Consuelo Duval recordó cuando rompió la biblia de una monja: "Me corrieron"

Una de las conductoras más queridas del programa de "Netas Divinas" sin duda es Consuelo Duval y recientemente recordó un episodio de su infancia muy polémico, cuando rompió una Biblia en la secundaria.

Consuelo Duval estaba en compañía de sus colegas, Galilea Montijo, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún, y reveló este episodio de su infancia tras decirles que "la violencia es el recurso de los que no saben pensar".

"Cuando yo estaba en la secundaria de monjas.... Me recordé por Will Smith, me llevó a esa historia", dijo Consuelo. Y siguió: "Estaba en la secundaria y en mi libro, atrasito, mi amiga me puso una carta. Simulé que estaba leyendo el libro, pero en realidad estaba leyendo la carta. Nada más oí que en el salón hicieron ´Tssss´, volteo y ahí estaba atrás la maestra viéndome leer la carta".

Al descubrirla, la monja "me agarra la carta y la rompe. Cables despegados: fui a su escritorio, agarré la Biblia y se la rompí".

"En realidad, yo iba a pegarle a ella, pero sentí la energía del salón, de mis compañeras, como haciendo ´No´. Entonces no le pegué a ella, pero agarré su Biblia y se la rompí, le dije ´Para que vea lo que se siente´", continuo.

Consuelo señaló que tras este episodio "obvio me corrieron un mes y reprobé hasta el día de hoy esas dos materias". "No sé quién está peor, porque Biblia consigues otra y carta no", añadió Paola Rojas. Por su parte, Natalia dijo: "También mucha Biblia, ¿pero no es muy violento con la niña? Me parece muy violenta".

(Azucena Uribe)