Confirma Santiago Nieto investigación a Medina Mora por presunto lavado de dinero

"No me gusta (de Medina Mora) su jurisprudencia, que cercenó una buena parte de las atribuciones de la unidad de inteligencia financiera, y mucho menos el por qué de esa jurisprudencia, que tenía que ver con proteger a grupos o personas relacionadas con el gobierno anterior. Me parece que ésa no es la función de un ministro. Pero no podría decir más cosas", indicó.