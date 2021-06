Consulta sobre Ley Zaldívar, “para que AMLO mida fuerza en el Poder Judicial”

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, hizo llegar a sus correligionarios una consulta para conocer su parecer y postura jurídica respecto a la posible extensión de su mandato, contenida en la reforma al Poder Judicial que fue ya publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Expertos consultados por La Silla Rota calificaron el hecho como una “vacilada”, una manera de seguir los pasos del presidente Andrés Manuel López Obrador –aplicando consultas– o una ruta de salida para rechazar la oferta hecha por el Poder Legislativo.

Las cinco preguntas que se hicieron llegar a los ministros de la Corte fueron dadas a conocer por el propio ministro Zaldívar. En ellas pregunta qué postura debe tomar el Poder Judicial sobre el tema, con cuántos votos se debe avalar o rechazar y pide su opinión respecto a si el artículo 13 transitorio viola o no, la ley.

Comparto escrito por el que activo el procedimiento para que el Pleno de la SCJN se pronuncie, a la brevedad, sobre la constitucionalidad del artículo décimo tercero transitorio de la reforma judicial. pic.twitter.com/ovrggBtAOj — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) June 14, 2021

“ES UNA VACILADA”

Así calificó el senador panista Damián Zepeda el anuncio de Zaldívar. “Es una falta de respeto a la Corte y al país. Me parece que el ministro está acorralado, sondeando a la Corte para ver cómo procesar el tema y quiere ver qué opinión tendrían al respecto. No le doy seriedad a las preguntas porque sus propias respuestas están en la Constitución”.

El legislador consideró que las respuestas de la consulta podrían terminar en nada. “Un ministro serio responderá acorde a la Constitución. Lo honorable sería decir abiertamente que no se acepta la propuesta”, dijo.

El senador aseguró que, desde el Poder Legislativo, advirtió que con la consulta, el ministro presidente “solo pretende lavarse las manos”, de “un impulso que sabemos muy bien de dónde vino”, dijo acusando al mismo Poder Judicial de impulsarla.

Zepeda agregó que el tema ha sido desgastante para Zaldívar y el titular del Ejecutivo “porque esta necio en querer invadirlos y dominarlos, pero es mentira que la reforma judicial sólo pueda ser encaminada por un hombre más que por una institución”.

Para el especialista de la Universidad La Salle en Derecho Constitucional Julio Jiménez, la consulta no tiene relación con lo que realmente debe resolver la Suprema Corte de Justicia, pero sí permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador, medir fuerza dentro del Poder Judicial.

“Debemos esperar una reacción de independencia y autonomía de la Corte, respuestas objetivas e imparciales a las preguntas; sobre todo con conciencia jurídico constitucional", enlistó. Pero, dijo, "en el fondo, esto un ejercicio de músculo político del presidente de la República”.

El académico consideró que la consulta se refiere específicamente al artículo 13 transitorio, y coincidió con el senador Zepeda en que hay respuestas evidentes.

“El tema debería resolverse con dos terceras partes de los votos de los ministros, es decir al menos seis; y no como el ministro Zaldívar pone a consideración de sus compañeros en la pregunta tres. En este momento cuatro estarían a favor del presidente López Obrador por ser allegados a la ‘cuarta transformación’”.

Opinó que el ministro presidente debería excusarse del tema. Sin embargo, no descartó que el tema sea un distractor de temas relevantes y mediáticos como el informe de la Línea 12, que se dará a conocer esta semana.

"Hay intereses políticos y mediáticos, Zaldívar debería mantenerse al margen por razones de congruencia y un probable conflicto de interés".

¿ZALDÍVAR BUSCA DESLINDARSE?

Vidal Fernando Romero, profesor investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), comparó este tema "con un teatro donde ya sabemos la historia y el final para un entuerto que nunca debió haber sucedido".

Consideró que llamar a una consulta podría entenderse también como una salida jurídica para rechazar el ofrecimiento de ampliación a su cargo.

"Llamar a este tipo de procedimientos que son ad hoc me hace pensar eso. Me parece que él mismo ya se dio cuenta del error que es ese artículo transitorio extraño; quizás él ya no quiere esos dos años extra y la consulta es una manera de llegar al camino de no gracias, para no desgastarse más de lo que ya está".

En caso de que ocurra lo contrario, advirtió que sobrevendrá un escenario de fricción y conflicto, "y repetiremos la historia de que el presidente sale a defenderlo mientras Zaldívar no dice nada y se queda dos años más. Pero de seguir ese camino, llegará con un mandato muy debilitado, con una imparcialidad cuestionada que para un juez es muy grave y sobre todo que él, no es cualquier ministro".