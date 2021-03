"Conjeturas falsas", acusa Cabeza de Vaca a Nieto, buscaba nocaut

La defensa del gobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca no vio lo duro sino lo tupido durante la primera reunión en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, para el desahogo de pruebas testimoniales relacionadas con la solicitud de su desafuero.

El mandatario panista sabía que ahí, él y su defensa, el abogado Alonso Aguilar Zínser, tenían todo en contra y ningún aliado que avalara sus argumentos jurídicos para realizar la audiencia en privado y no en público.

Desde el inicio de la diligencia, el abogado del panista pasó a ser un cero a la izquierda, ignorado en todas sus peticiones, argumentaciones y preguntas durante las dos horas y media que duró esta audiencia virtual pública.

Cuando no recibía un portazo del presidente de la Sección Instructora, el morenista Pablo Gómez; recibía otro del equipo del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

Pero el exceso llegó de parte de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y el silencio de las diputadas integrantes de la Sección Instructora.

PRIMER ROUND

El primer round del litigante –apodado "el abogado del diablo" por contar entre sus clientes a personajes como Raúl Salinas de Gortari y exgobernadores como Mario Marín o Andrés Granier– se dio cuando solicitó a la Sección Instructora no realizar de manera pública la audiencia virtual del caso.

"De realizarse de esa forma, se violaría el derecho a la presunción de inocencia y privacidad del mandatario estatal", expuso.

Pero el largo "colmillo" de Pablo Gómez salió a relucir. Sometió la propuesta a votación del resto de los diputados integrantes de la Sección Instructora: Ana Ruth García del partido del Trabajo, Claudia Pastor del PRI y Martha Patricia Ramírez de Morena. Con cuatro votos a favor, dio por terminado el tema.

Luego expuso que tanto el Procurador Fiscal como el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera estaban impedidos para declarar, por el derecho a la secrecía que tiene el caso del gobernador.

"La fiscalía no nos ha dado acceso a la carpeta", dijo, y pidió reconsiderar. Pero todos hicieron oídos sordos a su voz. Receptivo, Aguilar Zinser acató; pero su postura corporal denotó malestar: gesto adusto, brazos cruzados, arreglos continuos a su corbata, sus lentes iban y venían.

En contraste, el gobernador García Cabeza de Vaca se mostró más observador y por momentos mostraba una ligera sonrisa. Sí, lo confirmó: él y su abogado estaban solos en la audiencia.

SANTIAGO NIETO, ARROPADO

Cuarenta minutos pasaron con una exposición detallada del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre el caso. El pase de diapositivas tensó más al abogado Aguilar Zínser. Demasiada información, dieron un receso.

Al regresar, la defensa solicitó un contra interrogatorio a Nieto, en el que cuestionó por qué presentó dicha información como pública.

Santiago Nieto respondió que lo hizo porque no se incurría en ninguna violación a los derechos humanos; y agregó que, en términos de transparencia, ante presuntos actos de corrupción, no procede la reserva de información.

- ¿Entonces puede ser pública toda la información que genere la UIF sobre funcionarios públicos o personas de alto perfil?, reviró Zínser con una sonrisa.

- Objeción, no puede responder esa pregunta, intervino la Fiscalía General de la República a través de su ministerio público.

Entonces, Pablo Gómez se asumió como el guardaespaldas de Nieto durante diversos momentos. Respondió a Zínser que el reporte de la UIF quedaba sujeto al aval o no del ministerio público federal. "Bajo ninguna circunstancia estamos calificando nada, sólo estamos describiendo hechos", argumentó.

Aguilar Zínser apechugó y cada una de sus preguntas fue cuestionada por la Fiscalía para descartar una respuesta a la misma. Una de ellas, cuando Nieto se negó a informar sobre terceras fuentes de las que se allegó de datos respecto al informe presentado.

Aunque esta escena se repitió una y otra vez durante la última hora de la audiencia, fue ahora el gobernador García Cabeza de Vaca quien se cruzó de brazos, pues estaba limitado a presenciar la audiencia, no a participar en ella.

Más tarde, en un video que compartió el PAN nacional, el gobernador reclamó que la exposición de Santiago Nieto se basó solo en cuestionamientos a la compra de un departamento, que sí declaró en su patrimonio.

"El titular de la UIF reconoció que no tengo vínculos con el crimen organizado, aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención", dijo García Cabeza de Vaca.

Y es que Nieto reiteró, una y otra vez, que no tenía pruebas, que la UIF no era ministerio público ni fiscal. "No conozco la carpeta porque no se nos reconoció el carácter de ofendido", aclaró.

El ministerio público federal argumentó reiteradamente que las preguntas de la defensa no tenían sustento; y ésta justificó que sólo eran preguntas y lamentó que éstas fueran malinterpretadas "desde diversas perspectivas", pues consideró que las respuestas que no tuvo eran datos relevantes.

Santiago Nieto respondió un juego de palabras: "quiero decir que no me molesta el abogado Aguilar Zinser, como tampoco me molestó cuando me denunciaron por el tema de César Duarte que, por cierto, está preso en Estados Unidos por los mismos argumentos que hoy usted ha expresado".

El abogado del gobernador tamaulipeco comprendió perfectamente el mensaje, pero enfrentó al titular de la UIF: "Yo no he denunciado nunca al doctor Santiago Nieto y, si lo hubiera hecho, lo diría porque estoy en el cumplimiento de mi deber".

Finalmente, Aguilar Zínser pidió a la Sección Instructora limitarse solo a considerar la información que es parte del caso y omitir el resto. Solo hasta ese momento, recibió un "guiño" de Pablo Gómez quien respondió que, si bien éste no era el canal de su solicitud, se lo permitiría "como una excepción".