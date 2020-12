Conservadores son violentos, así justifica AMLO cachetada a ayudante

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que una manifestante cacheteara a un miembro de su Ayudantía durante su gira por Baja California, al tiempo que señaló que los conservadores son violentos y los llamó a serenarse.

"El conservador es violento. ¿Cómo pegar una cachetada? Todo se va saber, se va a aclarar. No se va ocultar", manifestó el mandatario.

"Estuvimos en Ensenada, nos fue muy bien, en Rosarito bien. Hubo un incidente de unas protestas, porque no bajé el vidrio, porque no lo puedo bajar, me lo tienen recomendado. Una joven le pegó una cachetada a un compañero de la ayudantía. Yo quiero expresar mi solidaridad con Abraham", explicó este miércoles en conferencia mañanera.

El presidente reconoció que la joven que cacheteó a su ayudante ya se disculpó.

"Ya se disculpó la joven por lo que hizo. Tiene que ver con los cambios que se están dando. En Baja California gobernó el PAN por muchos años, muchos simpatizantes están molestos. Irá cambiando el proceder de la gente, la regla es que no haya agresiones, no violencia. Eso sí es indebido", indicó.

"Abraham es un profesional, es politólogo, no llevamos guardaespaldas. Aunque tenga el vidrio los estoy escuchando, no es blindado. Los compañeros recogen los escritos y atienden a la gente, no es el Estado Mayor Presidencial", agregó.

EL INCIDENTE EN ROSARITO

Durante la visita del presidente López Obrador en Rosarito, Baja California, un grupo de manifestantes increpó la camioneta del mandatario exigiendo medicinas y quimioterapias para enfermos con cáncer.

Un grupo de mujeres se interpusieron en el paso de la camioneta donde viajaba el presidente para hacerle saber su inconformidad.

Con mantas en mano, integrantes de la ayudantía de López Obrador intentaron evitar que las mujeres llegaran al presidente y que continuara su camino.

Sin embargo, una de las mujeres que protestaba cacheteó a uno de los miembros de la ayudantía.

#Nación | Uno de los miembros de la ayudantía del presidente @lopezobrador_ fue cacheteado por una manifestante que exigía medicamentos oncológicos; él trataba de bloquearle el paso y evitar que el presidente fuera increpado. #ep https://t.co/kS8JdYW4HZ pic.twitter.com/8YPZLK8oJx — La Silla Rota (@lasillarota) November 29, 2020

Las mujeres llegaron a la puerta de la camioneta del presidente, pero este no bajó la ventanilla.

Como lo hizo el día anterior, cuando el presidente tampoco atendió a la madre de un pescador en su visita al municipio bajacaliforniano de Mexicali.

El encuentro con la mujer mayor fue fotografiado y viralizado en redes sociales, donde se criticó al presidente por ignorarla.

Incluso le recordaron la vez que sí atendió a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", en Badiraguato, Sinaloa, cuando él se bajó de su camioneta para saludarla al inicio de la pandemia de covid-19.

Desde el viernes, el presidente de encuentra en gira por Baja California, donde visitará los seis municipios del estado.

Los familiares de enfermos con cáncer, varios de los pacientes niños, han exigido por meses al presidente un mejor abastecimiento de medicamentos y quimioterapias.

La ausencia de los tratamientos para los enfermos con cáncer se intensificó por la pandemia de covid-19.

Ahora, los familiares de los enfermos con cáncer ha presentado una propuesta al Congreso para que a los enfermos no les falten medicamentos ni quimioterapias.