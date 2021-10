Congreso pausa discusión de reforma eléctrica para priorizar Presupuesto 2022

Los integrantes de las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Senado celebraron su primera reunión con el fin de trabajar en una agenda conjunta para abordar diversos temas, el primero de ellos se refirió al debate por el presupuesto 2022. El tema de la reforma eléctrica no se abordó.

La reunión fue presencial y duró aproximadamente 30 minutos. El titular de la Jucopo en el Senado, el morenista Ricardo Monreal, informó a los coordinadores parlamentarios de todas las fracciones políticas que otro de los temas a destrabar es el desahogo de un promedio de 300 minutas en ambas Cámaras.

Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, explicó en entrevista con La Silla Rota fue una primera reunión fue un acercamiento. "Nosotros tenemos 132 minutas pendientes del Senado, y allá tienen pendientes 337 de la Cámara de Diputados, Monreal propuso un trabajo más rápido y ágil para desahogar todos estos pendientes", dijo.

Inicio el día en el @senadomexicano participando en la conferencia de #Diputados y #Senadores de las Juntas de Coordinación Política que encabezan @RicardoMonrealA y @rubenmoreiravdz, en la que se revisa, entre otros temas, la ruta de la Ley de Ingresos de la Federación 2022. pic.twitter.com/TdHxPxA0Z4 — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) October 14, 2021

En el caso de la ruta de la ley de Ingresos se informó a los senadores que la próxima semana comenzará la discusión en el pleno del tema. Y que se prevé que para el lunes 18 y martes 19 voten la primera parte de la ley de Ingresos.

Llevamos a cabo la reunión de trabajo en Conferencia de las Juntas de Coordinación Política de la @Mx_Diputados y el @senadomexicano, para la coordinación de temas de la agenda legislativa.



En conjunto seguimos trabajando por México. pic.twitter.com/4gAAwF7wEG — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) October 14, 2021

Respecto a la Reforma Eléctrica que envió el presidente, la Cámara de Diputados prevé abordar el tema cuándo concluye la discusión y votación del presupuesto 2022. Es decir, después del 15 de noviembre fecha en la que se contempla realizar diversos parlamentos abiertos sobre el tema.

Trascendente reunión en el @senadomexicano entre las juntas de coordinación política de ambas cámaras legislativas federales. Logramos acuerdos relevantes y establecimos un ánimo positivo en beneficio del país. pic.twitter.com/Rq4akdF76L — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 14, 2021

El senador Ricardo Monreal y el diputado Rubén Moreira, coincidieron en que este evento, histórico pues no se había realizado en años, constituía una manera de establecer una forma de trabajo conjunto que permita resolver todos los asuntos legislativos pendientes.

El diputado Moreira anunció que acordaron realizar reuniones periódicas de ambas juntas con el objetivo de resolver todos los temas legislativos; las reuniones se realizarán de manera alternada entre San Lázaro y el Senado.

Monreal afirmó que se trató de una reunión amena y amigable de respeto mutuo.

"El acuerdo es que con un grupo de trabajo especializado, veamos las prioridades de los grupos parlamentarios y de la Junta de cada una de las Cámaras para poder transitar en la aprobación de leyes en las que estemos de acuerdo", afirmó Monreal.

Además explicó que también discutieron lo relacionado con las comisiones bicamarales y que puedan estar constituidas de y presididas de manera indistinta por diputados y senadores.

También se acordó hacer una revisión de los temas del Canal del Congreso y el ritmo de la ley de ingresos.

"Nos comentó el presidente de la Jucopo y decidimos trabajar en conferencia en algunas de las leyes que ambos nos interesa para allanar el trabajo en ambas cámaras", explicó Monreal en relación con temas presupuestales.

"Fue una muy buena reunión de trabajo y muy bien coordinada por el senador Monreal", reconoció Rubén Moreira.

Además alertó que, efectivamente, hay muchos temas pendientes pero que las reuniones periódicas y conjuntas, ayudarán a que se resuelvan los distintos temas.

"Acordemos las cosas que están en discusión y que podamos con Diputados lograr acercarnos a una ley de ingresos y un paquete económico más o menos acordada por todos; sí hay la posibilidad", afirmó Monreal en relación con la Ley de Ingresos que es para de la discusión que el Senado debe discutir y aprobar.

"Yo creo que esta idea de tener una comisión de trabajo nos va a dar rápidamente respuestas y para la siguiente reunión, seguramente tendremos una ruta de desahogo de minutas en ambas cámaras", explicó el diputado priista.

Respecto de la reforma eléctrica, Moreira afirmó que en el PRI han acordado que todas las iniciativas presidenciales se tienen qué discutir y mejorar las cosas.

"Nosotros estamos dispuestos a ello. Eso no quiere decir otra cosa más que eso. Creemos que el parlamento se tiene que fortalecer. Queremos un parlamento abierto, que sirva, que no sea precipitado", explicó el diputado priista.

Por su parte, Monreal afirmó que ven importante que se apruebe la iniciativa presidencial pero confirmó que no trabajaron una ruta crítica para discutir la reforma eléctrica.

PELEA DE MANTAS

En esta reunión, panistas colocaron mantas para reclamar que se ponga freno a la impunidad con una foto de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien fue captado en un restaurante de lujo mientras funge como testigo protegido.

Como respuesta, senadores morenistas colocaron mantas con denuncias de corrupción dirigidas al PAN, en estas pueden verse fotos de panistas junto a Lozoya.





LLAMA DAMIÁN ZEPEDA AL PAN A ROMPER ALIANZA CON PRI

El senador de oposición panista afirmó que no tiene caso mantener una alianza con otros partidos de oposición si van a votar a favor de la reforma eléctrica que, en su opinión, representa un atentado contra los intereses de la población.

"Si vota un partido miembro de la Alianza, a favor de esta reforma que va a dañar los intereses de los mexicanos, el PAN debe romper esa Alianza y se debe de deslindar porque no sirve de nada ayudar a ganar a alguien espacios en la Cámara de Diputados o en el Senado, si cuando lleguen aquí, lo que van a hacer es darle la espalda a los mexicanos y votar a favor de los intereses solamente de Morena. Eso no sirve", afirmó Zepeda.

Su declaración se da en el contexto de que el priista Rubén Moreira afirmó que su partido estará analizando la propuesta de reforma eléctrica, sin embargo, para el panista eso representa un suicidio político.

"Sería un suicidio político para el PRI apoyar esta reforma, pero para hablar claro, no me ha gustado como a muchos mexicanos, el titubeo que ha tenido", afirmó el senador.

Al mismo tiempo reconoció que el PRI en el Senado ha ha tenido más firmeza al momento de oponerse a las iniciativas de Morena. "Tengo la esperanza de que no le den los votos, pero yo siempre he sido muy claro. En lo personal, mi opinión es que el PAN no debe ir ni a la esquina en ningún tipo de acuerdo ni alianza presente ni futura con nadie que no defienda los intereses del país", afirmó Zepeda.

Esto ante el cuestionamiento de si la reforma eléctrica podrá ser aprobada en la Cámara de Diputados.





(Luis Ramos)