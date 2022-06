Confirma AMLO que no irá a Cumbre de las Américas; anuncia visita a Biden en julio

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realiza a partir de hoy en Los Ángeles, Estados Unidos.

"Ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre, va en mi representación y en la del Gobierno, (el canciller) Marcelo Ebrard y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América", dijo el mandatario en conferencia mañanera.

López Obrador había adelantado desde hace semanas que no acudiría a la reunión si el Gobierno estadounidense no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela.

No obstante, reiteró que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard.

VISITA DE AMLO A BIDEN

De igual forma, durante su conferencia de prensa, el presidente anunció una visita a la ciudad de Washington con el propósito de dialogar con el Joe Biden a quien le externara de manera directa el reclamo por no haber invitado a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas.

Asimismo señaló que no se puede permitir que siga existiendo el embargo económico a Cuba por parte de líderes políticos quienes cuentan con intereses en dicho país.

Señaló que hablará en pro de la integración de todos los países del continente tal como lo hicieron los europeos.

"Le mande a decir al presidente Biden que lo voy a visitar en julio. Voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América. Porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser la Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América", puntualizó AMLO.

Por otro lado, el tabasqueño señaló que busca generar un cambio en la política donde se evite la confrontación, los bloqueos y optar por la hermandad y así optar por la políticas de buena vecindad.

"En un tiempo hubo un presidente en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, Neruda llegó a decir que Roosevelt era el titán de las libertades por su política de buena vecindad, ¿por qué no llevar a la práctica el sueño de Bolivar, incluyendo a Estados Unidos y Canadá?", comentó López Obrador.

Finalmente, otros de los tópicos que abordará AMLO en su visita a Biden será la falta de compromiso de inversión en países de Centroamérica en donde hace falta programas y trabajos que detonen el desarrollo económico en la zona para así poder frenar las olas de migración hacia EU.

"Quiero también tartarle el tema de Centroamérica, porque no es posible que no se atiendan las causas y todo se quiera resolver sólo con medidas coercitivas en el caso de la migración y otros temas", expresó el presidente.

