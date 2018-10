Consulta fue transparente: Alzati; Coparmex prevé medidas legales

REDACCIÓN 29/10/2018 09:56 a.m.

El presidente de la Fundación Rosenblueth, Enrique Calderón Alzati, informó que del millón 67 mil 859 personas que votaron durante cuatro días en la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), 310 mil lo hicieron a favor de continuar la construcción en Texcoco y 747 mil por Santa Lucía.

Calderón Alzati, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que "las críticas hacía la consulta vienen de un sector opuesto a esta ejercicio democrático; sin embargo los resultados ahí están, casilla por casilla los totales por estado. Y en todos ellos no hay un sólo estado que se inclinara por Texcoco, entonces, estos resultados son muy claros".

Además señaló que dicho ejercicio "se hizo en frente de la población, nada a espaldas", y mencionó que hay fotografía tomadas por celulares sobre los resultados de cada una de las mesa, los cuales fueron enviados a las oficinas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de manera que todos estos documentos pueden ser consultados.

El presidente de la Fundación Rosenblueth declaró que la encuesta "es un parteaguas de la forma que se había hecho política en los sexenio anteriores, en donde el pueblo, que es el que al final de cuentas paga los platos rotos, no había sido consultado y la decisión había sido tomada por unas cuantas personas".

Coparmex prepara medidas legales

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex aseguró que la consulta sobre el NAICM no es representativa de la población mexicana y que es ilegal; por lo que posiblemente se tomen medidas legales para conservar la construcción en Texcoco.

El empresario aseveró que la consulta donde participaron más de 1 millón de personas es ilegal, ya que no fue sobre los lineamientos considerados por la ley "México tiene diversas formas de democracia participativa, hay la ley de consulta popular que establece las bases legales y el ejercicio que se realizó en días pasados, no cumple con la legalidad, no cumple con lo requisitos".

De Hoyos aseveró que dependiendo del posicionamiento de hoy por parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se tomaran las medidas necesarias, incluso legales para continuar con el NAICM.

Con información de Radio Fórmula





