buylla debería abundar más sobre el concepto de ciencia neoliberal.

"Ponerle adjetivos a la ciencia es muy riesgoso no porque no los tenga, la ciencia tiene intereses, posturas, agenda. No es neutral, yo escojo un tema de investigación porque me interesa tal asunto y puedo decidir con quién colaboro y con quién no por muchas razones, los mismos países, esto se ha estudiado mucho, no es porque sea neutra pero si lo que tendríamos que estudiar cuál es esta definición de donde la está sacando y que significa para ella".

Reiteró que los recortes hechos a la ciencia por el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador parecen de corte neoliberal, lo cual es una paradoja al ser de un gobierno que se autodenomina de izquierda.

Le preocupa el nuevo recorte de 75 por ciento en gastos de gobierno que se avecinan como parte de las medidas para obtener recursos contra la covid, y prevé que además el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados resulten afectados.

"¿Qué es hacer investigación científica con un recorte de esa naturaleza, yo que hago investigación de educación y política científica quizá no, pero los que necesitan recursos, refrigeradores que funcionen para que tengan compuestos y organismos y de pronto los van a desconectar porque no van a tener dinero para pagar la luz, a ese nivel estamos discutiendo que va a pasar con los centros de investigación y con muchas instituciones que pueden cortar el gasto 75 por ciento, sobre todo las que no son autónomos, no hay política neoliberal mayor que esa. No sé si es lo que se quiere discutir. Si se quiere discutir que se hizo en el pasado, la postura de muchos de nosotros ha sido clara, si hubo desvíos, desfalcos o fraudes que se investigue y persiga a quienes los hayan cometido, nadie está por encima para encubrirlo, ese es un fraude a la nación y a la ciencia.

"No sé si a eso se refiere con neoliberal o está hablando desde sus fobias ideológicas y el problema de ideologizar la ciencia es que terminas asumiendo posiciones dogmáticas y no hay nada más anticientífico que ser antidogmático", remarcó.

-Hacerlo en este momento, ¿es un timing raro?

-No solo raro, es mezquino y a la larga ser problema porque en lugar de convocar a comunidad científica, se le ha pedido prácticamente una tregua al conacyt en términos de convocatorias, ahorita hoy cierra convocatoria, de la ley se le pidió que ampliara el plazo. No es tiempo de andar en disputas políticas, en lugar de convocar a amplios sectores desde el consejo se ha convocado a sus amigos, a sus grupos y nada más eso no hay nada más mezquino que eso en un momento de crisis.

***

La Silla Rota buscó conocer la postura de María Elena Álvarez-Buylla, y contactó a su oficina de prensa. La respuesta es que buscarían encontrar un espacio para la entrevista y prometieron llamar para informar al respecto.

Desde el año pasado La Silla Rota ha buscado a la titular de Conacyt para conocer su postura sobre las críticas que ha recibido su trabajo, pero no ha dado la entrevista.

fmma