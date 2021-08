Continúa el pleito AMLO-Anaya; ¿cuál es el reto ahora del panista?

Ricardo Anaya compartió a través de sus redes sociales un video donde lanzó un reto al presidente Andrés Manuel López Obrador y asegura que se presentará ante las autoridades, siempre y cuando sea el mismo día ante el mismo juez que tus dos hermanos, y que nos den el mismo trato y se valoren nuestras pruebas de la misma manera.

''Vamos a ver qué te parece lo siguiente: Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, que nos den el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera", recalcó Anaya.

El panista señala que el escándalo de los hermanos del presidente donde hay videos recibiendo dinero en efectivo; mientras que las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya, por eso no hay pruebas.

"¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti?", cuestionó Anaya en el video lanzado en su Twitter.

Además, el excandidato presidencial pidió a los reporteros y reporteras de la conferencia mañanera comentarle a López Obrador, quien se encuentra en Veracruz, comentarle sobre su "reto", para ver si se anima a responderle.

Anaya Cortés señaló que en los últimos días el mandatario le ha dedicado 58 minutos de su mañanera a las acusaciones en su contra, sin embargo, a él le tomó un minuto para responderle y retarlo a llamar a declarar a sus hermanos por los videos en los que se les observa recibir dinero de David Léon.

El lunes, el presidente López Obrador negó estar coludido en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR)contra Anaya.

¿QUÉ LE RESPONDIÓ AMLO?

El presidente López Obrador respondió al reto de Anaya y expuso que el panista busca tener protección de manera mañosa al echarle la culpa a él de las acusaciones en su contra en el caso de presuntos sobornos para avalar la reforma energética en el Congreso.

"De manera mañosa me echa la culpa para buscar protección, que asuma su responsabilidad y en el caso de mis hermanos que la autoridad actúe, yo no tengo que ver con la Fiscalía, ya no es el tiempo de antes donde el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía qué hacer", dijo en la mañanera de este miércoles que realiza desde Veracruz.

"Ya que haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad, nada más que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa es que es chueco e hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos, entonces él lo sabe", afirmó el presidente.

Recordó que en un debate presidencial de 2018, en algo que no se vio en televisión, José Antonio Meade le dijo "corrupto" a Anaya.

"Recuerdo el debate, esto no salió al aire, y Meade diciendo ´eres un corrupto´ a Anaya, nada más que no salió, yo estaba junto a Meade, yo no dije nada, ´allá ustedes´, o ´se llevan fuerte'", contó López Obrador.

El mandatario mexicano llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar a conocer la naturaleza de las acusaciones que realiza contra Ricardo Anaya.

"Esto es un asunto de interés público que a todos nos atañe, a todos nos importa, ojalá la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya, para que no quede en especulación; si no, me va seguir echando la culpa a mí. Es más, si la Fiscalía no va dar a conocer la causa, yo voy a estar insistiendo en que se transparente el proceso", lanzó.

Por otra parte, ironizó al decir que en lo político hasta le podría convenir que "el partido conservador" postulara como candidato a Anaya. También, mencionó a otros posibles candidatos de la oposición en tono de burla: los periodistas Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, así como dueño de los Oxxos, a Yunes o a líderes de los partidos políticos.

AMLO VERSU ANAYA

El fin de semana, Ricardo Anaya fue citado a una audiencia en el Reclusorio Norte, para imputarle los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, los cueles suman un total de 30 años de cárcel.

"Sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrador amablemente me lo propone, no me van a dejar salir. Cómo voy a creer en un juicio justo, cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme", dijo el panista en un video el lunes.

López Obrador llamó a Anaya a presentarse a la audiencia que surge de una acusación hecha por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

"Claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al Presidente más mentiroso de la historia. Sé perfectamente que si entro al Reclusorio, como López Obrador amablemente me propone, no me van a dejar salir. Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme", lanzó.

Destacó que si queda tras las rejas perdería sus derechos políticos, no podría ser candidato a la Presidencia en 2024, ni hacer videos para denunciar la ineptitud de la 4T. "Esa es la razón de fondo por la que me quiere encarcelar", indicó.

En respuesta a estos señalamientos, el mandatario indicó que Anaya pensó que culpando al Ejecutivo federal iba a librarse de las acusaciones de la FGR.

"Se le juntaron esas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara. Entonces, se le hizo fácil decir 'me está persiguiendo, Andrés Manuel'. Ahora sí que como diría su compañero camarada del bloque conservador, '¿y yo por qué?'. Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar, muy mal, muy mal ese proceder", destacó desde Palacio Nacional.

López Obrador dijo que este caso puede quedar como lección para los jóvenes, para que aprendan que la política no es para trepadores y ambiciosos.

"Él me acusa con un Twitter, yo respondo lo que yo creo, que él debe de hacer, no irse del país y enfrentar su situación, el que nada debe nada teme, y él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila. Incluso no afecta a ir a la cárcel cuando uno es inocente, porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente. Cuántos dirigentes han ido a la cárcel y salen", comentó.









