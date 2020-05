Confirman tijera a Guía Bioética: no privilegia a jóvenes por ancianos

El Consejo de Salubridad General ya aprobó el documento final de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, en el cual se indicó que cuando dos pacientes tengan la misma puntuación, el sexo podría ser un factor para determinar a quién brindar esta atención si no hay suficientes equipos. De ser así, las mujeres tendrían prioridad porque la mortalidad por covid-19 es mayor en hombres, aunque esto puede cambiar dependiendo de cómo avance la pandemia.

LA SILLA ROTA publicó el pasado 21 de abril que el Consejo ya había eliminado la controversial medida de dar prioridad a jóvenes sobre los adultos mayores en el caso de que no hubiera suficientes ventiladores y recursos de medicina crítica para atender a toda la población. También se quitó la parte de desempatar a dos pacientes lanzando una moneda.

El Consejo de Salubridad General cumplió este jueves con el periodo de 10 días para avalar el documento final de esta guía bioética para atender a personas con covid-19 cuando los hospitales ya estén rebasados.

En la nueva Guía se señala que la asignación de recursos entre dos pacientes debe basarse en la situación actual de las personas, es decir, el impacto que la infección ha tenido en ellos; la situación pasada, que comorbilidades tiene y su expectativa de beneficiarse del tratamiento; y su expectativa de supervivencia al tratamiento de acuerdo con las características del covid-19 y cómo afecta a cada organismo.

Destacaron que no hay una escala específica para calcular la probabilidad de supervivencia de los pacientes con coronavirus, pero se pueden aplicar otras escalas ya existentes, como la SOFA (Sequential Organ Failure Assessment). No se deben utilizar dos escalas diferentes en el mismo hospital ya que no se estaría midiendo de la misma forma a todas las personas que requieren atención.

"Se debe otorgar prioridad en la asignación de los recursos escasos de medicina crítica a los pacientes con el menor puntaje", se indicó en la Guía. En caso de que dos pacientes tengan el mismo puntaje, existen varias maneras de determinar quién será atendido.

"Cuando la puntuación sea idéntica, en un primer momento habrá que tomar en cuenta que la literatura científica muestra, al día de hoy, que la mortalidad por covid-19 no es la misma entre los sexos. Si lo anterior no resuelve la situación sobre quién recibirá acceso a los recursos escasos, entonces la decisión deberá considerar la protección a personas que pertenecen a grupos vulnerables y, en caso excepcional, como último recurso tomarse de forma aleatoria y transparente", señaló el Consejo en la Guía.

Con base en este factor, si hubiera una mujer y un hombre con covid-19 que tuvieran la misma puntuación, los recursos de medicina crítica se usarían en ella, ya que la mortalidad es mayor en el sexo masculino. Por ejemplo, hasta el 28 de abril habían muerto mil 66 hombre y 503 mujeres.

Sin embargo, en la Guía se estipula que los especialistas de la salud deben revisar constantemente la literatura sobre el virus Sars-CoV2 para mantenerse actualizados sobre este índice de mortalidad, ya que podría cambiar.

Asimismo, se destaca en el documento que "se debe de dar prioridad de acceso a los recursos escasos de medicina crítica al personal de salud que combate la emergencia de covid-19. Esto quiere decir que el personal de salud que hace frente a la pandemia deberá de pasar al principio de la lista para obtener recursos escasos de medicina crítica cuando esto sea requerido. La única excepción a este punto es cuando el personal de salud presente tales comorbilidades, o su pronóstico sea tal, que sería fútil que se accediera a recursos escasos de medicina crítica".

El Consejo justifica esta decisión de dar prioridad al personal de salud bajo el argumento de que así se les retribuye de alguna manera, ya que ellos se exponen constantemente al virus al realizar su trabajo, además, porque cumplen una función primordial para hacer frente a la pandemia y también como un estímulo y una manera de garantizarles que se les brindará la atención si la llegan a requerir.

En la Guía se destaca que el objetivo principal de este documento es salvar la mayor cantidad de vidas posibles, por esa razón, "las y los pacientes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir con la ayuda de la medicina crítica son priorizados sobre los pacientes que tienen menor probabilidad de sobrevivir".