Conjura Trump aranceles; habrá control migratorio: Ebrard

REDACCIÓN 07/06/2019 07:38 p.m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó vía Twitter que su país y México llegaron a un acuerdo por lo que quedaron suspendidas por tiempo indefinido las medidas de presión arancelarias que entrarían en vigor el próximo lunes y México, a su vez, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración.

Entre los acuerdos, Estados Unidos devolverá a México a todos los inmigrantes solicitantes de asilo que crucen la frontera común de forma irregular, según informaron este viernes ambos Gobiernos en una declaración conjunta.

"Aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para pedir asilo serán rápidamente devueltos a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes", indicaron los Ejecutivos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador.

"Los detalles del acuerdo serán publicados en breve por el Departamento de Estado", informó el mandatario de la Unión Americana.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

Prosiguió:

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

La oposición a los aranceles también se dio en Estados Unidos, donde los liderazgos tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea. En el mismo sentido se pronunciaron gobernadores de California, Texas y Nuevo México.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Nacional de Manufactureros advirtieron que la medida sería devastadora para los consumidores y empresas estadounidenses.

Marcelo Ebrard, canciller mexicano, también tuiteó:

"No habrá aplicación de tarifas por parte de EU el lunes. Gracias a todas las personas que nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México".

No habrá aplicación de tarifas por parte de EU el lunes. Gracias a todas las personas que nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 8 de junio de 2019

El secretario de Relaciones Exteriores, indicó en conferencia de prensa que México incrementará significativamente su esfuerzo y aplicación de la ley mexicana al de reducir la migración y regular, incluyendo el despliegue de la guardia nacional en todo el territorio nacional dando prioridad a la frontera sur.

"México está tomando decisiones decisivas para desmantelar las organizaciones del tráfico y trata de personas, así como, sus redes de financiamiento y transportes ilegales. Asimismo, México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la relación bilateral incluyendo el intercambio de información y acciones coordinadas, a fin de proteger mejor y garantizar la seguridad de la frontera".

Instrumentación de la sección 235B2C

Estados Unidos extenderá de manera inmediata la instrumentación 235 a lo largo de su frontera sur, ello implica que aquellos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo, serán retornados sin demora a México donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes de asilo.

"A su vez México por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales autorizaran la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de solicitudes de asilo. México de acuerdo con sus principios de justicia, fraternidad universal ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y la educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos", indicó.

Acciones adicionales

Ebrard afirmó que ambas partes están de acuerdo en que el caso de las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados entonces tomarían medidas adicionales, de ser necesario México y los Estados Unidos a fin de enfrentar los flujos migratorios irregulares y las cuestiones de asilo continuarán conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos.

El gobierno de Estados Unidos reiteró su beneplácito al plan de desarrollo integral lanzado por el gobierno de México, conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. México y Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica prospera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa.

Declaración conjunta

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó:

"Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EU, Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde".

Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde. pic.twitter.com/Cqd79lSJpu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8 de junio de 2019

Previamente, López Obrador se reunió en Los Cabos, en el estado mexicano de Baja California Sur, con alcaldes de ciudades de América del Norte ante quienes expresó su rechazó al "predominio del más fuerte" como vía de solución a temas como la migración al reunirse con

"Sabemos que no es opción el confrontarnos, el apostar por el predominio del más fuerte, el apostar a la guerra, esa vía no lo más conveniente", dijo López Obrador a los alcaldes de ciudades de Canadá, Estados Unidos y México.

El presidente mexicano aseguró que "el aislamiento, el vivir detrás de murallas, el no tener comunicación, relación, con los otros", tampoco ha sido positivo, porque lo que mejor funciona, argumentó, es la comunicación y la armonía.

El #GobiernoDeMéxico ???? logra acuerdo con Estados Unidos. Se suspenden indefinidamente los aranceles a exportaciones de México.



Gracias al apoyo de todas y todos los mexicanos.



México y EUA ???? nos unimos para fortalecer la relación bilateral y enfrentar los retos compartidos. — Gobierno de México (@GobiernoMX) 8 de junio de 2019

Con la ruta trazada del Presidente @lopezobrador_ la relación bilateral se fortalece en beneficio de la region. ¡Celebramos el logro alcanzado por la delegación mexicana! @m_ebrard @Martha_Barcena

¡Viva nuestra América!

???????????????????????? — Jesús Seade (@JesusSeade) 8 de junio de 2019

En Tijuana inician festejos

En la glorieta de Cuauhtémoc, en Tijuana, Baja California, se congregaron algunos espontáneos para celebrar el acuerdo y corear "Es un honor estar con Obrador", de acuerdo con Enrique Hernández, de W Radio.

Cronología





LEA TAMBIEN Las condiciones de EU para no imponer aranceles a México Detenciones de migrantes ilegales se incrementaron 32% en mayo con respecto a abril para llegar a 144 mil personas

AJ