Confirma INE reunir firmas para revocación de mandato; espera respuesta de SHCP

El Instituto Nacional Electoral informó que ya reunió 2 millones 845 mil 634 firmas que equivale al más del 100% de las que solicita la ley electoral para cumplir con el requisito legal que requiere para realizar la Revocación de Mandato.

En conferencia de prensa René Miranda, titular del Registro Nacional Electoral, afirmó que la cifra equivale al 3% de la Lista Nominal de electores que equivale a 2 millones 758 mil registros. Pero la cifra corroborada equivale al 104.2%, es decir, por arriba del mínimo que marca la ley.

Ahora corresponderá realizar la verificación domiciliaria sobre el universo del 3% de firmas verificadas y cuantificadas. Esto significa que el INE realizará una muestra estadística en 32 entidades para corroborar que estas personas realmente firmaron para que se realizará la Revocación de Mandato.

Miranda señaló que la muestra será de 850 registros.

El funcionario reiteró que la Revocación de Mandato continuará porque así lo ordena la Constitución y que el INE ha trabajado acorde a los tiempos legales; en adelante quedará pendiente el alcance y cobertura del ejercicio.

En términos económicos esta es la preocupación que no ha resuelto el INE toda vez que la Secretaría de Hacienda no ha respondido a la petición que presentó el 13 de enero para solicitar 1.8 mil millones de pesos para completar el presupuesto que abarca realizar la revocación de mandato con la instalación de 160 mil casillas a lo largo de las 32 entidades.

Mientras que el Poder Ejecutivo y Morena en el Congreso afirman que el Instituto sí cuenta con los recursos necesarios si aplica recortes internos; y que no requiere la ampliación presupuestal que solicitó, el INE ha enfatizado en los últimos días que ya no puede recortar más su presupuesto interno pues con los recortes ya realizados solo reunió mil 500 millones y no los 3 mil 800 que, afirmó, costará.

En este escenario el consejero Ciro Murayama ha referido que solo instalarán el número de casillas que alcance con el presupuesto que se reúna; y que de ser necesario repetirán el escenario de la consulta para el Juicio a los Expresidentes que se realizó en agosto y donde instalaron solo un promedio de 500 mil casillas.

