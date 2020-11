Confirma presupuesto golpe a educación, estados y autónomos

La Cámara de Diputados perfila avalar la Ley de Egresos 2021 en las próximas horas con el voto mayoritario del bloque de la denominada 4T. En general se confirma el recorte al gasto en las entidades, elimina algunos rubros en educación, organismos autónomos y programas para la mujer.

Hasta el momento todas las bancadas, excepto Morena, han presentado un promedio de 1,028 reservas, más del doble en comparación con la aprobación de la ley de ingresos. Se estima que éstas serán desahogadas una por una en el transcurso del miércoles a viernes y se prevé que todas pudieran ser desechadas con el voto mayoritario de Morena.

El gobierno federal contará para el próximo año con recursos por 6.25 billones de pesos. Los partidos del bloque opositor rechazaron el recorte a órganos autónomos, programas de la mujer y escuelas de tiempo completo. Denunciaron que a la propuesta presupuestal "no se le movió ni una coma" y cuestionaron que no estuvieran etiquetados los recursos para la compra de la vacuna covid; aunque la Secretaría de Salud contará con un presupuesto de 145 mil 414 mdp, 12.9% más que en 2020.

La discusión pactada era para tres días y el plazo legal vence este jueves 12 de noviembre.

LOS ESTADOS

En el dictamen que aprobó la comisión de presupuesto publicado en la Gaceta Parlamentaria, no se precisa en qué porcentaje se recorta o aumenta la entrega de recursos por entidad. Solo señala que la entrega de recursos será realizada directamente por la secretaría de Hacienda con base en el número de población según el censo 2020.

En el caso de las erogaciones para el ramo 33 correspondientes a aportaciones federales para entidades federativas y municipios señala que "para el cálculo de la distribución la Secretaría de Hacienda deberá considerar la información del censo de población y vivienda 2020; no obstante en caso de que dicha información no esté publicada o disponible para su consulta, la secretaría deberá considerar la última información trimestral dada a conocer". En el caso del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas, mantiene la fórmula del artículo 46 de la ley de coordinación fiscal.

Según el análisis elaborado por la Alianza Federalista los estados sufrirán un recorte general del 8.9% en cuanto al gasto federalizado, en comparación con el 2020. Enlista que en el rubro de salud la asignación se encuentra en ceros; mientras que en previsiones salariales y económicas hay una reducción de 6.5 mil mdp; otra por 62.4 mil mdp en participaciones a entidades y municipios; más otros 8.8 mil mdp en el rubro de aportaciones a entidades. En el rubro de convenios agrega otra por 30.1 mil mdp.

En tribuna la diputada morenista Dolores Padierna afirmó que la Alianza Federalista pide recursos económicos que ya no existen o fueron eliminados con los fideicomisos. "Quieren que el gobierno federal les de dinero en lugar de que ellos aumenten los impuestos en sus entidades. Tienen esa facultad pero no la quieren aplicar porque estamos frente a un año electoral".

En el caso de la extinción de 109 fideicomisos dijo "los eliminamos a mucha honra". Y señaló de manera general cómo quedaron reasignados dichos recursos. "El Fondo de salud para el bienestar viene registrado en el presupuesto de salud, lo pueden seguir recibiendo los gobernadores siempre y cuando firmen el acuerdo correspondiente. El Fortaseg en materia de seguridad está considerando dentro de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Fonden pasará en junio a la coordinación de Protección Civil. Las víctimas de violencia, periodistas y familiares de desaparecidos están dentro de la secretaría de Gobernación; esto se llama ramos autónomos, ahí viene ese recurso. Los recursos del cine se van a cultura". Y remató "aunque sea poco está mejor orientado a lo que realmente necesita la inmensa mayoría del país".

EDUCACIÓN

El dictamen publicado en gaceta parlamentaria engloba un presupuesto de 832.7 mil mdp que engloba educación, cultura y deporte. Refiere, entre otros, de 12.2 mil mdp para el programa La Escuela es Nuestra y enlista los programas de becas para estudiantes. Sin embargo, un análisis elaborado por el bloque opositor denunció que 13 programas quedaron en ceros, es decir sin asignación de recursos. Entre estos las escuelas de tiempo completo, el programa nacional de convivencia escolar, fortalecimiento a la excelencia educativa y el programa nacional de reconstrucción, entre otros.

ÓRGANOS AUTÓNOMOS

También precisaron que la suma de los recortes aplicados a este rubro es un promedio de 2 mil mdp menos en comparación con el presupuesto 2020. "Equivale al 0.038 por ciento", afirmó en tribuna Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano. El priista Enrique Ochoa presentó las siguientes cifras con base en un análisis elaborado por su bancada. "Se conforma por mil 130 mdp al poder judicial, 870 mdp INE, 200 mdp al TEPJF, 71 mdp a la FGR, 14 mdp al INAI", enlistó. También cuestionaron que no esté etiquetado el recurso para la compra de la vacuna covid.

Parte de documento distribuido en el Congreso en el marco de la discusión del presupuesto

El morenista Pablo Gómez respondió que, a diferencia de anteriores gobiernos, este es el tercer presupuesto de la 4T sin endeudar al país. "El gobierno va a utilizar el endeudamiento para resolver los problemas de ingreso público... No podemos abrir un apartado de presupuesto de algo que no conocemos, habrá vacunas", dijo y señaló que el recorte presupuesto a los órganos autónomos está justificado "porque pretenden seguir con su burocracia dorada, de dispendios y gastadera en lo que no debe, por eso se les autoriza menos de lo que nos piden; pero ustedes también lo hacían, no sé ahora qué lloran parece consejeros del INE empleados de Córdova. Me da mucha risa por los ridículos que son".

LA MUJER

Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano, señaló que el programa para la inclusión y la equidad educativa; de fortalecimiento de la calidad educativa y el programa nacional de convivencia escolar quedaron en ceros, es decir sin asignación presupuestal. Mientras que programas para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (que incluye acciones de coadyuvancia para las alertas de género) se redujo de 6 mil mdp a 2.2 mil mdp, es decir casi dos terceras partes.

La diputada priista Mariana Rodríguez agregó se "disminuye el presupuesto a la Conavim, Instituto de las Mujeres y de la Fiscalía Especializada para delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. Es una caída del 17% con respecto al 2018, los refugios para mujeres aun cuando tienen un incremento, no tienen reglas de operación, y los apoyos productivos para mujeres rurales baja un 24%", enlistó.