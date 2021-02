Confirma Osorio que va al Senado por vía plurinominal

Miguel Ángel Osorio Chong, a un día de dejar la Secretaría de Gobernación, confirmó que competirá con el PRI por un escaño en el Senado de la República, por la vía plurinominal.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Osorio Chong detalló que seguirá participando en la precampaña por la Presidencia, José Antonio Meade.

Ahora que ya dejó su puesto en el gobierno federal, hizo comentarios sobre los rivales de Meade. De Andrés Manuel López Obrador, de Morena, dijo que “no hay congruencia en sus planteamientos, no hay sustento para el país, no hay nada de lo que busca la ciudadanía, sólo hace señalamientos y eso no abona a la construcción del país”.

Mientras que en el caso de Ricardo Anaya, del PAN-PRD-MC, comentó que “sólo habla de críticas, hace señalamientos, eso le puede dar electoralmente pero no habla de lo que puede construir, no tiene proyecto de nación, hace señalamientos de quienes han hecho mal uso pero no hay proyecto”.

Ya sobre el virtual candidato de su partido, José Antonio Meade, el hidalguense resaltó que es una persona muy preparada, que en cada pronunciamiento que hace tiene una alternativa para el avance del país.

“Hay en Meade no sólo experiencia, sino que tiene sustento, es el mejor proyecto para el país”, lanzó.

Sobre su lanzamiento al Senado, precisó que “hay que esperar los tiempos, mientras voy a apoyar a mi partido en esta posición”.

Rechazó estar descontento con el PRI por frenar sus aspiraciones presidenciales y recalcó “ya me vieron y me seguirán viendo” haciendo campaña junto a Meade.

Recalcó que seguirá su carrera profesional y que no vive en la amargura ni con resentimientos.

