Confirma Salud primera muerte por coronavirus; van 118 casos en México

La Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por coronavirus en México. A través de una publicación en redes sociales a las 10:46 pm indicó que el fallecido inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes.

Hoy en Mexico falleció la primera persona con #COVID19. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El Secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz. — SALUD México (@SSalud_mx) March 19, 2020

Fuentes indicaron a LA SILLA ROTA que al INER ya llegó la carroza, pero el personal de la funeraria no llevaba equipo especial, por lo que en el Instituto se los prestaron y sólo sellaron el ataúd pues no hay más información sobre cómo manejar el cuerpo.

Además, aumentó a 118 el número de casos confirmados de coronavirus (Covid-19) en el país, informó la Secretaría de Salud.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, dijo que actualmente hay 314 casos sospechosos y 787 que se descartaron porque dieron negativo. Se mantiene en 2% el número de casos graves.

Fuentes informaron a LA SILLA ROTA del fallecimiento de un paciente con coronavirus en el área de Urgencias del INER, quien además padecía enfermedades crónico degenerativas, las cuales complicaron su situación. Lo que se sabe es que era un hombre de 41 años.

Sin embargo, a pregunta expresa de una reportera en la conferencia de las 19:00 horas, Alomía Zegarra dijo que no tenía información de esta defunción ya que los datos que se presentan son con corte a la 1:00 de la tarde. Hasta ahora la Secretaría de Salud no ha emitido una postura oficial al respecto.

En entrevista con Milenio, familiares indicaron que el cuadro era neumonía por influenza, pero no saben si fue por contagio de covid.

? Una mujer asegura que su esposo murió hace unos minutos en el #INER; señala que nunca le hicieron pruebas de #Covid19



?? Los detalles con @AlexDominguezB #AlexEnMILENIO pic.twitter.com/Vgf8ApSuVQ — Milenio Televisión (@mileniotv) March 19, 2020

En entrevista con El Heraldo Televisión, la esposa del fallecido, de nombre Adriana, informó que asistieron a un concierto el pasado 3 de marzo.

"Ni siquiera por teléfono nos monitorearon, solo por nuestro médico de cabecera", criticó.

Afirmó que le confirmaron el deceso a las 3 o 4 de la tarde; "desde que él entró los partes médicos fueron muy confusos; teníamos que comprar todo, medicamentos, material quirúrgico... Nunca me enseñaron nada, aunque me dijeron que mi esposo tenía covid-19; pero primero me manejaron neumonía por influenza", dijo.

#Hilo Una mujer asegura que su esposo murió hace unos momentos en el @RespiraINER; señala que nunca le hicieron pruebas de #Covid19,"Nunca me enseñaron nada sobre las pruebas. Ellos afirmaban que ya tenía el virus"

Video : @heraldodemexico https://t.co/sa48O4y8mx pic.twitter.com/LIspEBxWHL — La Silla Rota (@lasillarota) March 19, 2020

Adriana reconoció que le dijeron que el paciente, por padecer diabetes y tener sobrepeso se complicó el tratamiento que derivó en la falla sistémica de todos sus órganos.





En la conferencia, Ruy López Ridaura, director General del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), detalló la capacidad que tienen para atender a pacientes que requieran hospitalización.

Indicó que hay 121 mil 435 camas en todo el Sector Salud, es decir, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado, en esta cifra se incluyen los servicios médicos privados de primer, segundo y tercer nivel. Señaló que hay casi 4 mil camas de terapia intensiva, a las cuales se sumarán Pemex y otras instituciones de Salud.

Asimismo, México ha realizado más de mil pruebas de diagnóstico de Sars-CoV-2 para detectar si una persona tiene coronavirus, explicó Alomía Zegarra, quien señaló que aún quedan 6 mil 800 distribuidas en los estados y en hospitales de alta especialidad, que recibieron alrededor de 200

Detalló que se acaban de adquirir 120 mil reacciones y mañana se empezarán a distribuir, alcanzarán para 35 mil personas y se compraron en México a través de diferentes proveedores.