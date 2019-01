Congelan cuentas de involucrados en huachicoleo: Segob

REDACCIÓN 10/01/2019 10:20 a.m.

La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, dio a conocer este jueves que se están detectando y congelando cuentas de involucrados en el delito de robo de combustibles.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Sánchez Cordero dio a conocer que esto es parte de la estrategia para combatir el huachicoleo en el país, acción que realizan en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"Estamos detectando y congelando cuentas bancarias vinculadas al robo de combustibles", apuntó desde Palacio Nacional.

La titular de Gobernación detalló que estos personajes son de "cuello blanco" en la red de distribución de gasolina robada. También informó que ya hay detenidos por el sabotaje a ductos y por conducir pipas pirata.

A su vez, el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que se ha dado inicio a una serie de investigaciones que se relacionan con la flagrancia del delito.

"Es a lo que no estamos dedicando con mayor esmero. Nosotros vamos a tener mejores instrumentos a partir del cambio legal, pero eso no significa que no (estemos combatiendo el delito)", afirmó.





lrc