Conservadores buscan reagruparse; están desesperados: AMLO

Eso es muy ficticio, es como para decirles: ternuritas. Es evidente que no les gusta lo que está sucediendo en el país, no nos ven con buenos ojos, están en contra, pero todo eso es permitido, es la democracia, es el derecho a disentir, nada más que no hagan el ridículo, que hagan bien las cosas”, les dijo en su conferencia matutina.