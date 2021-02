Confirman dos casos de coronavirus en México

Esta mañana se confirmaron los primeros dos casos de coronavirus (Covid-19) en México, se trata de dos hombres que viajaron a Italia, pero a uno de ellos le falta aún el resultado de una segunda prueba en el InDRE, así lo dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

El primer caso se trata de un hombre que viajó a Italia y que dio positivo a las dos pruebas que le hicieron en la Ciudad de México y el segundo se registra en el estado de Sinaloa.

El anuncio de la llegada de este virus a México se hizo en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El primer paciente se encuentra aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde ya está recibiendo atención. Se trata de un hombre de 35 años que tiene antecedente de viaje al norte de Italia. De acuerdo con lo dicho por el subsecretario, presenta síntomas leves como dolor de cabeza y muscular, fiebre, tos y estornudos, pero no tiene neumonía.

Primero se le realizó una prueba en el INER que tuvo resultado positivo, el cual se corroboró con una segunda prueba en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

El doctor López-Gatell explicó la noche del jueves que fue necesario hacer una segunda prueba porque este tipo de procedimientos apenas se comenzó a hacer en el INER y aún no se habían hecho las pruebas de calidad necesarias.

El paciente estuvo en contacto con su esposa y tres niños, quienes también están en aislamiento en el INER y presentan síntomas leves. Asimismo, se investiga a cinco personas con las que tuvo contacto para conocer si presentan signos de Covid-19.

El segundo caso es un hombre de 41 años que se encuentra aislado en un hotel en Sinaloa, él dio positivo a la prueba que se le hizo en el laboratorio estatal y por la madrugada se envió también una muestra al InDRE.

Ambos casos están asociados, ya que visitaron a la misma persona también de origen mexicano que vive en Bérgamo, Italia y tiene Covid-19. Hay otros dos hombres que estuvieron con ellos, pero que actualmente se encuentran asintomáticos, uno en la Ciudad de México y otro en el Estado de México, y están en observación.

Dijo que la transmisión local podría durar semanas o incluso no expandirse. Por eso, hizo un llamado a la población: “Saber que existe, lo advertimos desde un inicio, esto no se puede contener. No contenerlo no quiere decir que no lo podamos mitigar.

“No es una enfermedad grave, más del 90% son casos leves, los síntomas son indistinguibles de un catarro, en personas que no te han enfermedad avanzada o enfermedades crónicas, el riesgo es muy bajo de complicarse”, enfatizó.

#EnLaMañanera Después de confirmar el primer caso de #COVID19 en México, @HLGatell nos explica los síntomas y las medidas de prevención @lopezobrador_ https://t.co/DaxYQmwmvi pic.twitter.com/oeRNmlxK62 — La Silla Rota (@lasillarota) February 28, 2020





LLAMA AMLO A LA SERENIDAD Y A EVITAR EL "AMARILLISMO"





El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país está preparado para hacer frente al Coronavirus y que se van a atender los casos conforme se vayan presentando.

A toda la gente les pidió estar “Serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación”.

Indicó que se va a informar diariamente sobre el avance del virus en el país, con el objetivo de evitar “el amarillismo” y alarmar a la población.

#EnLaMañanera Estamos preparados y vamos a atender los casos cómo se vayan presentando, afirmó el presidente @lopezobrador_ https://t.co/DaxYQmwmvi pic.twitter.com/0ge6NcDX7u — La Silla Rota (@lasillarota) February 28, 2020

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dijo que esta situación ya se había previsto y que no es grave lo que se está presentando. Hizo un llamado a mantener la solidaridad entre los mexicanos en este momento.

Aseguró que el Sector Salud tiene la capacidad para brindar atención a los mexicanos y pidió que haya confianza en las autoridades, en los médicos y enfermeras para brindar servicio a quienes lo necesitan.

El subsecretario López-Gatell recordó que en nuestro país se implementó una estrategia de mitigación que consiste en actuar para que haya el menor daño posible.

Explicó que el Covid-19 es una enfermedad que no pone en riesgo la vida y que sólo 5% de los casos podrían ser graves debido a complicaciones con otros padecimientos o condiciones de las personas que son vulnerables.

#EnLaMañanera No es grave, indicó el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, quien hizo un llamado a la población a ser solidaria y no alarmarse. https://t.co/DaxYQmwmvi pic.twitter.com/dDmKnFofKn — La Silla Rota (@lasillarota) February 28, 2020





¿CON QUIÉN TUVIERON CONTACTO LOS INFECTADOS?





El doctor López-Gatell indicó que podría haber algunas decenas de personas que tuvieron contacto con los afectados, pero confirmados hay un total de 10 personas a las que se les está dando seguimiento.

El hombre hospitalizado en el INER tuvo contacto con 9 personas, 1 de ellos presenta síntomas leves y los otros ocho están asintomáticos, cinco de ellos están aislados en ese Instituto. En tanto, el que está en Sinaloa también estuvo con otra persona, pero hasta ahora no presenta signos de Covid-19.

Como medida de preventiva, el subsecretario recomendó que la gente ya no se salude de beso, de abrazo ni de mano, con el fin de evitar contagios.

#EnLaMañanera Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud @HLGatell habla sobre los índices de letalidad y las personas más susceptibles a contagio. #COVID19mx pic.twitter.com/p1Ffs1zanf — La Silla Rota (@lasillarota) February 28, 2020





(Luis Ramos)