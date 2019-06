Confirma AMLO que EU reportó transferencias sospechosas de Medina Mora

REDACCIÓN 06/06/2019 09:00 a.m.

Dependencias del gobierno de Estados Unidos entregaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) información sobre transferencias del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora.

"Hay información de Estados Unidos que fue entregada a Inteligencia Financiera. Eso no quiere decir que sea culpable. Hay que ver si no afecta el debido proceso. Es una información que tiene la oficina de Inteligencia Financiera, solicitada y aportada por el Gobierno de Estados Unidos", respondió en conferencia mañanera.

Esto luego de se revelara que un reporte de la National Crime Agency, del Gobierno del Reino Unido, el cual detectó presuntas transferencias millonarias hechas desde México a cuentas de Medina Mora, según una columna de Salvador García Soto, publicada en El Universal.

López Obrador recalcó que tienen el criterio en su gobierno de canalizar a la Fiscalía General de la República (FGR) todos los casos sustentados con pruebas sobre lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.

"La instrucción que tiene Santiago Nieto es que todo lo que llegue a esa oficina con pruebas, todo se tiene que presentar a la Fiscalía General. Fue un aviso de una información del Gobierno de Estados Unidos", lanzó.

Y agregó: "no se guarda nada, no se tapa nada, no hay impunidad para nadie, eso no significa que sean culpables".

Los depósitos sospechosos

El columnista Salvador García Soto escribió ayer miércoles sobre un reporte de la National Crime Agency, del Gobierno del Reino Unido, en el que se detectaron transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, en el HSBC UK BANK de Londres, por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que le fueron depositadas en los últimos dos años.

Atendiendo al reporte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos encontró que Medina Mora recibió otros 2 millones 130 mil dólares entre el 2016 y el 2018 en sus cuentas de HSBC USA.

El diario El Universal publica este jueves que los ingresos totales que el ministro Eduardo Medina Mora reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Hacienda de 2013 a 2017, en sus declaraciones anuales de impuestos, ascienden a 26 millones 38 mil 256 pesos, una cantidad cuatro veces inferior a la suma de las transferencias por 903 mil pesos y 2.3 millones de libras esterlinas que envió desde sus cuentas de HSBC en México al mismo banco en Reino Unido, y a los 2.1 millones de dólares que transfirió desde la misma institución financiera al HSBC de Estados Unidos, según los reportes de "actividad sospechosa" de la Agencia Nacional de Crimen británica (NCA, por sus siglas en inglés) y del Departamento del Tesoro estadounidense.





Responde Medina Mora

En su carta, el ministro Eduardo Medina Mora refirió que la información es falsa, inexacta y dolosa por parte de Salvador García Soto.

El ministro de la Corte expuso que la empresa Compusoluciones y Asociados SA de CV es una empresa familiar en la que su difunta esposa era accionista y como tal recibió dividendos y realizó transmisión de acciones, cuestiones que fueron debidamente documentadas y reportadas a las autoridades fiscales e incluidas en sus declaraciones como contribuyente.

Recalcó que no hubo por parte del periodista o del medio de comunicación ningún intento de contactarlo previamente como corresponde a las mejores prácticas periodísticas.

Agregó que las calumnias y difamaciones de las que he sido objeto no afectarán en modo alguno el ejercicio imparcial e independiente de mis funciones constitucionales como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.









